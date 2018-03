Stiri pe aceeasi tema

- O imagine din 2013 cu Mihai Goțiu, in care aparea cu tarnacop in mana parand ca ataca niște jandarmi, a fost luata drept reala de postul TV Antena 3. De fapt, poza cu senatorul este un act artistic.

- Peste 20 de preșcolari au participat la competiția de interpretare de cantece populare, derulata, la Sfantu Gheorghe, in cadrul proiectului educațional intitulat „Muzica, prietena copiilor” și in scopul pastrarii și perpetuarii folclorului. Proiectul, aflat la prima ediție, a fost demarat de Gradinița…

- Federatia Romana de Tenis a pus in vanzare biletele la meciul Romania – Elvetia (21-22 aprilie), programat la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Fed Cup, preturile fiind cuprinse intre 75 si 130 de lei. Conform site-ului oficial al FRT, tichetele de intrare se comercializeaza…

- Turneul ArgEnTango Tradițional va ajunge pe 20 martie, in Lugoj, și pe 21, in Timișoara, dupa un periplu in mai multe orașe din Romania și Germania. Analia Selis, alaturi de ceilalți membri ai grupului ArgEnTango, violoncelistul Razvan Suma, pianistul Mariano Castro, bandoneonistul Omar Massa și violonistul…

- Cuplul Jay-Z și Beyonce pornesc la drum spre un nou turneu pe 6 iunie, la Wales. Biletele se pun deja in vanzare incepand de maine, 14 martie și s-ar putea sa ai nevoie de niște economii pentru unul dintre concerte. Biletele pentru turneul 4:44 costa in jur de 104$, iar biletele pentru turneul Lemonade…

- Electrizant. Memorabil. Savuros si antrenant. Irezistibil. De neratat. La care efectiv nu se poate sta jos – cam asa a fost, in cateva cuvinte, concertul din 2017 de la Bucuresti al trupei Postmodern Jukebox, dovada clara ca, atunci cand pasiunea si talentul se intalnesc, muzica capata din nou sens…

- Conform informațiilor venite din presa elena, prima liga a Greciei a fost suspendata! Federația din Grecia, alaturi de primul ministru Ales Tsipras, au luat decizia de a intrerupe campionatul pe o perioada nedeterminata, scrie gsp.ro. Perioada in care campionatul va fi suspendat…

- Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, organizeaza, duminica, 18 martie 2018, de la ora 19:00, concertul intitulat „Ritual de Primavara”. In cadrul evenimentului ii regasim pe Ianna Novac…

- Cumpararea de unitați ale fondurilor mutuale este taxata, in cazul unor administratori de fonduri, la fel ca rascumpararea acestora. In schimb, comisionul anual de administrare este perceput de toate fondurile.

- Cantareața Ami vorbește despre copilaria ei, dar și despre debutul sau in muzica. Cunoscuta pentru hituri precum “Te-aștept diseara” sau “Playa en Costa rica”, simpatica vedeta vorbește acum despre cum a ajuns sa fie prezenta in topurile din Romania. Recent, Ami a lansat noi melodii, cu care spera sa…

- La data de 6 martie a.c., Politia Orasului Tismana a fost sesizata de un barbat de 50 de ani, din orasul Bumbesti-Jiu, despre faptul ca in timp ce se afla in incinta unui local public din orasul Tismana, unde desfasura activitati artistice alaturi de o solista, un barbat de 40 de ani, din comuna…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 7 martie, un litru de litru de benzina va costa cu 13 bani mai mult, iar unul de motorina – cu 27 de bani,…

- La 27 martie va fi semnat un acord de parteneriat dintre Suceava și Soroca, “care le leaga pe cele doua cetați, Cetatea de Scaun și Cetatea Soroca”, a declarat președintele Consiliul județean Suceava, România, Gheorghe Fluture, ieri, în cadrul evenimentului de deschidere…

- Biletele pentru meciul amical pe care reprezentativa Romaniei il va disputa in data de 27 martie, la Craiova, cu nationala Suediei, au fost puse in vanzare, cu preturi cuprinse intre 30 de lei si 350 de lei. Biletele sunt disponibile pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. Fiecare persoana poate…

- Presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu, a spus marți in cadrul evenimentului PRIA Competition, organizat de PRIAevents si Consiliul Concurentei, ca Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un abonament promotional in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, de la Ovidiu, pentru a viziona meciurile oficiale de fotbal din cadrul turneului…

- In data de 28 februarie 2018, la Sala "George Enescu" a Școlii de Muzica din Sighetu Marmației, va avea loc un concert In Memoriam Monica Chifor susținut de trei foști elevi ai școlii: Aurelia Vișovan (pian), Raluca Michnea (vioara) și Cadmiel Boțac (pian). Prețul unui bilet este de 10 (zece) lei. Biletele…

- Chiar daca producatorii spun ca au redus pretul oualelor la jumatate, schimbarea nu este vizibila si in magazine.In supermarketuri, 10 oua costa peste 10 lei, adica doi euro. In Germania, pretul de-abia depaseste un euro, potrivit Digi24.

