Stiri pe aceeasi tema

- Formația austriaca Harakiri for the Sky va susține un concert in Timișoara joi, 16 mai, de la ora 19, la Capcana, evenimentul find inclus in turneul pe care trupa il intreprinde in mai multe orașe din Romania. Fondata in 2011 in Viena, Austria, Trupa Harakiri for the Sky și-a propus inca de la inceput…

- Trupa ieseana Bucovina lanseaza cel mai recent album, „Septentrion”, in Timișoara, vineri 10 mai, de la ora 21.00, la Reflektor Venue. Este al cincilea album al formatiei Bucovina, al patrulea longplay, care a fost lansat pe 8 decembrie 2018 la Arenele Romane, in Bucuresti. „Septentrion” este o varianta…

- Rodion G.A., parintele muzicii electronice romanesti si totodata unul din cele mai importante nume ale scenei electronice si progressive rock din Europa de Est va sustine un performance deosebit in Timisoara, sambata 4 mai, de la ora 21.00, la Capcana. Pe numele sau adevarat Rodion Ladislau Roșca, Rodion…

- Concertul susținut de Erlend Krauser sub numele de „Discover Home“, la inceputul lunii aprilie la Reflektor Venue va fi difuzat integral miercuri, 1 mai, de la ora 19.00, la TVR Timișoara, urmand sa fie prezentat și in reluare joi, de la ora 20.00, pe TVR3. Unul din cei mai buni chitariști ai Romaniei,…

- Melomanii timișoreni s-au adunat cu mic cu mare pentru un eveniment cat se poate de interesant care a adus un aer de prospețime in scena locala, derulat in cadrul celei de-a 15-a ediții a festivalului Cafekultour. Spectacolul desfașurat sambata la Reflektor Venue a reprezentat totodata deschiderea Sezonului…

- Melomanii timișoreni sunt invitați joi 18 aprilie, de la ora 19.00, la Reflektor Venue, pentru a asista la primul concert al formației ALLOVER, evenimentul urmand sa beneficieze și de un opening-act „misterios“, conform anunțului organizatorilor. ALLOVER este o trupa de rock din Timișoara, cu o experiența…

- Formația maghiara The Qualitons, care recent a caștigat premiul de cea mai buna trupa de indie rock din Ungaria de catre industria muzicala din țara vecina, va susține un concert de neratat la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare miercuri 17 aprilie, de la ora 21, la Reflektor Venue. Trupa…

- Erlend Krauser va susține un concert de neratat pentru melomani sambata 6 aprilie, de la ora 21, la Reflektor Venue, evenimentul fiind intitulat „Discover Home“. Erlend Krauser este considerat pe buna dreptate drept unul din cei mai buni chitariști ai Romaniei. Nascut pe 19 iulie 1958 la Timișoara,…