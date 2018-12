Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Prahovenii Marian Gitlan și Flavius Craciun, de la CSO Sinaia, au debutat cu bine in noul sezon al Cupei Mondiale de Sanie, in primul lor an de la incheierea junioratului. Sportivii pregatiți de Alexandru Comșa, Corina Dragan și Liviu Turea au fost singurii reprezentanți ai Romaniei in…

- Petre Apostol Ploieșteanul Sebastian Mihail Enache a reprezentat Romania in Cupa Europei la skeleton, in cadrul etapei desfașurate sambata, pe partia de la Winterberg, din Germania. Sportivul de la CSO Sinaia, pregatit de antrenorul lotului național, Marius Ene, s-a calificat in manșa finala a rundei…

- Dupa o pregatire temeinica de vara, dupa ce si toamna se pregateste cu pasi repezi de final, iar sezonul competitional de iarna bate la usa, campioanele de la bob fac ultimele repetitii inaintea primului concurs oficial. S-au fortificat in sala Centrului Sport Forum de la Constanta, apoi au urcat in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida impreuna cu Franta o "noua etapa" in constructia europeana pentru a impiedica lumea sa "alunece in haos" si pentru a garanta pacea, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Europa si, in cadrul ei, cuplul…

- "Lumina, Ție”, un concert de excepție Nicolae Voiculeț, va avea loc la Muzeul Național al Literaturii Române din București pe data de 1 noimebrie, începând cu ora 18.00. Nicolae Voiculeț este unul dintre demnii aparatori și continuatori ai valorilor autentice, dedicându-se…

- Regina Maria a Romaniei, sotia regelui Ferdinand, si-a trait ultimele clipe din viata la Pelisor, la Sinaia. Desi se afla in Germania la tratament, Maria a cerut expres sa se intoarca in tara cand a simtit ca niciun medic nu-i mai poate oferi un leac pentru boala care o tintuia la pat. A murit chiar…

- Spectacol total in cea de-a doua etapa din faza grupelor Europa League. In primul meci al zilei, formatia Astana a invins, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Rennes, in etapa a doua a Grupei K a Ligii Europa. Scorul etapei a fost realizat surprinzator in Germania in duelul dintre Frankfurt și…

- Ziua derby-urilor in campionatele Europei. Meciurile importante in multe dintre ligile importante de pe continent. Italia, etapa a 7-a Juventus – Napoli 0-1 LIVE Mertens 10 Roma – Lazio 3-1 VIDEO Lo. Pellegrini 45, Kolarov 71, Fazio 86 / Immobile 68 Accidentat, Ștefan Radu nu a fost in locul oaspeților.…