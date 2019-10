Stiri pe aceeasi tema

- Teheran, 29 sep /Agerpres/ - Iranul a dat publicitatii sambata o fotografie nepublicata pana acum, in care seful Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, apare alaturi de ghidul suprem iranian Ali Khamenei, sugerand ideea unei intalniri recente, informeaza AFP. Publicarea acestei fotografii are loc…

- 'As saluta natural orice discutii intre SUA si Iran', a afirmat Merkel intr-o intalnire cu presa in cadrul Adunarii Generale a Natiunilor Unite la New York. 'Dar aceasta cu siguranta nu va functiona cu (preconditia) retragerii tuturor sanctiunilor', a adaugat ea. 'Cred ca nu este realist', a adaugat…

- Premierul britanic Boris Johnson propune noi negocieri pe lânga Acordul nuclear din 2015 dintre Iran și puterile mondiale dupa atacurile asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, venind în sprijinul solicitarilor SUA pentru o înțelegere mai dura cu Teheranul, potrivit Mediafax…

- 'Atacurile contra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita fac situatia tensiunilor din Golf si mai grava (...) Acest context face in prezent si mai restrans spatiul discutiilor', a afirmat ministrul francez de externe in cursul unei conferinte de presa cu o zi inainte de A 74-a Adunare Generala…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, joi, ca liderul Iranului doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei luni,…

- ​Președintele american Donald Trump nu a exclus, miercuri, sa se întâlneasca cu omologul sau iranian Hassan Rohani în marja adunarii generale a ONU de la finalul lui septembrie, precizând însa ca nu s-a luat înca o decizie, potrivit AFP. „Bineînțeles,…

- Summitul G7 de la Biarritz a produs o declaratie comuna de o pagina, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron in conferinta de presa de la finalul evenimentului gazduit de statiunea din sud-vestul Frantei, transmit Reuters, AFP si dpa. Seful statului francez a spus ca tensiunile…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, pe tema programului nuclear iranian. Cei doi lideri "au discutat despre eforturile in curs pentru a se asigura ca Iranul nu se doteaza cu arma nucleara si pentru a pune capat comportamentului destabilizator…