- Cea de-a V-a ediție a Festivalului "Printre Maguri" se va desfașura in perioada 21-23 iunie 2019, in Satul Banului din comuna Magureni, Prahova. Este un festival in aer liber, departe de agitația urbana, un eveniment care reunește muzica, sportul și artele frumoase. Ziua te poți plimba cu bicicleta…

- Cea mai noua scena a festivalului UNTOLD, scena Fortune e un epicentru de forta electronica transcendentala si reuneste an de an la Cluj Napoca, comunitatea internationala de muzica trance, alaturi de pionierii si formatorii acestui "sound".Potrivit organizatorilor, pe langa nume sonore precum ATB,…

- Joi 16 mai 2019 la Tismana a avut loc a treia ediție a Festivalului de muzica lautareasca „GEAGU CATAROIU”. Festivalul care se adreseaza tarafurilor lautarești tradiționale și care folosesc in interpretare instrumente tradiționale, și-a desemnat caștigatorii ediției din acest an.…

- In jurul datei de 10 mai - sarbatoare a regalitatii in Romania – Sala Radio gazduiește anual un concert regal, care se bucura de fiecare data de prezența unor membri ai Casei Regale. Vineri, 17 mai (19.00), evenimentul din acest an il aduce in fața publicului roman pe tanarul violonist VLAD STANCULEASA,…

- Melomanii timișoreni vor avea parte de un inedit jam session in cadrul caruia artiștii timișoreni VAG și Newgotti iși vor incanta audiența cu un spectacol deosebit, bazat pe linii melodice interesante construite pe inspirația de moment. „Oare ce s-ar intampla daca combinam doua mari placeri din lume:…

- Melomanii timisoreni sunt invitati la un concert plin de vibrații pozitive, menit sa incheie intr-un mod spectaculos saptamana, alaturi de clujenii care alcatuiesc formatia FUNKorporation. Evenimentul va avea loc sambata 20 aprilie, de la ora 21, la Manufactura. Trupa a luat nastere in 2011 si a avut…

- Seria de evenimente organizate de Atelier 22TM sub umbrela „The Session Room“ a avut parte la sfarșitul saptamanii trecute de un concert inedit susținut de Madalina Paval. Recitalul susținut in curte la Hostel Costel a avut parte de un public care a a savurat pe deplin sound-urile propuse de artista…