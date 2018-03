Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii care au fost arestati pentru ca ar fi adus droguri in Romania din Spania, pe care urmau sa le vanda in Marea Britanie, au scapat de arestul preventiv. Procurorii DIICOT au cerut prelungirea masurii arestarii preventive, dar magistratii de la Tribunalul Vrancea au dispus arestul…

- "Din punct de vedere al numarului de persoane decedate in accidente rutiere la un milion de locuitori, Romania se clasifica acum pe locul 2, dupa Bulgaria, cu 97 de victime, mult peste limita europeana: Spania si Danemarca- 37 de victime, Olanda- 33 de victime, Suedia- 27, Marea Britanie- 28. Surprinzator…

- Deși comerțul online din Romania este in crestere, iar retailerii online locali și-au diversificat tot mai mult ofertele, exista o tentație importanta a platformelor internaționale de cumparaturi online in special in randul tinerilor. Romanii, cu un apetit ridicat pentru shopping, sunt atrași de prețurile…

- Cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu...

- Aflat deja in al doilea an de activitate, proiectul are ca principal obiectiv promovarea si incurajarea informatiilor despre antreprenoriatul social, precum si stimularea initiativelor in acest sens. Parteneriatul cuprinde institutii din 7 tari europene (Marea Britanie, Irlanda, Italia, Spania, Lituania,…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru ocuparea Forței de Munca, angajatorii din spațiul UE ofera peste 1.300 de locuri de munca pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.305 locuri de munca vacante,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.305 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 679 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 19 sofer de camion, 10 asistent medical, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz,…

- Blugento, companie clujeana specializata in furnizarea de soluții de ecommerce bazate pe platforma Magento, anunta „Blugento Express”, serviciul care pune la dispozitia comerciantilor o platforma cu magazine online bazate pe solutia Magento, gata de lansare, complet echipate, bine construite si cu design…

- Esteto.ro, magazinul online cu produse beauty fondat de catre Octavian și Elena Jomir în 2013, devine marketplace începând cu luna martie a acestui an, în urma unei investiții totale de 50.000 de euro. În…

- La nivelul UE, in medie 70,6% dintre cetateni detin propria lor locuinta, in timp ce in cazul strainilor doar 30% detin propria lor locuinta. Pe langa Romania, 95,6%, alte state unde procentul cetatenilor care detin propria lor casa este unul ridicat sunt: Croatia si Lituania, ambele cu 89,9%, si…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.436 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania - 689 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 sofer manipulare bagaje, 39 sofer de camion, 10 programator PLC, 5 sofer de autobuz, 4 cofetar, 4 fizioterapeut,…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat joi ca Romania si alte noua state membre au primit un aviz motivat referitor la netranspunerea in legislatia lor nationala a directivei privind calitatea benzinei si a motorinei.Citește și: Ludovic Orban reacționeaza, la vestea ca ar avea dosar la DNA: Nu am…

- Romania si alte noua state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie și Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement. Comisia acuza statele respective ca nu au transpus in legislația…

- Romania si alte 9 state membre (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie si Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement.

- Un studiu Eurostat arata ca hainele sunt cu aproape 10% mai ieftine in tara noastra, fata de media Uniunii Europene, in schimb, incaltamintea este mai scumpa decat media europeana, in conditiile in care Romania are al treilea cel mai mic salariu pe economie din UE . In tara noastra, articolele vestimentare…

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- O delegație formata din profesorii Alexandra Ciuciu si Florica Dagau si elevii Casian Neagu, Daniel Ivan, Iris Lechinteanu si Alessia Bodian (clasele a V-a si a VI-a ) au reprezentat Liceul Ortodox Episcop „Roman Ciorogariu” in Italia, la Gravina. Delegatia a plecat intr-o noua mobilitte…

- Romanii prefera sa realizeze cumparaturile tot mai mult din mediul online. Cu o medie de 41% a numarului de vizite inregistrate de pe terminalele mobile, magazinele online din Romania au una dintre cele mai rapide creșteri din Europa Centrala și de Est.

