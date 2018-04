Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul jamaican Sean Paul, premiat cu Grammy la categoria „cel mai bun album reggae” in 2004, va concerta la Arenele Romane din Bucuresti pe 23 mai, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Scandal MONSTRU, dupa cheltuieli HALUCIANANTE: Pe ce s-au ARUNCAT 11.000 de EURO din banii publici Cu…

- Pe 25 iulie celebrul chitarist Joe Satriani revine la Bucuresti la Arenele Romane in cadrul turneului “What Happens Next Tour”! Joe Satriani este cu siguranta unul dintre cei mai mari chitaristi pe care i-a vazut scena muzicala mondiala vreodata. Cu vanzari de peste 10 milioane de albume si cu nu mai…

- * Administratia Prezidentiala se alatura, pentru al patrulea an consecutiv, campaniei 'Earth Hour' - Ora Pamantului. In acest sens, sambata, in intervalul orar 20,30 - 21,30, iluminatul Palatului Cotroceni va fi intrerupt, informeaza Presedintia. * Palatul Parlamentului va intrerupe sambata iluminatul…

- Mezina cantarețului Pepe este total schimbata de cand a cazut ninsoarea peste Capitala. Micuța s-a cumințit și este consvinsa ca urmeaza sa vina Moș Craciun. Pepe se poate deeclara un barbat fericit din toate punctele de vedere. In plan profesional se bucura de mare succes la public, iar in plan personal…

- "Saptamana viitoare vor fi dezbateri pe doua proiecte din domeniul sanatatii pe care le propun si sper sa obtin sustinerea Consiliului General. Unul se refera la un sprijin acordat de Primaria Capitalei pentru doamnele care sunt insarcinate, pentru ca s-a dovedit statistic in intreaga tara si in…

- Cod portocaliu de frig, vant si ninsori consistente in Bucuresti. Vremea va fi in continuare mult mai rece decat in mod normal in ultima decada a lunii martie. Muncitorii lucreaza non-stop pentru a deszapezi drumurile din tara din Capitala.

- Țara noastra a devenit o obișnuita a organizarii Campionatului European de baschet 3x3 – FIBA Europe Cup. Este pentru a treia oara in scurta istorie cand Romania va gazdui turneul final. In acest an, el va avea loc tot la Bucuresti (14-16 septembrie), dupa ce Capitala a gazduit evenimentul in 2014,…

- Toate scolile, gradinitele si liceeele din Bucuresti vor fi inchise vineri din cauza conditiilor meteo, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea. Edilul a sustinut ca este o decizie responsabila, pe care si-o asuma, "din dorinta de a nu-i expune pe copii unor fenomene meteo extreme". "In…

- In lipsa utilitatilor, a scolilor si a transportului public, oamenii se vad aruncati la capatul civilizatiei. Primarii nu au avut un plan unitar de dezvoltare, asa ca fiecare a construit unde si cum a vrut. Citiți ce se intampla, de pilda, in orasul Bragadiru dintr-un material realizat in cadrul campaniei…

- Clubul CSM București da lovitura dupa lovitura pe piața transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, și secția de tenis a reușit o performanța in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului și este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul feminin din…

- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a anuntat luni ca a dispus declansarea cercetarii prealabile fata de un sef de serviciu din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale si fata de doi politisti din cadrul structurii de investigatii criminale din Prahova, in urma verificarilor facute in cazul perchezitiilor…

- Cunoscuta ca o noconformista convinsa, Delia nu renunta la obiceiurile sale nici in viata personala, scrie spynews.ro. Recent, indragita artista a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-un supermarket din Capitala, alaturi de sotul ei. Desi iesise din casa cu scopul de face cumparaturi, cantareata…

- Calin Goia dezvaluie de ce nu mai apare la TV. Motivul nu e, cum s-ar putea crede, lipsa invitațiilor. Sau faptul ca timpul nu i-ar permite sa mearga la emisiuni… Nu, liderul trupei Voltaj, unul dintre cei mai longevivi artiști din showbizul autohton, spune ca nu se descurca deloc in fața camerelor…

- Vineri, 9 martie, la ora 19.30, in Capitala (direct pe Diogi Sport), in derby-ul rundei secunde din faza a doua a Diviziei A1 la volei feminin, intre CSM București și Volei Alba Blaj, se poate decide soarta titlului. Echipa din “Mica Roma”, tripla campioana, este obligata sa invinga in fața liderului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa Congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. "Am stabilit ca dupa Congres sa avem o discutie in coalitie pentru o prima evaluare", a…

- Dupa ninsoarea din ultimele zile, pietonii circula cu dificultate pe trotuarele din Bucuresti, stratul de zapada asternut fiind consistent. Si cei care au iesit in oras cu masinile persoanele sau au folosit mijloacele de transport in comun au intampinat probleme. "Se merge greu. Nu mi…

- Cateva mii de oameni au protestat duminica seara in Piata Victoriei din Capitala fata de propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Manifestatii au avut loc si in mai multe orase din tara, intre care Timisoara,…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei se desfasoara bara la bara, viteza fiind de aproximativ 30 de kilometri la ora, duminica dupa-amiaza, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, anunta Centrul Infotrafic, citat de News.ro . Valorile de trafic sunt ridicate intre Predeal…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema…

- Starea de sanatate a fetiței Anastasiei Cecat. Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani a actriței Anastasia Cecati, o oferit primele detalii despre starea copilului, dar și despre situația sa familiala, in urma deceselor parinților ei. „Copilul…

- Mircea Radu și caravana “Ie, Romanie” cutreiera de cateva saptamani țara, in cautare de fete mandre, tradiții și localnici talentați. In fiecare regiune, prezentatorul show-ului a avut drept ajutoare doua vedete. Zilele trecute, in Oltenia, Mircea i-a avut alaturi in demersul sau pe interpreții Maria…

- Situatie halucinanta la Spitalul de Arsuri din Capitala! Medicul Camelia Roiu acuza ca, recent, a descoperit ca nu i-au fost platite asigurarile la Casa de Sanatate si Casa de Pensii. ,,Din declarațiile actualei directiuni, am ințeles ca acești bani au fost ...