- Oficialii FCSB au anuntat, prin intermediul unui comunicat emis pe pagina oficiala de Facebook, ca fanii care vor sa vada meciul, cu Lazio, de pe Stadio Olimpico, din 16-imilie Europa League isi poti achizitionat tichete la pretul de 14 euro.

- O noua proba, o noua provocare pentru studentii nostri care au nevoie de bani pentru a plati avansul unui apartament. Cel de-al doilea cuplu al serii paseste pe scena, dandu-le mari emotii concurentilor nostri

- Președintele Klaus Iohannis se va intoarce sambata, 10 februarie, dintr-o vizita privata in Germania și Spania. Deși destinația sa de pe teritoriul Gemaniei nu este cunoscuta la ora actuala, potrivit unei postari facute pe Facebook de o romanca, acesta ar fi mers in Spania in vacanța in Tenerife și…

- Biletele in taberele de odihna si intremare a sanatatii copiilor, finantate din bugetul de stat, va costa in sezonul estival 2018 orientativ 175 de lei, cu 12 lei mai mult decat in 2017, transmite IPN cu referire la un proiect de hotarare de Guvern, supus dezbaterilor publice pe particip.gov.md.

- NEVERSEA 2018. "Dupa ediția din 2017 am primit feedback incredibil din partea fanilor și nu numai. Așa ne-am dat seama și am ințeles ca cel mai mare festival de pe plaja din Romania a fost un real succes și ca merita o zi in plus și artiști mai mulți decat in 2017. Incepand din acest an cei care…

- NEVRSEA 2018. Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța, organizatorii anunțand luni și cat costa biletele pentru NEVERSEA 2018. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și…

- Organizatorii Neversea au anunțat perioada in care va avea loc anul acesta festivalul de la malul marii. Aflat la a doua ediție, evenimentul se va desfașura in perioada 5-8 iulie, pe plaja Neversea din Constanța. Primele bilete vor fi puse in vanzare pe 7 februarie și vor costa 399 lei + taxe, pentru…

- In plina stagiune aniversara, Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești continua sa susțina tinerele talente, așa cum sunt și artiștii aflați la inceput de drum, a caror cariera concertistica se anunța a fi de un real succes. Astfel, in Sala de concerte “Ion Baciu”, maine, de la ora 19:00, va avea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, sambata, 3 februarie, ca nu a existat niciun fel de criza a oualor, ci au fost „interpretari diferite și interese diferite”. „Jocul pieței a permis aceste scumpiri, dar acest mod de a caștiga rapid a fost doar efemer”, a adaugat Daea, declarandu-se mulțumit…

- Viorica Dancila a reusit sa atraga atentia tuturor la prima sa aparitie publica, dupa ce PSD a propus-o pentru functia de prim-ministru. Paltonul alb cu broderie traditionala a iesit in evidenta, dar nimeni nu stia cine este creatorul obiectului vestimentar deosebit. Haina nu este facuta in strainatate,…

- Ionuț Galani, cantarețul de muzica greceasca, va fi prezent, astazi, la Targu Jiu. Acesta va susține un concert live in cadrul clubului din Shopping City Targu Jiu. Evenimentul va incepe de la ora 22:00, iar prețul unui bilet este de 22 de lei. Conform organizatorilor, biletele se pot achiziționa de…

- Oficialii vicecampioanei au scos din nou la vanzare bilete pentru meciul cuLazio de la București, care se va disputa pe 15 februarie, incepand cu ora 22:05, pe Arena Nationala. In acest moment tichetele sunt disponibile pe www.bilete-fcsb.ro la inelul al 3-lea al stadionului incepand de la pretul de…

- Duminica, 28 ianuarie, ora 18:30, sunteti invitati la teatru! Secția Drama a Teatrului Davila prezinta, in Sala Mare, spectacolul “Romeo și Julieta”. Din distribuție fac parte: Sorin Dobrin, Ada Dumitru, Constantin Cotimanis, Paula Chirila, Adrian Paduraru, Dan Ivanesei, Gabriel Gheorghe, Adrian Duta,…

- Violonistul si compozitorul Edvin Marton va concerta pe 20 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti. Biletele pentru spectacolul „Stradivarius Concert Show” au fost puse in vanzare si au preturi cuprinse intre 65 si 270 de...

