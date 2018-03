Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de un an de la anunțul divorțului dintre Angelina Jolie și Brad Pitt, presa de peste ocean a luat foc, dupa ce a aparut o imagine surprinsa in timpul unei intalniri pasionale intre actor și Jennifer Aniston. Potrivit tabloidul „Star”, fostul cuplu de actori Brad Pitt si Jennifer Aniston…

- Fosta nevasta a lui Nuțu Camataru, Lidia Balint, cunoscuta sub numele de „Mica”, pare ca și-a refacut viața și se simte ca la a doua tinerețe. Recent, fosta soție a interlopului a fost surprinsa in club, alaturi de un barbat celebru.

- Fosta nevasta a lui Nuțu Camataru, pe care liderul interlop a parasit-o pentru a se casatori cu fosta dansatoare Claudia Brazilianca, și-a luat viața de la capat și pare ca are din nou douazeci de ani.

- Tensiuni intre Simona Florescu și fiica ei, Ioana Dichiseanu. Fosta soție a lui Ion Dichiseanu a vorbit despre nepoțica ei și despre cum s-a schimbat viața ei, dupa ce micuța a venit pe lume. Simona Florescu , fosta soție a lui Ion Dichiseanu, a vorbit pentru emisiunea “Rai Da’ Buni” despre nepoțica…

- Fosta soție a jurnalistului Andrei Gheorghe face dezvaluiri despre viața omului de radio și televiziune. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena 3, Petruța Ghoerghe spune ca avea o relație foarte apropiata cu acesta și ca vorbise cu el cu o seara inainte sa moara și ca acesta era liniștit…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, Petruța, marturii uimitoare despre relația lor. Aceasta a acceptat sa dezvaluie amanunte mai puțin știute despre relația dintre ei, deși au divorțat in urma cu trei ani. “Andrei era liber cugetator, milita pentru libertate. El asa si-a dorit”, spune fosta sa sotie,…

- Fosta sotie a lui Cristi Borcea, Mihaela, a suferit o interventie de urgenta in Austria, informeaza SpyNews.ro. Problema ar fi localizata la un picior, in urma unui accident mai vechi la ski.Din cauza durerilor Mihaela Borcea a fost nevoita sa se lase pe mana medicilor.Se pare ca operatia a reusit,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la iesirea din sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca nu a fost consultat de catre fosta sotie, Bombonica Prodana, in legatura cu plata prejudiciului in dosarul DGASPC Teleorman. Bombonica Dragnea nu a venit miercuri in instanta, insa a…

- Liviu Dragnea nu a fost la curent cu lovitura pe care i-a pregatit-o fosta soție, Bombonica Prodana. "Am aflat azi de dimineața (ca fosta soție și-a platit partea ei de prejudiciu)", a declarat Liviu Dragnea la plecarea de la Curtea Suprema.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au acceptat miercuri, 21 martie, cererea Bombonicai Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de incetare a procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, anunta Digi 24.Fosta sotie a lui Dragnea a sustinut ca a achitat…

- Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar, relateaza Agerpres.Bombonica Prodana nu este prezenta…

- Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar. Bombonica Prodana nu este prezenta la proces,…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit, luni, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator. El a fost gasit mort in locuinta sa din Voluntari. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj, pe pagina lui de Facebook: „Iubitul meu care nu mai esti aici… ramai doar…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Saptamana viitoare, fosta soție a afaceristului Alin Ionescu, din Targu Jiu, Cristina Spatar, il va boteza pe fiul actriței Delia Antal. Cantareața și actrița sunt prietene de ani buni. Micuțul in varsta de 9 luni va fi creștinat la o biserica de langa Capitala, iar petrecerea, restransa, va…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Adriana Iliescu a devenit in anul 2005 cea mai batrana mama din Romania, dupa ce a adus-o pe lume pe micuta Eliza.Anii au trecut, iar doamna Iliescu a ajuns la varsta de 79 de ani, in timp ce fetita sa merge la scoala si a devenit o frumoasa domnisoara.Dar pentru ca se apropie cu pasi repezi de implinirea…