- Gyor, rivala celor de la CSM București, a ramas fara cea mai buna jucatoare: Nork Mork s-a accidentat grav. Echipa maghiara, detinatoarea trofeului, a obtinut o victorie clara pe teren propriu, 32-23 cu echipa daneza Nykobing Falster HK, luni seara, in Grupa I principala a Ligii Campionilor la handbal…

- Un anunt postat pe un site de imobiliare a ajuns viral pe rețele de socializare. Mesajul prezinta oferta unui octogenar care ar lasa mostenire o vila in Capitala, rezervandu-si insa dreptul de uzufruct viager. Anunțul postat de un propietar pe un site imobiliar a ajuns sa adune mii de like-uri și de…

- Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records. Show-ul se numește „Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja…

- Un caz grav a avut loc ieri, intr un mall din Bucuresti, daca ar fi sa ne luam dupa postarea utilizatorului de pe Facebook Florin Armeanca.Acesta spunea:"Abuzurile politiei romane I au lasat copilul minor de circa 4 5 anisori in grija unor straini. Copilul de frica a urinat si striga "o bate pe mami"…

- Slujba de inmormantare a lui Neagu Djuvara, duminica la ora 12:00 Trupul neînsufletit al istoricului Neagu Djuvara este depus la Catedrala Greco- Catolica "Sfântul Vasile cel Mare" din Capitala, de pe strada Polona. Cei care doresc sa îi aduca un ultim omagiu o…

- Mii de protestatari au venit din toate colturile tarii la Bucuresti. Cu masinile sau cu trenul, romanii au vrut sa se faca auziti si sa isi strige nemultumirea fata de directia in care se indreapta tara lor. Clujenii care au venit pe jos cale de peste 450 de kilometri sunt exemplul de care aveam nevoie…

- Grupul format din cinci clujeni care a pornit acum 11 zile pe jos in “Marsul Sperantei” a ajuns in Bucuresti, urmand sa ajunga in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Clujenilor li s-au alaturat mai multi oameni, astfel ca grupul numara acum…

- Protestatarii iau cu asalt pur si simplu Capitala. Mii de oameni se indreapta spre Bucuresti pentru a protesta in aceasta seara, in Piata Universitatii. Acestia vin din Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Constanta sau Bacau, iar unii dintre acestia vin pe jos. Pe DN1 se afla in aceste momente mii…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 13-a. CSM București – Danubius Galați, in program, azi, de la 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala. Vineri, 19 ianuarie CSM BUCUREȘTI – CSU DANUBIUS GALAȚI Sambata, 20 ianuarie 16.00 CSM SLATINA – CS MAGURA CISNADIE HCM RM VALCEA – CS RAPID Duminica, 21…

- Clujenii cumpara locuinte noi, desi sunt cele mai scumpe din tara Pe parcursul lui 2017, pretențiile vanzatorilor de locuințe din Romania - atat apartamente, cat și case - și-au menținut tendința de creștere. Potrivit raportului de piața trimestrial publicat de Analize Imobiliare, proprietațile…

- Nervi intinsi la maximum azi dimineata pe Aeroportul Traian Vuia din Timisoara. Peste 150 de pasageri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti cu o cursa Ryan Air au ramas pe aeroport din cauza ca avionul s-a defectat. Pasagerii urmau sa decoleze spre Capitala la ora 7.15. S-au prezentat in aeroport,…

- Intr-un interviu acordat, marti, postului BBC Radio 2, Eric Clapton a spus ca, nu numai ca a devenit dificil pentru el sa cante la chitara, ci si ca sufera de tinitus, o afectiune care provoaca pierderea auzului. "Voi continua sa lucrez. Voi sustine un concert in Hyde Park (la British Summer…

- Retailerul belgian Mega Image, al doilea cel mai extins jucator din comertul local, a incheiat 2017 cu un total de 596 de magazine, luna decembrie fiind cea mai activa in portofoliul retelei prin inaugurarea a 21 de noi unitati in Bucuresti, Cluj, Brasov, Giurgiu si Targoviste. „Anul 2017…

- Meteorologii au emis coduri galbene de ceata pentru Bucuresti si alte 21 judete din tara. Politistii anunta ca in Capitala vizibilitatea este scazuta, iar suprafata carosabila este umeda, ceea ce poate cauza derapaje.

- Conform unei Directive a Uniunii Europene, de la 1 aprilie 2018 autoritațile locale nu mai pot oferi subvenție la gigacalorie, ceea ce inseamna ca prețurile cu incalzirea vor exploda, in mod special in București, acolo unde sunt cei mai mulți beneficiari. Cei mai multi romani care beneficiaza de subventionare…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…