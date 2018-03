Stiri pe aceeasi tema

- Daca n-am fi fost obsedați de ”Jurnalul lui Bridget Jones” probabil n-am fi recunoscut-o pe actrița in aceste fotografii. Nici macar zambetul emblematic n-a dat-o de gol, data fiind transformarea ei fizica. Transformata complet! foto: hepta Daca inca nu v-ați prins despre cine e vorba, aflați ca o avem…

- Familia Regala are reguli foarte bine puse la punct si stricte, ceea ce inseamna ca au o conduita ordonata si respectabila. Evident, insa, in cartea regulilor lor exista si sectiunea de gastronomie, care spune ca membrii Familiei Regale nu au voie sa consume anumite alimente.

- Un polițist din Toscana a fost batut pana a fost lasat inconștient de doi romani aflați in stare de ebrietate. Aceștia l-au taiat cu un ciob pe fața și apoi au fugit. Totul s-a intamplat pe 13 martie, atunci cand cei doi romani au harțuit o vanzatoare, iar polițistul i-a luat apararea.…

- Firele albe de par reprezinta o adevarata problema pentru multe persoane, iar in anumite cazuri ele apar chiar de la varste fragede. Sucul de cartof poate fi remediu natural care impiedica apariția lor: e sanatos, iar rezultatele se vad imediat. Exista oameni care au multe fire albe de par, inca de…

- O tanara din Fagaras a picat proba practica a examenului auto, pentru mai multe greseli, intre acestea si pentru ca nu a incetinit autoturismul in preajma unor porumbei aflati pe sosea. Sefii examinatorului considera ca acesta a actionat conform legii

- O tanara in varsta de 18 ani, din Fagaras, a picat examenul pentru permis dupa ce politistul a considerat ca fata nu a acordat prioritate unor porumbei. Totul s-a intamplat saptamana trecuta, atunci cand tanara a sustinut proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de...

- Agresorul, in varsta de 50 de ani, vecin cu propritarul casei care ardea, a considerat ca pompierii nu sunt suficient de rapizi, asa ca a trecut la amenintari si injuraturi, iar la un moment dat chiar l-a lovit pe unul dintre ei cu pumnul in fata. Pompierul si-a continuat treaba, in timp ce…

- Helen Mirren a fost intotdeauna o prezența fermecatoare. In varsta de 72 de ani, actrița demonstreaza prin fiecare apariție ca varsta e doar o cifra. Fara nicio urma de make-up, actrița se transforma intr-o femeie oarecare, pe care cu greu a-i recunoaște-o pe strada. Cearcane mari ii apar sub ochi,…

- Cameron Diaz a anunțat ca renunța definitiv la actorie. Vedeta de 45 de ani dorește sa se bucure de viața și sa petreaca mai mult timp cu soțul ei. Cameron Diaz nu a facut un anunt oficial despre aceasta decizie, insa actrita Selma Blair, prietena buna a cuplului, a declarat ca a decis sa se... Read…

- In Romania, cateva zeci de femei au participat de 8 Martie, de Ziua Internationala a Femeilor, la un protest in fața Ministerului Afacerilor Interne,institutie condusa de primul ministru femeie din istoria M.A.I. – Carmen Dan. Motivul PROTESTULUI – Politia este incapabila sa gestioneze violenta domestica…

- Toyota va inceta vanzarile de mașini cu motoare diesel in Europa, pana la sfarșitul lui 2018, dupa cum a anunțat șeful Toyota Europe, Johan van Zyl. Excepțiile de la aceasta regula vor fi modele precum Land Cruiser și Hilux.

- Un nou meme viral circula pe internet dupa decernarea premiilor Oscar, iar actrița Jennifer Garner este protagonista lui. La gala de duminica noaptea, vedeta a prezentat show-ul lui Eddie Vedder și toți ochii au fost pe ea dupa ce și-a facut apariția intr-o superba rochie albastra. Printre cele mai…

- Era una dintre cele mai preciate actrite de telenovele si avea toata lumea la picioarele ei. Succesul si faima ei s-au prabusit intr-o secunda si tot ceea ce avea a disparut din viata ei. In prezent, ea isi castiga existenta ca sofer de taxi.

