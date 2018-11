Stiri pe aceeasi tema

- Creatorii hitului in care melomanii au luat la cunoștința faptul ca „Azi in satul de pe deal, s-a facut un mare bal“ (Bal la Apahida), adica legendara formație clujeana Semnal M, vor susține un concert extraordinar la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani, unde vor rasuna șlagare precum „La fereastra…

- Formatia clujeana Grimus revine cu un concert in capitala Banatului, evenimentul care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani fiind de neratat pentru melomanii indragostiți de muzica trupei care il are ca solist vocal pe Bogdan Mezofi. Trupa de rock alternativ Grimus a fost fondata in 2005, la Cluj-Napoca.…

- Suflarea rock timișoreana are parte de un eveniment inedit la sfarșitul acestei saptamani. Una din formațiile emblematice ale rock-ului timișorean, Univers, revine pe scena cu un concert unic, in cadrul caruia membrii trupei vor interpreta albumul „Zgomotele orașului“, un disc care din cauza cenzurii…

- Vineri 19 octombrie 2018 incepand cu ora 20.00, iubitorii muzicii Queen sunt invitați in Manufactura la un concert de neratat alaturi de Crazy Little Queen Tribute Band. Formatia de tribut Crazy Little Queen s-a format in Ungaria in 2017 și este compusa din Giorgio la voce, Miklos Jurisits la chitara,…

- Formația britanica Crippled Black Phoenix va susține un concert extraordinar in aceasta seara la Timișoara, recitalul facand parte din turneul The Perfect Tour of Total Pleasure, care promoveaza cel mai nou material discografic al formației. Crippled Black Phoenix a fost creata in 2004 la inițiativa…

- Dupa ce a susținut cateva concerte in Romania in ultimii doi ani, toate bucurandu-se de un enorm succes in randul publicului, indragita formație Batushka revine in țara noastra, ocazie cu care va susține 3 spectacole. Primul concert din Timișoara al formației poloneze face parte din turneul european…

- Formația americana Yawning Man va susține un concert extraordinar la Timișoara, la Reflektor Venue, vineri, 31 august, evenimentul fiind inclus in turneul mondial „The Revolt Against Tired Noises“. Yawning Man a luat naștere in 1986 adoptand influențe din John Garcia, Josh Homme sau Brant Bjork (care…

- Formația italiana Cream Pie va susține un concert extraordinar vineri 24 august de la ora 21, la Manufactura, unde melomanii timișoreni vor avea parte de o seara cu sound-uri rock made in Italy! Trupa a luat naștere acum 13 ani și a inceput sa cante un hard rock cu influențe Guns N’ Roses, Motley Crue,…