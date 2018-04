Stiri pe aceeasi tema

- Artistul international Sean Paul concerteaza la Arenele Romane, in Bucuresti, pe 23 mai, iar Fly Project a fost trupa aleasa pentru a deschide evenimentul din cadrul turneului european Mad Love, cu un super show de exceptie. Tudor si Dan sunt cunoscuti in toata lumea ca cei mai tari “party starters”,…

- Un cantaret celebru, jamaican la origini, va concerta la Arenele Romane din Bucuresti pe 23 mai, incepand cu ora 19.00. Show-ul face parte din Mad Love Europe Tour. In deschiderea concertului vestitului Sean Paul vor canta Faydee, Fly Project si Simona Nae. After party-ul va continua ulterior in aceeasi…

- Artistul de origine jamaicana Sean Paul (45 ani) vine in Romania pe 23 mai, la Arenele Romane, pentru prima data intr-un concert atat de mare! In deschiderea concertului sau vor canta Faydee, Fly Project și Simona Nae. Iubit de o lume intreaga, Sean Paul s-a remarcat de-a lungul anilor datorita stilului…

- Cantaretul jamaican Sean Paul, premiat cu Grammy la categoria „cel mai bun album reggae” in 2004, va concerta la Arenele Romane din Bucuresti pe 23 mai, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Scandal MONSTRU, dupa cheltuieli HALUCIANANTE: Pe ce s-au ARUNCAT 11.000 de EURO din banii publici Cu…

- Cine este noul iubit al Ancai Lungu. Fosta știrista de la Antena 1 este insarcinata in șase luni și urmeaza sa aduca pe cel de-al doilea copil. Barbatul de care s-a indragostit este milionar grec, despre care se spune ca este “Regele cosmeticelor”. Mai mult, dupa ce s-a retras de la pupitrul știrilor,…

- Momentul in care Faydee a recunoscut ca ar fi de acord, daca i s-ar propune, sa reprezinte Romania la Eurovision s-a intamplat la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Intrebarea a venit din partea unui ascultator in secțiunea de comentarii a LIVE-ului de pe Facebook, in timp ce artistul Australian…

- Dorin Topala, cel care a facut istorie in anii 2000 cu Valahia, una dintre cele mai populare formații dance ale vremii, nu a dus o viața cu ”triluri” muzicale, precum colegii sai Mihai Traistariu și Costi Ionița, ci cu valuri. Dupa etapa muzicala ”Banii și fetele”, ”La mare, la soare” ori ”Banana”,…

- Antonia ar amintiri foarte puternice despre primul sau iubit. vedeta a starnit furtuna in familia ei din cauza celor intamplate. Antonia, care a dezvaluit cum a ajuns in Romania , și-a amintit, in cadrul unui interviu pentru a1.ro, despre primul sau iubit. la acea vreme, ea a fugit de acasa pentru a…

- Dupa ce au lucrat doi ani in studio, Sean Paul și David Guetta iau cu asalt toate topurile cu "Mad Love", piesa care se aproapie deja de 15 milioane de vizualizari pe Youtube pentru varianta audio.

- Procesul dintre Beyonce de Romania și Nicolae Guița, pentru stabilirea pensiei alimentare a fiicei lor, Anais, a luat, sfarșit. Iar judecatorii au luat o decizie care, la aceasta ora, a facut-o pe mama fetiței sa se... cruceasca.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezenta AICI imaginile care dovedeau inceputul unei relații intre Maria Simion și Dacian Varga. Cei doi s-au distrat intr-un club din Capitala, alaturi de prieteni comuni. La o luna distanța, fotbalistul – donjuan și frumoasa vedeta și-au asumat relația! Cel…

- Faydee, starul australian care impreuna cu Shaggy, Mohombi si Costi au luat cu asalt topul Billboard, lanseaza un nou single si videoclip, „Crazy”. Piesa este produsa de austriacul Gon Haziri cu care Faydee a mai colaborat si la piesa „When I’m gone”. „”Crazy” este o piesa in care am mare incredere…