- Filmul „The Shape of Water”, regizat de Guillermo del Toro, a primit, duminica noapte, patru premii la gala premiilor Oscar care a avut loc la Los Angeles. Cu Sally Hawkins in rol principal, filmul a fost premiat la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”, „cea mai buna scenografie” si…

- Diferenta de varsta dintre doi soti le-a ridicat suspiciuni vecinilor, care au sustinut ca barbatul, mai mare cu 29 de ani decat sotia sa, ar fi pedofil. Cei doi spun ca totul a inceput in momentul in care s-au mutat impreuna, pe atunci femeia avea 18 ani, iar el 47. Pentru a scapa…

- Guvernul spune ca lucreaza la dezvoltarea unui Registru National al Certificarilor in Constructii, care va deveni functional in urmatoarele 12 luni, desi institutia este necesara acum. Acest registru va emite constructorilor, proiectantilor si consultantilor in constructii niste certificate ce vor tine…

- Hocheistul sloven Ziga Jeglic este al treilea sportiv depistat pozitiv la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang si a fost suspendat pentru restul competitiei, au anuntat, marti, judecatorii Tribunalului de Arbitraj Sportiv(TAS) Jeglic, care a fost testat pozitiv la fenoterol, nu a contestat…

- Un studiu comandat de Huawei și-a propus sa explice de ce sunt oamenii dependenți tot mai mult de telefoanele mobile. Potrivit studiului, romanii folosesc smartphone-urile pentru a putea ține in permanența legatura cu cei dragi. Pentru realizarea studiului au fost colectate…

- Jennifer Lawrence, artista premiata cu Oscar, renunta la actorie, pentru cel putin un an, pentru a se implica in campanii de stopare a mitei politice si de promovare a unor legi anticoruptie, potrivit bbc.com

- Jennifer Lawrence, premiata cu Oscar si una dintre cele mai bine platite actrite, renunta la actorie timp de un an pentru a se dedica activismului politic, scrie NEWS.RO, citand BBC. Vedeta din "Jocurile Foamei" va lipsi de pe platourile de filmare 12 luni pentru "a se dedica implicarii tinerilor…

- Un hot de masini polonez, cautat de justitie, a ales in cele din urma sa se predea miercuri, de Ziua Indragostitilor, explicand ca a obosit sa se certe cu partenera sa, a anuntat miercuri politia din Varsovia, citata de AFP, potrivit jurnalul.ro.

- A început sa consume apa cu tarâțe, iar motivul pentru care face asta este de-a dreptul incredibil. Tarâtele de grâu sunt foare bogate în complexul vitaminelor B. Sunt foarte utile, în special persoanelor care se confrunta stresul sau…

- Un incident cumplit a avut loc la o spalatorie din apropiere de Moscova. Unul dintre angajați a primit un pumn care l-a ucis din partea unui client nemulțumit. Un șofer de 24 de ani s-a dus sa-și spele BMW-ul acolo, insa in loc de asta, a ajuns sa ia viața angajatului. Suparat ca angajații…

- Mama unui elev nevazator Colegiului National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti acuza conducerea unitații de învațamânt ca nu îi mai permite sa asiste la ore alaturi de fiul sau dintr-un motiv incredibil.

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei (puțin peste 1,5 miliarde de euro) in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi,…

- Un cuplu din Florida și-a mințit baiatul in varsta de 13 ani ca a fost diagnosticat cu cancer cerebral in stadiu terminal, pentru a se imbogați. Cei doi au fost reținuți și puși sub acuzare. „Copilul și-a petrecut ultiele opt luni crezand ca va muri de cancer cerebral”, au declarat surse din…

- Incredibil, dar adevarat! Desi a ajuns sa se antreneze de unul singur, dupa ce oficialii clubului Osmanispor l-au pus pe lista de transferuri, Raul Rusescu (29 de ani) a refuzat sa se intoarca in Liga I. Motivul este incredibil!

- Un adolescent, in varsta de 16 ani, din Iași a fost injunghiat, duminica seara, intr-un autobuz, pentru ca manca semințe.Citeste si: Protestele DE AMPLOARE din salile de judecata continua: Grefierii, ACUZATII la adresa ministrului Muncii Un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și…

- O fotografie postata de catre cei de la Drivers SM (https://www.facebook.com/officialDriversSM/) face multe like-uri pe Facebook. Motivul ? Nu este vorba despre vreun accident sau o parcare ilegala. Mașina fotografiata are placuța cu numarul de inmatriculare montata invers. „Momentul ala cand ai primit…

- Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu, a vorbit despre oferta pe care mijlocașul roman a avut-o de la Borussia Dortmund, unul dintre cele mai importante cluburi ale Europei. Ce vorbea jucatorul cu Gigi Becali și toate detaliile transferului au fost explicate de soția lui Laurențiu Reghecampf. …

