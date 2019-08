Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Cucoș, fostul șef al Jandarmeriei Romane inlocuit din funcție dupa violențele de la mitingul din 10 august 2018, a fost numit la conducerea Jandarmeriei Capitalei. Colonelul Sebastian Cucoș ocupa, pana astazi, funcția de imputernicit prim-adjunct al inspectorului general și șef al Statului…

- Colonelul Sebastian Cucoș, fostul șef al Jandarmeriei Romane, inlocuit de la conducerea instituției dupa violențele de la mitingul din 10 august 2018, a fost trimis joi la Valea Uzului, pentru a coordona activitațile forțelor de ordine, pe fondul tensiunilor izbucnite la cimitirul eroilor, relateaza…