- Rona Hartner, despre cel mai mare regret legat de Romania! Artista, care implinește astazi, 9 martie, 45 de ani, ne-a dezvaluit ce anume are in Franța și nu are in țara natala, dar și ce surpriza vrea sa le pregateasca fanilor ei de aici. O surpriza care nu are legatura cu “Ferma vedetelor”, show-ul…

- Cui ii era dor de Sean Paul? Brr bang bang bang :)) He`s back! Și e intr-un mare feat. cu David Guetta și Becky G. Uite asta iese cand Sean Paul și David Guetta intra impreuna in studio: o ne-bu-nieeee! Mad Love – Ear Candy:

- De la inceputul lunii martie, magazinul Ikea din București lanseaza o colecție limitata ”Omedelbar”, creata in colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuți stiliști și designeri de costume din lume: Bea Akerlund, care a lucrat cu Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Rihanna și multe alte vedete.

- De la inceputul lunii martie, magazinul IKEA din București ofera o noua sursa de rasfaț pentru interioare - colecția limitata OMEDELBAR, creata in colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuți stiliști și designeri de costume din lume; Bea Akerlund, care a lucrat cu Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Rihanna…

- Organizatorii Electric Castle au anunțat un nou val de artiști pentru ediția din 2018 a festivalului. Astfel urmatorul headliner anunțat este cântareața pop Jessie J. Alaturi de aceasta au fost confirmate alte nume importante, precum Mura Masa, Excision, Groove Armanda, Richie Hawtin…

- La o saptamana de la lansarea single-ului “Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selecției Naționale Eurovision. “Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie, și va putea fi votata pentru a reprezenta…

- La o saptamana de la lansarea single-ului „Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selectiei Nationale Eurovision. „Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie si va putea fi votata pentru a reprezenta…

- Finala naționala Eurovision 2018. Feli canta piesa „Buna de iubit”. Momentul artistei este asteptat pana in Spania, acolo unde vedeta a filmat si videoclipul piesei. Castelul din Peniscola, care a fost platou de filmare si pentru celebrul serial Game of Thrones, a gazduit timp de o zi echipa de filmare…

- Giulia Sarti, deputata in parlamentul din Italia, il acuza pe fostul sau iubit, romanul Bogdan Tibusche, ca i-a furat 23.000 de euro din fondurile de campanie. Ea a depus o plangere la poliție iar autorirațile italiene ancheteaza cazul, scrie chiamamicitta.it. Deputata italiana, reprezentanta a partidului…

- Nicole Cherry și-a deschis sufletul și a oferit amanunte despre viața ei sentimentala. Nicole Cherry, care a ratat prima ei zi de facultate , are 19 ani și o cariera frumoasa in muzica din Romania. Tanara artista a fost invitata la emisiunea Dincolo de aparențe, de la Antena Stars, unde a facut declarații…

- INNA lanseaza “Me Gusta”, piesa compusa integral de artista in limba spaniola și produsa de David Ciente, producatorul unor hituri precum “Gimme Gimme”, “Ruleta” sau “Dale Papi” – Lariss. Videoclipul a fost filmat in București și in Barcelona, in regia lui Barna Nemethi, cu care artista a mai lucrat…

- Au trecut anii si peste Dacian Varga, promitatorul fotbalist al Sportului, care a avut tupeul sa-l infrunte pe Vasile Siman, patronul echipei care facea furori prin Liga 1 cu bani putini. Dacian, ”donjuanul” din fotbalul autohton, are 33 de ani, ii lipseste echipa de final de cariera, dar nu si-a pierdut…

- Daca nu știai cu ce sa-ți surprinzi jumatatea, Rihanna iți da o idee la indemana. Superstarul a lansat o colecție de șosete classy cu accente vintage, create special pentru ziua indragostiților. Colecția se numește “#coldhearted” și a fost creata in colaborare cu firma Stance. Colecția conține trei…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Mathew Knowles, tatal celor doua surori, Beyonce și Solange, a vorbit recent despre discriminarea rasiala a artiștilor de culoare și a sugerat faptul ca fiicele lui au avut avantajul de a fi mulatre, noteaza Daily Mail.