- Gary Oldman a fost acuzat de violența domestica de fosta sa soție, la scurt timp dupa ce a caștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul din Darkest Hour . Unul dintre fiii lui Oldman a publicat o scrisoare deschisa in care il apara pe tatal sau, scrie BBC News. Fosta soție a actorului,…

- Maria Shriver a lansat al 8-lea carte, un volum de memorii in care face dezvaluiri despre viața sa de dupa divorțul de Arnold Schwarzenegger . Intitulata „I’ve Been Thinking . . .: Reflections, Prayers, and Meditations for a Meaningful Life”, cartea e scrisa sub forma unui jurnal in care prezinta concepția…

- Intr-un interviu pentru BBC Radio 1 Diplo a dezvaluit cat de impresionat este de modul in care Calvin Harris a dezvoltat scena muzicii electronice mai mult decat orice alt dj. “Eu și Calvin Harris am deturnat termenul de muzica electronica atunci cand a fost bine pentru noi”, a transmis Diplo. “Putem…

- Parchetul din Coreea de Sud a cerut marti condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte Park Geun-hye, destituita in urma unui vast scandal de coruptie, care a scos la iveala legaturi nesanatoase intre lumea afacerilor si politica, scrie AFP, citata de News.ro . Destituirea lui Park, in…

- Melanie Griffith, fosta soție a lui Antonio Banderas, este de nerecunoscut. Celebra actrița nu mai seamana cu diva care stralucea la brațul lui Antonio Banderas, ea marturisind ca a fost supusa recent unei intervenții chirurgicale care i-a schimbat infațișarea. ”Am fost supusa unei interventii chirurgicale…

- Liviu Varciu era in culmea fericirii cand fiica lui cea mare, Carmina, se muta la Bucuresti si putea astfel, pentru prima data, sa se bucure in fiecare zi de prezenta ei. Se pare, insa, ca fericirea nu a durat decat trei luni, deoarece atat a reusit adolescenta sa ramana in Capitala. CANCAN.RO, site-ul…

- Madalina Iordate, fosta Enache, infirma categoric, prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , zvonurile conform carora motivul divortului de Gabi Enache ar fi fost o presupusa relatie conjugala pe care ea ar fi avut-o cu Mihai Balasa, coechipier cu ex-sotul ei la FCSB. Tanara a explicat…

- Fosta soție a polițistului-pedofil a dezvaluit ca Eugen Stan ar avea probleme grave de comportament dupa ce, in urma cu doi ani, a trecut printr-un soc. El a fost evacuat din casa, fiind executat silit de o banca la care avea datorii.

- Neințelegerile din familie pot duce la adevarate drame, prin care, de obicei, trec femeile și copiii. Așa s-a intamplat și in cazul unui bucureștean care, dupa ce s-a desparțit de soție, a incercat, prin tot felul de metode de-a dreptul mafiote, sa-i reintre in grații. Amenințarile au continuat și dupa…

- Claudiu Raducanu a trecut in 2009 mai multe bunuri de valoare pe numele fostei sotii, dar si al mamei acesteia, prin intermediul unui contract de donatie. Dupa zece ani de casnicie a venit divortul, apoi partajul, iar fostul fotbalist a ramas aproape fara nimic. Episod ULUITOR cu Claudiu…

- O crima oribila a avut loc vineri in curtea unei gradinite din Bucuresti. Nicoleta Botan, directoarea gradinitei, a fost ucisa de fostul ei sot, Marius Botan, desi ea obtinuse in urma cu cateva luni un ordin de restrictie pe numele sau.

- Conducerea IPJ Dambovița a dispus, astazi, verificari dupa ce fosta soție a militarului care și-a ucis iubita intr-un coafor din Titu a spus ca a fost de mai multe ori la Poliție, in urma...

