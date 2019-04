Sebastian Dragomir, Colliers: 2019 a inceput cu dreptul in piata de spatii de birouri din Capitala, dar entuziasmul trebuie temperat

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in urma cu cinci ani oferta de spatii de birouri in Capitala era destul de limitata si concentrata doar pe anumite zone, entuziasmul livrarilor din ultima perioada, in special in zona de vest sau in centru-vest, a transformat treptat piata...

- Anul 2019 a inceput in forta pentru piata tranzactiilor cu spatii de birouri, iar semnele ca trendul ascendant se va mentine pana la finele anului, arata compania de consultanta imobiliara JLL Romania. La nivel national, in primul trimestru au fost...

- Skanska a inchiriat anul trecut peste 38.000 mp de spatii de birouri in proiectele Campus 6 si Equilibrium din Capitala, proiecte pe care le dezvolta concomitent. Campus 6.1 a fost deja livrat iar constructia primei cladiri din proiectul Equilibrium va...

- Stocul de spatii de birouri in Capitala a ajuns la peste 2,4 milioane de metri patrati la finalul anului trecut, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara Colliers. Documentul arata, de asemenea, ca desi in 2018 dezvoltatorii...

- Cladirile de spatii de birouri care urmeaza sa fie livrate in perioada urmatoare pun accent tot mai mult pe conceptul de "shared spaces". Astfel, isi propun sa creeze comunitati, sa devina hub-uri de inovatie care sa atraga si retina oameni...

- Piata imobiliara locala accelereaza si in 2019 pe toate segmentele importante, arata compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, in contextul in care investitorii locali si straini au planuri pentru livrarea unor cladiri de...

- Stocul modern de spatii de birouri a depasit 2,91 milioane mp la finele anului trecut in Capitala, iar pentru 2019 este anuntata constructia a 15 noi proiecte de cladiri de profil, care insumeaza peste 300.000 mp, potrivit companiei de consultanta...

- Piata imobiliara locala, in special segmentul de spatii de birouri, s-a dezvoltat semnificativ in ultimii ani din punct de vedere al sustenabilitatii, care pune acccent nu doar pe niveluri de performanta energetica cat mai ridicate cat si pe...