- Considerat cel mare fotbalist roman al tuturor timpurilor și tot odata unul dintre cei mai buni mijlocași ofensivi ai Europei anilor `80 -`90, Gheorghe Hagi este o personalitate ce reprezinta cu mandrie Romania in toata lumea. Activ și acum in lumea fotbalului, fiind proprietarul și președintele clubului…

- Un roman și-a cumparat din Marea Britanie o mașina BMW seria 6 pe care a platit peste 30.000 de euro, insa nu a apucat sa o conduca deloc in țara. Tanarul de 31 de ani a ramas fara bolidul de lux care i-a fost confiscat in vama Giurgiu. Barbatul transporta pe o platforma, un autoturism marca BMW, in…

- Institutul Francez propune o inedita experienta artistica atat pentru cei mari cat si pentru cei mici, si anume cine-concertul „Micuta Cartita”, care ajunge pentru prima data la Timisoara in 12 mai, de la ora 11.00, la filarmonica „Banatul”. Celebrul si indragitul personaj conceput de Zdenek Miler va…

- Pentru Bodo, solistul trupei Proconsul, muzica este cel mai important lucru. Artistul a marturisit ca nu s-ar vedea facand altceva. Invitat luni in Clubul de Seara cu Toader Paun, de la Europa FM, Bodo, solistul trupei Proconsul, a facut declarații despre cariera sa. "Nu ma gandesc sa fac altceva…

- Rodion G.A., parintele muzicii electronice romanesti si totodata unul din cele mai importante nume ale scenei electronice si progressive rock din Europa de Est va sustine un performance deosebit in Timisoara, sambata 4 mai, de la ora 21.00, la Capcana. Pe numele sau adevarat Rodion Ladislau Roșca, Rodion…

- Joi, 16 mai, Capcana iși deschide porțile pentru fanii post black metal și le-a pregatit o seara de neratat alaturi de trupa Harakiri for the Sky, din Viena. In deschidere va canta trupa Magnetic, din Sofia. Harakiri for the Sky s-a inființat in 2011, in Austria și are lansate trei materiale…

- Seria de evenimente organizate de Atelier 22TM sub umbrela „The Session Room“ a avut parte la sfarșitul saptamanii trecute de un concert inedit susținut de Madalina Paval. Recitalul susținut in curte la Hostel Costel a avut parte de un public care a a savurat pe deplin sound-urile propuse de artista…

- Celebrul artist NANA, care și-a inceput cariera ca DJ in cluburile underground de hip-hop din Germania, a declarat ca abia așteapta sa se revada cu publicul roman pentru ca: „Romanii mi-au transmis de fiecare data o super energie in toate concertele pe care le-am susținut, sunt extraordinari.…