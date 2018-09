Stiri pe aceeasi tema

- Seful interimar al Jandarmeriei Romane, colonelul Ionut Catalin Sindile, s-a prezentat joi la Parchetul General, unde a fost citat pentru a fi audiat in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10...

- Colonelul Ionut Sindile, seful interimar al Jandarmeriei Romane, a ajuns in aceasta dimineata la Parchetul General.Din primele informatii acesta a fost citat de procurori in dosarul violentelor din 10 august.Sursa foto: ZIUA de Constanta si Jandarmeria Romana ...

- Colonelul Ionut-Catalin Sindile, in prezent imputernicit inspector general al Jandarmeriei Romane, s-a prezentat, joi, la Parchetul General pentru a fi audiat in dosarul protestului din 10 august.

- Colonelul Ionut Catalin Sindile, seful interimar al Jandarmeriei Romane, s-a prezentat, joi, la Parchetul General, in dosarul privind protestul din 10 august. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Ady Ivascu)

- Șeful Jandarmeriei București, Laurențiu Cazan, s-a prezentat, miercuri, la sediul Parchetului General pentru a fi audiat in dosarul protestelor din 10 august, in care acesta este urmarit penal pentru abuz in serviciu și participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata. Șeful…

- Mihai Dan Chirica, secretar de stat pentru relatia cu prefectii din Ministerul Afacerilor Interne, s-a prezentat, vineri, la Parchet, surse judiciare declarand ca urmeaza sa fie pus sub invinuire pentru complicitate la abuz in serviciu si participatie improprie la purtare abuziva, scrie Mediafax.La…

- Sefi din Jandarmerie si un secretar de stat din Ministerul de Interne au fost citati, vineri, la Parchetul General, pentru a li se aduce la cunostinta ca au calitatea de suspect in dosarul privind protestul din 10 august, potrivit unor surse judiciare. Conform surselor citate, acestia ar fi cercetati…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a prezentat vineri la Parchetul General, pentru a fi audiat, in calitate de martor, in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tanasescu, editor online:…