- Zaharul nu mai este folosit demult doar în bucatarie, având proprietați nebanuite asupra podoabei tale capilare. Iata câteva motive pentru care ar trebui sa adaugi zahar în șampon de fiecare data când te speli pe cap:

- Mijlocasul Florin Purece, ultima oara la Hapoel Raanana, a semnat pana in 2020 un contract cu Termalica Nieciecza, acolo unde va fi coleg cu alti doi jucatori romani, Gabriel Iancu si Gabriel Matei, informeaza site-ul echipei din prima liga poloneza. Mijlocasul ofensiv s-a despartit in aceasta…

- Dupa cinci inele de campion NBA, Kobe Bryant ar putea primi si un Oscar. Filmul sau "Dear Basketball" candideaza la cel mai bun scurtmetraj de animatie. "Dear Basketball" este un film de patru minute realizat ca un ramas bun luat de Kobe Bryant lumii baschetului."Incredibil. Este enorm ca…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV de la postul de televiziune Antena 1, de mai mulți ani fiind gazda emisiunii “Acces Direct”, insa puțini știu ca aceasta și-a dorit, de fapt, sa faca parte din Pro TV, trustul concurent. Simona Gherghe a dezvaluit ca la inceputul carierei…

- Dupa trei telenovele in care au jucat impreuna, Adela Popescu si Dan Bordeianu au ajuns sa se isi spuna adio definitiv. Motivul separarii celor doi, despre care nu prea s-a scris in presa la acea vreme, a fost faptul ca Dan a inselat-o chiar pe platourile de filmare.

- Migdalele au un conținut bogat de zinc, Omega 3, vitamina E, magneziu, calciu și alți compuși benefici. Exista mai multe motive pentru care sa incluzi migdalele in dieta. Inainte de a fi consumate, ține migdalele in apa, vreo 8-10 ore.

- Jandarmi maramureseni s-au confruntat cu numeroase solicitari in ultimele 24 de ore. Acestia au aplicat numeroase sanctiuni pentru incalcarea legii. Cersetorii care au impanzit orasul in ultima perioada au fost ridicati de jandarmi . Pentru ca avea domiciliul in alte judete, acestia au fost trimisi…

- Dat ca si transferat la Sparta Praga, Nicusor Stanciu (24 de ani) se afla tot in cantonamentul campioanei Belgiei, Anderlecht Bruxelles. Spynews.ro a aflat ce anume sta in calea trecerii internationalului roman la echipa din Cehia.

- O femeie, mama a șase copii, a mințit ca are nevoie de peste 170.000 de lire sterline fiindca baiatul ei cel mic ar fi suferit de fibroza chistica incurabila. Rebecca Walker a fost condamnata la 21 de luni de închisoare pentru ca a mințit pentru a primi banii respectivi din partea…

- Scandal intr-o aeronava! Totul a inceput dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie intr-un avion, iar aeronava a fost intoarsa de pe pista aeroportului. Totul s-a intamplat in cursa Lisabona-Bucuresti, un martor povestind ce s-a intamplat și cand a pornit disputa.

- In urma cu 36 de ani, un american se afla in Romania, atunci cand a nimerit la nunta a doi romani. Nu numai ca a nimerit, americanul a fost invitat de miri la ceremonie. Barbatul strain era singurul de la nunta care avea un aparat fotografic. Așa ca le-a facut proaspat insurațeilor o fotografie pe care…

- Un judecator de instrucție din Egipt a ordonat ca o solista sa fie inchisa timp de 15 zile, in așteptarea unor audieri suplimentarea, in cazul unor acuzații de instigare la depravare intr-un videoclip, arata presa locala.

- In urma cu o luna crimele lui au șocat o țara intreaga. Satmareanul Razvan Rentea și ucis bunica, tatal și mama cu sange rece din cauza unei dispute financiare. El a fost arestat preventiv dupa imormantarea victimelor sale, polițiștii saltandu-l imediat dupa ce s-a terminat slujba de la biserica. Acum…

- Acest aspect nu trebuie sa te ingrijoreze....insa ce ne facem cand scaderea tensiunii intervine brusc, fara sa-i stim cauzele.... Printre simptomele tensiunii scazute amintim: ameteli, tulburari de echilibru, transpiratii excesive, senzatie de lesin, scaderea cantitatii de urina, dureri in…