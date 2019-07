Stiri pe aceeasi tema

- Debutul celei de-a doua zile a festivalului NEVERSEA a fost facut de pe scena principala de Albwho, urmata de The Motans, Grasu XXL Live, Sean Paul, Will Sparks, Danny Avila, Vini Vici și Afrojack, cu care, fanii festivalului au prins cel de-al doilea rasarit la malul Marii Negre. Sean Paul a urcat…

- Prima zi a celui mai mare festival de la malul Marii Negre, NEVERSEA 2019 a fost un real succes! Peste 55.000 de festivalieri au participat la evenimentele din perimetrul festivalului. Cei mai mulți dintre ei au așteptat insa sa vina seara cand pe scenele festivalului au urcat artiștii lor preferați.…

- DJ Snake, G-Eazy, Sean Paul, Jessie J., Afrojack, Alesso, KSHMR, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Vini Vici sunt doar o parte dintre artiștii care vor concerta la cel mai mare festival de pe plaja din Europa, Neversea, care incepe joi și dureaza patru zile și patru nopți, scrie Mediafax.…

- Neversea 2019 incepe joi. Festivalul se desfașoara in perioada 4-7 iulie, pe plaja din Constanța. Libertatea iți prezinta ce artiști vor urca pe scena, in prima zi a celui mai mare festival de la malul marii. Program Neversea 4 iulie 2019 Rapper-ul american G-Eazy vine pentru prima oara in Romania,…

- Mai sunt cateva zile pana la cea de-a treia ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, Neversea. Ca la fiecare eveniment de o asemenea anvergura, organizatorii incearca sa indeplineasca dorințele artiștilor care vor urca pe scena. In perioada 4-7 iulie, pe cele 7 scene amplasate pe plaja…

- In doar trei zile, fanii festivalului vor intra in lumea fantastica NEVERSEA și vor scrie inca o pagina din legenda. Plaja, unde pentru 4 zile și 4 nopți timpul iși pierde din puteri, se va transforma intr-un loc fantastic, iar participanții vor deveni personaje care vor calatori in timp alaturi de…

- Adrian Nastase a lansat, luni, un apel catre social-democrati pentru reformarea PSD, in contextul pierderii alegerilor europarlamentare: Apel catre social-democrați Noi, semnatarii acestui apel, ne adresam actualilor și foștilor membri ai Partidului Social Democrat, simpatizanților acestuia, tuturor…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat vineri, inainte de reuniunea ECOFIN de la Bruxelles, ca isi doreste sa se ajunga la un acord, la pachet, pe directivele privind structura accizelor la alcool si regimul general al accizelor. "Dorinta noastra este sa ajungem la un acord la pachet…