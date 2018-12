Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre victimele ranite in atacul de la Strasbourg, care se afla de marti seara in stare critica, a decedat vineri, numarul persoanelor ucise ajungand la patru, a anuntat parchetul din Paris, relateaza AFP.Doua persoane au murit marti seara in timpul atacului comis in zona Targului de…

- Suspectul a fost reperat in jurul orei locale 21.00 de o echipa a 'brigadei specializate de teren', in timp ce 'ratacea' pe strada. 'Ei au incercat sa-l aresteze, dar el s-a intors spre politisti si a inceput sa traga. Ei au ripostat imediat si l-au neutralizat pe atacator', a precizat Castaner in…

- Atentatul comis marti la Târgul de Craciun de la Strasbourg a facut 3 morti si 13 raniti, dintre care 5 grav, conform unui bilant revizuit în crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP. “Bilantul, în…

- Bilantul atacului care a avut loc marti seara asupra Targului de Craciun din Strasbourg (nord-estul Frantei) a fost revizuit in scadere miercuri dimineata, de prefectura departamentului Bas-Rhin, care a anuntat acum doua persoane decedate, sapte raniti grav si sapte raniti usor, informeaza AFP, informeaza…

- Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 12, 2018 Un atac soldat cu numeroase victime a fost comis marți seara, de un individ înarmat, în centrul orașului francez Strasbourg,…

