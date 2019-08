Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la Celtic Glasgow, scor 4-3, in manșa retur din turul 3 preliminar al Champions League, iar antrenorul Dan Petrescu considera ca au o șansa sa joace in grupele Ligii...

- Dupa ce a remizat, scor 1-1, in manșa tur, CFR trebuie sa mizeze totul pe cartea ofensiva pe Celtic Park daca vrea sa obțina calificarea in play-off-ul Champions League. Conștient de dificultatea returului, Dan Petrescu ramane totuși optimist: „Suntem increzatori. Trebuie sa nu ne speriem, una peste…

- Trupa din Gruia si-a odihnit cei mai importanti jucatori în meciul de campionat cu FC Hermannstadt câstigat cu 3-0. Petrescu nu îl va avea însa în Scotia pe Juan Emanuelle Culio, mijlocasul argentinian care a lipsit si la partida tur din cauza unei accidentari suferite.…

- Campioana României este la doi pași de grupele celei mai importante competiții intercluburi de pe continent. Dupa ce au eliminat pe Astana și Maccabi, jucatorii lui Dan Petrescu nu se tem nici de Celtic Glasgow. Bugetul cu multe zerouri al scoțienilor, numele jucatorilor și istoria echipei…

- CFR Cluj a eliminat-o pe Maccabi Tel-Aviv din Liga Campionilor, scor 2-2 in Israel și 1-0 in Gruia și s-a calificat in turul III preliminar, unde va juca impotriva scoțienilor de la Celtic. Turul se joaca pe 7 august, in Gruia, iar returul pe 13 august. Vezi AICI desfașurarea partidei La finalul partidei,…

- Neil Lennon (48 de ani), antrenorul lui Celtic Glasgow, acuza UEFA ca „arunca rahat" pe munca de un an a campioanelor din țarile mici. Celtic Glasgow a caștigat prima manșa a turului II preliminar din Liga Campionilor contra lui Kalju (Estonia), scor 5-0; In turul urmator va juca cu echipa care merge…

- CFR Cluj și-a aflat posibila adversara din turul trei preliminar al Champions League, în urma tragerii la sorți efectuate luni, la Nyon. Astfel, daca va trece de Maccabi Tel Aviv, campioana României o va întâlni pe câștigatoarea dintre Celtic Glasgow (Scoția) și Nomme Kalju…

- Clujenii iși fac incalzirea pentru Liga Campionilor in Supercupa intr-un meci in care antrenorii Dan Petrescu și Gica Hagi iși disputa primul trofeu al sezonuluiPetrescu: ”Suntem prieteni doar inainte și dupa meci”Campioana CFR Cluj are un start de foc, Supercupa și debutul in Liga Campionilor fiind…