- Rata de abandon a cosului de cumparaturi este una dintre cele mai mari provocari ale magazinelor care fac comert online. Cei care au afaceri pe internet vor avea tot mai mult de furca in a gasi calea spre inima si portofelul clientilor lor datorita sofisticarii utilizatorilor, a cresterii competitiei…

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare."Putem confirma ca toate tarile membre vizate…

- Peste jumatate din europenii care se afla intr-o relatie spun ca pun banii la comun (53%), procentul fiind mult mai mare in Romania, unde ajunge la 71%, cea mai mare pondere dintre tarile europene analizate de un studiu ING. ”Exista un raport direct intre armonia in cuplu si modul de gestionare…

- O mare parte din angajatii cu inalta calificare din Bulgaria, Croatia, Estonia, Portugalia si Romania a plecat in ultimii ani sa lucreze in alte tari din Uniunea Europeana, arata un studiu dedicat "Migratiei si mobilitatii in UE", publicat de think tank-ul Bruegel, screi Agerpres. Angajaţii…

- Magazinele online asteapta vanzari cu pana la 80% mai mari pentru sarbatorile din februarie si martie, respectiv Ziua Indragostitilor, Dragobete, Martisor si 8 Martie. In ultimii ani, vanzarile din aceasta perioada au crescut constant iar succesul magazinelor online depinde de cum se organizeaza si…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu cei din Satu Mare si Maramures, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vrancea, au organizat, in municipiul Baia Mare, o actiune de prindere in flagrant a principalilor membri ai unei grupari…

- Cantitate record de droguri descoperita de polițiștii din Vrancea la o grupare de traficanți de stupefiante. Suspecții aduceau drogurile din afara țarii și le plasau apoi pe piața din Romania. Cei patru indivizi au fost reținuți. Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații…

- Cererea de autovehicule cu propulsie alternativa a continuat sa creasca anul trecut, in Romania fiind inmatriculate 188 vehicule electrice (+154% fata de 2016) si 2039 hibride (+87,2% fata de 2016), potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP. Cele…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Comerțul online din România este estimat în anul 2018 la peste 3 miliarde de euro, cu 30% mai mult decât anul precedent, afirma eCommerce Foundation. O piața care trece zilnic prin schimbari care au la baza comportamentul consumatorului, dar și automatizari care permit o mai mare…

- Comertul online din Romania este estimat in anul 2018 la peste 3 miliarde de euro, cu 30% mai mult decat anul precedent, afirma eCommerce Foundation. O piata care trece zilnic prin schimbari care au la baza comportamentul consumatorului, dar si automatizari care permit o mai mare eficientizare a procesului…

- Astazi, bunul prieten al lui Smiley, Pavel Bartos, implineste 43 de ani, scrie cancan.ro. Cei doi au fost invitati intr-un platou de televiziune, unde au vorbit despre relatia lor, care s-a sudat foarte bine in timpul filmarilor pentru "Romanii au talent". De altfel, iubitul Ginei Pistol a spus ca…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Vremea in care Romania avea inflatie negativa sau unele dintre cele mai mici rate ale inflatiei din UE a trecut. In decembrie, Romania a avut una dintre cele mai ridicate rate de inflatie din UE, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistica al Uniunii Europene, publicat ieri. Fata de o medie…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut usor in decembrie, la 1,7%, cele mai mari niveluri fiind inregistrate in Lituania si Estonia, Marea Britanie si Romania, arata datele publicate miercuri de institutul european de statistica Eurostat.

- Doar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, primul loc fiind ocupat de utilizatorii din Marea Britanie, in randul carora 86% au facut achizitii online anul...

- SIMONA HALEP-DESTANEE AIAVA ONLINE STREAM LIVE EUROSPORT. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament al sportivei noastre, dupa despartirea de Adidas, într-o postare pe contul sau…

- Constructorul auto Dacia a vândut, în 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decât în anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, se arata într-un comunicat al companiei, transmis luni AGERPRES.…

- Cel mai nou magazin online din România, dedicat parinților de copii sub trei ani, folosește un sistem software care îi permite sa proceseze comenzile chiar și în 15 minute. Este vorba despre soluția WMS de la Senior Software pentru optimizarea spațiului de depozitare și automatizarea…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Samsung a lansat in Romania noua generatie a smartphone-ul de gama medie A8, model cu ecran de 5,6 inci si camera frontala duala. Samsung a lansat in 2014 primele telefoane din Seria A care acum a ajuns la a patra generatie. Noul A8 imprumuta caracteristici de la modelul de varf de gama S8, insa pretul…

- Romania se afla pe locul 11 in clasamentul european al numarului de farmacisti, cu 86 de specialisti la 100.000 de locuitori, informeaza Eurostat. Clasamentul este condus de Malta (129 de farmacisti/100.000 de locuitori), urmata de Belgia (121 de farmacisti/100.000 locitori) Spania (119)…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru...

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Transferul lui Coutinho la Barcelona nu l-a luat pe nepregatite pe Jurgen Klopp, cel care recunoaste ca brazilianul a insitat ca aceasta mutare sa devina posibila. Antrenorul lui Liverpool i-a asigurat pe fanii "cormoranilor" ca a facut tot ce a fost posibil pentru ca jucatorul sa ramana pe Anfield.…