- Intre Madalin de la Giurgiu si Sorina Docuz, fosta sotie a primarului Robert Negoita, e dragoste mare, dar exista si alte legaturi! Casatoriti civil din toamna anului trecut, proaspetii soti sunt aproape de nedespartit, participand impreuna chiar si la intalnirile de afaceri! CANCAN.ro, site-ul numarul…

- • Polițiștii Poliției orașului Babeni au dispus sambata, 20 ianuarie a.c., sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, reținerea unui barbat de 48 de ani, banuit ca și-ar fi agresat fosta soție. Polițiștii au reținut pentru 24 de ore, un barbat din orașul Babeni, banuit ca si-ar…

- Un barbat, de 48 de ani, a fost retinut sambata, pentru 24 de ore, de politistii din orasul valcean Babeni, pentru ca si-ar fi agresat fosta sotie, deși exista o hotarare a Judecatoriei Ramnicu Valcea care-i interzice sa se apropie ...

- Un barbat, de 48 de ani, a fost retinut sambata, pentru 24 de ore, de politistii din orasul valcean Babeni, pentru ca si-ar fi agresat fosta sotie, deși exista o hotarare a Judecatoriei Ramnicu Valcea care-i interzice sa se apropie ...

- Andrei Arșavin are o fosta nevasta foarte geloasa. Cand Alisa l-a vazut pe fotbalistul rus intr-un filmulet impreuna cu modelul Olga Semenova, luand masa la un restaurant din Alma Ata, a luat foc. A trecut la actiune și, dandu-se agent al Serviciilor de Securitate, și-a contactat, pe retelele de socializare,…

- Nelea Motricala prefera discretia, la fel ca si celebrul ei fost sot, chiar daca numele ei este destul de cunoscut la Chisinau. Nelea Motricala, femeia care i-a fost sotie timp de 7 ani lui Carla’s Dreams, are 31 de ani, este din raionul Calarasi, din Republica Moldova, si este femeie de afaceri. Dupa…

- Fosta sotie a lui Eugen Stan a ramas socata atunci cand a vazut imaginile cu politistul pedofil in timp ce agresa o femeie. Fosta partenera a pedofilului a spus ca nu-i vine sa creada ca a trait atatia ani langa un... cameleon.

- Razboiul pentru avere in familia fostului patron al Hexi Pharma, mort in conditii dubioase pe 22 mai 2016, a ajuns la cote nebanuite. Partenera de viata a lui Dan Condrea, Uliana Ochinciuc, a castigat o noua runda din lupta in justitie cu fosta sotie a omului de afaceri si cu copiii acestuia. In conflictul…

- Jean de la Craiova se pregateste sa devina tata in 2018? Artistul a facut cateva declaratii suprinzatoare la Antena Stars. Jean de la Craiova a avut un an foarte bun, dar preconizeaza ca 2018 il va intrece pe cel care tocmai a trecut. Invitat in emisiunea „Star Matinal”, aceasta a facut cateva marturisiri…

- Un barbat din Marea Britanie a recunoscut ca si-a strangulat fiica si apoi a încercat sa îsi ucida si fosta sotie. Richard Kray a omorât-o pe fiica sa Olivia în vârsta de 19 ani, prin strangulare, si a încercat sa o omoare prin aceeasi metoda pe fosta sa…

- Inainte de a forma un cuplu cu Mariana Bitang, antrenorul Octavian Bellu a mai fost casatorit. Fosta sa partenera de viața fusese chiar prietena cu celebra antrenoare. Octavian Bellu și Mariana Bitang sunt cei mai valoroși antrenori de gimnastica din lume. Cei doi formeaza un cuplu și in viața de zi…

- Veste cumplita primita de fosta sotie a unui ex premier. Aceasta a fost data afara din casa chiar de Craciun. Anuntul a fost facut chiar de fiica sa. Mioara Roman, fosta sotie a lui Petre Roman, a primit vestea de sarbatori. Va fi evacuata din apartamentul in care sta. Oana Roman a postat pe pagina…

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…

- Regizorul american Nick Cassavetes isi acuza fosta sotie ca i-a rapit fiica in varsta de 13 ani, Barbarella, disparuta de mai multe zile, dar femeia neaga acuzatiile de rapire, informeaza tmz.com.