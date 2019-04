Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1500 de alergatori, din 15 țari, sunt așteptați sa ia parte la maratonul organizat de UVT, cu ajutorul voluntarilor. Prin Liberty Marathon organizatorii vor sa susțina și sa raspandeasca ideile libere, educația prin sport și un stil de viața sanatos, prin cultivarea unui spirit independent.…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Francofoniei, Institutul Francez din Timișoara organizeaza o seara plina de muzica, pe 20 martie, de la ora 19.00, la Zaza Resto Pub. „In prima parte a serii Aura Twarowska Mezzosoprano ne face onoarea de a interpreta cateva arii ale unor compozitori francezi. In continuare,…

- 100 de copii, din Cornești, au avut la dspoziție toate materialele necesare realizarii de felicitari cu ocazia zilelor de 1 Post-ul Agenda parlamentara: Atelier de creație, pentru copiii din Cornești, susținut de Claudia Gilia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 15 restaurante de top din Romania participa pe 21 martie, la cea mai mare operațiune gastronomica franceza din lume - Gout de France /Good France, lansata oficial de ministrul francez pentru Europa și Afaceri Externe, domnul Jean-Yves Le Drian, alaturi de numeroși maeștri bucatari de prestigiu, la…

- Nascuta la Timisoara, cu studii de specialitate la Universitatea din Oradea si la Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, Judit Kutasi ... The post „E un sentiment special sa cant pentru prima oara in fata publicului de acasa”, marturisește mezzosoprana Judit Kutasi appeared first on Renasterea…

- Doua facultati ale Universitatii de Vest din Timisoara vor fi extinse si dotate, in urma unei investitii de patru milioane de euro, bani europeniFacultatea de Arte si Design si Facultatea de Muzica si Teatru din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara vor fi extinse si vor fi dotate cu…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) si Universitatea de Vest din Timisoara au semnat, la sediul UVT, contractul de finantare pentru proiectul „Extindere spatii de invatamant existente pentru Facultatea de Arte si Design si Facultatea de Muzica si Teatru”.

- Un concert simfonic din programul caruia vor face parte compoziții de Johann Sebastian Bach, Francis Pulenc și Cesar Franck va oferi Orchestra Simfonica a Filarmonicii de stat aradenilor joi, 17 ianuarie, de la ora 19. „L-a admirat pe Bach, și dupa modelul acestuia, a creat una dintre cele…