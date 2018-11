Stiri pe aceeasi tema

- Costel Pantilimon, portarul echipei naționale, are o seara fierbinte in liga secunda engleza, acolo unde apara poarta lui Nottingham Forest: a incasat trei goluri in prima repriza a meciului cu Aston Villa (3-3 la pauza). Toate cele trei au fost inscrise de un singur jucator, Tammy Abraham, in doar…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol pentru Palermo, care a invins-o cu 3-0 pe Pescara, duminica, pe teren propriu, in etapa a 12-a a ligii secunde a campionatului de fotbal al Italiei. Puscas, care a jucat 81 de minute si a primit un cartonas galben (min. 58), a deschis scorul in min. 37,…

- Zalgiris, echipa la care este legitimat Liviu Antal, a remizat in etapa a 20-a a campionatului Lituanian, 2-2 cu Trakai. Atacantul roman a fost decisiv pentru formatia sa, reusind doua goluri, in minutele 58, din penalty, si 69. Rezultatul nu avantajeaza Zalgiris, care a pierdut orice...

- Atacantul George Puscas a declarat, marti seara, ca accederea la Campionatul European de tineret reprezinta cea mai buna performanta din cariera sa."E cea mai frumoasa performanta din cariera mea. Nu s-a mai realizat asa ceva demult in Romania si niciodata nu am jucat in Romania cu atata public.…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Cu o mentalitate ofensiva și cu adversare care rareori sunt de inalt nivel, echipa de tineret a lui Ajax este una dintre preferatele noastre pentru pariurile pe goluri. Impotriva echipei similare a PSV-ului, care are o medie de nu mai puțin de patru goluri pe meci,…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a marcat golul cu numarul 500 al carierei sale, dupa ce a inscris pentru echipa la care evolueaza, Los Angeles Galaxy, in meciul pierdut cu Toronto (3-5), in Liga profesionista nord-americana de fotbal (MLS). Reusita lui Ibrahimovic a venit in minutul 43, cand a reluat…

- Atacantul roman Vlad Morar a marcat ambele goluri ale echipei Panetolikos, care a invins-o pe OFI Creta cu scorul de 2-1, luni, pe teren propriu, in etapa a doua a campionatului de fotbal al Greciei. Vlad Morar a inscris in min. 24 si 58 la Agrinio, in primul sau meci din acest sezon, reusita oaspetilor…