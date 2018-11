Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 20.300 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 1 noiembrie 2018, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Poienile de Sub Munte a…

- Ajuns la malul Marii Negre pentru a doua oara în acest an, maestrul Nicolae Voiculeț și taraful sau au oferit weekendul trecut un nou recital de excepție la Constanța, sub numele de „Întoarcerea acasa“. Daca în vara a concertat în fața a sute de constanțeni și…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat in trafic o autoutilitara condusa de un cetațean roman care transporta, ascunse sub scanduri și schele de construcție, aproximativ 13.000 pachete cu țigari, in valoare de peste 150.000 lei, marfa…

- Marți, 23 octombrie 2018, incepand cu ora 18.30, in sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș va avea loc spectacolul aniversar ADINA HADA ȘI INVITAȚII SAI. De asemenea artista iși va lansa albumul „FLORILE INIMII MELE”. ADINA HADA cu fiicele GIULIA și MIRUNA VETA BIRIȘ AMALIA…

- Spectatorii vor putea vedea mult asteptatul “Cold War”, de Pawel Pawlikowski (premiul pentru regie), “Akya”, de Sergey Dvortsevoy (premiul pentru interpretare feminina, acordat actritei Samal Yeslyamova), ”Dogman”, de Matteo Garrone (premiul pentru interpretare masculina, pentru Marcello Fonte), si…

- Cantaretul american Lenny Kravitz va concerta la Cluj-Napoca, in cadrul unui eveniment care face parte din turneul prin care isi promoveaza cel mai recent album lansat, Raise Vibration. Lenny Kravitz va fi prezent pe 6 mai 2019, la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Single-ul „It’s Enough”, extras de…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit si confiscat, in urma unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari la frontiera de nord, 5.760 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 54.600 lei. Marti, 4 septembrie, la nivelul Sectorului Poliției…

- Pe parcursul acestui week-end, politistii rutieri maramureseni au constatat 12 infractiuni rutiere, din care opt de conducere a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorii auto surprinsi bauti la volan circulau prin localitatile: Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Borsa, Dragomiresti, Viseu…