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Finala dintre Halep și Wozniacki este așteptata cu sufletul la gura de toata lumea și cel mai probabil Arena Rod Laver va fi plina la ora partidei. Cele 14.820 de locuri vor fi prea…

- Teatrul Masca, instituție publica de cultura aflata in subordinea Primariei Municipiului București, continua stagiunea de interior 2017-2018 cu o noua premiera - YVONNE. Pornind de la un scenariu original, regizorul Mihai Malaimare propune un spectacol aproape alchimic, un creuzet in care momentele…

- Declaratia 600 te poate costa 8000 de lei. A aflat-o cu stupoare ziarista Paula Rusu, contribuabil de buna credinta care a vrut sa se puna in legalitate. Aceasta a descris pe blogul personal ce a patit. “Am fost azi la ANAF ca sa depun declarația 600, aia pentru caștigurile individuale , drepturi de…

- BILETE FCSB LAZIO. Partida FCSB - LAZIO se va disputa pe 15 februarie, incepand cu ora 22:05, pe Arena Nationala. Pentru moment au pus scoase la comercializare doar bilete pentru inelul 1, urmand ca dupa epuizarea acestora sa fie deschise si restul inelelor din stadion. FCSB - LAZIO se joaca…

- Cel mai ieftin bilet la meciul FCSB - Lazio, din 15 februarie, de pe Arena Nationala, din turul 16-imilor Ligii Europa, costa 40 de lei. Biletele au fost puse in vanzare online, anunța News.ro.Tichetele vor fi disponibile pe www.bilete-fcsb.ro, la urmatoarele preturi: VIP 1 - 400 LEIVIP…

- Tariful de baza pentru chiria anuala a unui metru patrat de spatiu in Chisinau in 2018, stabilit in bugetul de stat pentru 2018, constituie 336,5 lei, fata de 322,6 lei in anul trecut. In Balti, tariful este de 238,6 lei, cu 9,8 lei mai mult decat in anul trecut. In alte orase, tariful de baza constituie…

- Revelația trupului, la Opera Maghiara In data de 18 ianuarie 2018, joi, de la ora 18:30, iubitorii de dans contemporan sunt invitați la spectacolul Revelația trupului, bazat pe fragmente din operele lui Sergei Rachmaninov și Sergei Prokofiev. Dirijorul spectacolului este Zsolt Janko. În…

- Artiștii Trupei de Marionete a Teatrului Clasic au pregatit pentru luna ianuarie doua povești bune de fermecat micii spectatori. „O mie și una de nopți: Aladin și lampa fermecata” este spectacolul gandit și scos in lume de regizoarea Oana Leahu și care ii va incanta pe micii aradeni pasionați de teatru…

- Un nou festival, DET Open Air, se va desfasura in aceasta primavara in Bucuresti, la Arenele Romane. Evenimentul este dedicat trupelor de metal si celor aflate la inceput de drum, iar primele 200 de bilete au pret redus.

- Romanii sunt inventivi si au simtul umorului, iar asta e o noua dovada! Un concetatean de-al nostru a scos la vanzare un tablou cu Mona Lisa in port traditional romanesc, iar pretul nu e deloc mic.

- Surpriza de proportii pentru soferii baimareni. Din 5 ianuarie acestia achiziționa abonamentul anual de parcare cu 100 de lei. Pretul este similar cu cel de anul trecut iar tichetul este valabil in parcarile publice de pe raza municipiului Baia Mare. Posesorii de autoturisme au posibilitatea și de a-și…

- Piesa este despre Antoine, un tanar de 25 de ani, un geniu care se simte exclus din lumea contemporana, de insași inteligența lui. Deprimat și singur, incearca diferite metode sa devina mai prost, cu alte cuvinte, mai aproape de semenii lui. Pornește pe un drum complet anti-inițiatic, incearca sa…

- A aparut o noua harta a metroului din Capitala, care include viitoarea Magistrala 7 Bragadiru – Voluntari, informeaza romaniatv.net. Harta respectiva arata statiile de pe linia care va traversa cartierele Rahova si Colentina, acolo unde metroul nu circula momentan. A

- Cea mai recenta producție de succes marca Horațiu Malaele, spectacolul de comedie ”Ediție Speciala”, revine de Craciun in atenția publicului bucureștean. Maestrul ironiei și al hazului ascuțit va fi secondat pe scena de fiul sau, Bogdan Malaele și de muzicianul Radu Captari, intr-o noua reprezentație…

- Pentru cei care inca nu si-au antamat vreo petrecere in noaptea dintre ani, le dam idei de distractie. Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi, Beraria H sau concertele din piete si parcuri sunt cateva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece...

- O suma cuprinsa intre 100 si 200 de euro este alocata de 34,4% dintre romani pentru achizitia cadoului de Craciun, in timp ce 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata 4Service Group Romania, preluat de news.ro.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a fost prezenta la clubul Dinamo și a vorbit despre planurile pentru noul stadion. Arena din Ștefan cel Mare se va moderniza pentru EURO 2020, iar ministrul a dat detalii despre proiect, spunand ca stadionul va fi acoperit, nu va avea pista și va avea 25.000…