- Primul iubit al Andreei Esca a fost fiul reputatului actor Alexandru Arșinel. la acea vreme, vedeta TV era in clasa a IX-a la liceu. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV a simțit fiorii dragoste in perioada liceului, atunci cand a avut o relație cu Bogdan, fiul actorului Alexandru…

- Beyonce de Romania pare sa inceapa sa acorde din ce in ce mai multa importanta aspectului sau fizic. Ca sa demonstreze ca urmeaza sa arate diferit, Beyonce de Romania s-a filmat la un salon, acolo unde s-a vopsit si si-a pus extensii de par. Cu toate acestea, prietenii virtuali nu au putut sa treaca…

- Madalina Dumitru sau Beyonce de Romania, asa cum o stie toata lumea, a trecut prin momente grele, dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Vedeta a facut analizele si a asteptat cu sufletul la gura rezultatele. Din fericire, blondina nu este bolnava, motiv pentru care este foarte activa pe retelele…

- Nikos Vertis, cel mai popular artist al Greciei, revine in Romania cu un concert live de excepție, care va avea loc pe 16 martie, de la ora 20.00, la Sala Palatului din Capitala. Spectacolul este deja sold out, iar la insistentele publicului organizatorii incearca sa adauge inca o zi cu un concert la…

- Daca in urma cu sase luni, canalul de YouTube al casei de discuri Cat Music a depasit pragul de patru miliarde de vizualizari, cel mai mare canal de YouTube din Romania stabileste un nou record: 4.000.000 de abonati, depasind zeci de canale din Europa de Est si nu numai. In plus, conform socialblade.com,…

- Beyonce de Romania a postat recent o melodie in care canta alaturi de Nicolae Guta si a ajuns sa isi negocieze tariful online. In melodia din mediul online, ea canta despre cum au trecut anii, dar si cum barbatul din piesa este pierdut in aburii alcoolului, in timp ce femeia urmeaza sa se marite.…

- O femeie din Iasi, in varsta de 30 de ani, a fost gasita spanzurata. Se fac cercetari pentru a se stabili ce a determinat o sa recurga la un asemenea gest extrem, scrie Romania TV.Tanara a fost gasita miercuri dimineata, de prietenul ei. Barbatul vorbise cu ea la telefon cu o seara inainte, insa nu…

- Beyonce de Romania nu se poate dezlipi de fetita sa. In acest sens, Madalina Georgiana Dumitriu s-a filmat dansand alaturi de mai multe persoane, acolo unde se afla si micuta sa. Cand fosta iubita a lui Nicolae Guta a fost intrebata daca acesta din urma o filmeaza, Madalina a zambit si nu a oferit niciun…

- Madalina Dumitru sau Beyonce de Romania, asa cum o stie toata lumea, a trecut prin momente grele, dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Vedeta a facut analizele si a asteptat cu sufletul la gura rezultatele. Din fericire, blondina nu este bolnava asa ca a revenit la obiceiurile pe care le avea…

- Se cunoaste deja faptul ca Beyonce de Romania merge la salonul de bronzare pentru a-si aduce putina culoare in viata. Insa, modul in care s-a pozat astazi in oglinda a starnit admiratia fanilor. Oare a vrut sa fie precum "Craiasa din Zapezi"?

- Beyonce de Romania se bucura foarte mult de momentele alaturi de fiica sa, iar aceasta chiar se pune la "mintea" ei! Nu doar ca se distreaza de minune, dar intr-un live pe rețelele de socializare, aceasta a fost surprinsa cum se da pe topoganul celor mici in casa.

- Coco Paun, Catalin Botezatu, Adrian Cristea și Victor Slav sunt barbații celebri din viața Biancai Dragușanu. Insa, pe lista ei de cuceriri se afla și un brutar. Bianca Dragușanu, care a oferit amanunte despre depresia postnatala , a avut un iubit brutar. Dezvaluirea a fost facuta chiar de Bianca Dragușanu,…