Sean Paul & David Guetta lanseaza videoclipul piesei „Mad Love”, ft. Becky G

- Dupa ce au lucrat doi ani in studio, Sean Paul și David Guetta iau cu asalt toate topurile cu "Mad Love", piesa care se aproapie deja de 15 milioane de vizualizari pe Youtube pentru varianta audio.

- Velisar lanseaza piesa si clipul „Fears”, o poveste vizuala pe beat-uri dance ce subliniaza teama, neincrederea si dragostea. Single-ul este compus de artist impreuna cu Alexandra Dinu, iar de productie s-au ocupat Sergiu Ene si Enri Demi. Filmarile videoclipului regizat de Roxana Andrei au durat 24…

- Madalina Cernat, artista cunoscuta pentru participarea la mai multe festivaluri nationale si internationale, lanseaza single-ul si videoclipul „Fara control”. „Fara control” este o piesa speciala, dedicata tuturor indragostitilor. Videoclipul prezinta o frumoasa poveste de dragoste, a doi tineri ce…

- O noua premiera muzicala in Republica Moldova. Interpreta Olia Tira a lansat astazi o noua piesa intitulata „Fix ca tine", dupa ce luase o pauza de un an și jumatate. Impreuna cu producatoarea Ala Donțu, a filmat și un videoclip.

- Shift continua seria de lansari a pieselor ce urmeaza sa intregeasca albumul “Minciuna”. Dupa ce in urma cu o saptamana a prezentat primul single ce poarta numele albumului, artistul revine cu “Mama”, featuring Killa Fonic. Muzica si textul au fost scrise de Shift si Andrei Iorga, iar de productia piesei…

- Calum Scott lanseaza albumul de debut – Only Human. Materialul este disponibil pentru download/stream pe toate platformele digitale. Artistul si compozitorul britanic a inceput senzational anul 2018. Single-ul „You Are The Reason” a depasit 100 de milioane de ascultari la nivel mondial, in timp ce videoclipul…

- Cel mai nou single byron, “Anima”, este una dintre piesele compuse și inregistrate de catre formație in ianuarie 2018 in songwriting session-ul avut la Transylvania Guesthouses in Cincșor, jud. Brașov, piese care vor aparea pe viitorul album de studio byron. Videoclipul „Anima” este realizat de BlueCat…

- Sandina, un nou nume pe piata muzicala din Romania, a lansat recent videoclipul si piesa “Pe O Stea”. Sandina este si compozitorul single-ului, o piesa care imbina in mesajul ei sensibilitatea, senzualitatea si romantismul. “Piesa descrie o poveste despre intalnirea a doi oameni, doua lumi, care se…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al patrulea episod: „Ochii tai”, interpretata de Silviu Pasca si Cristine Popa. Piesa pop-dance este produsa de Damian Draghici in studioul…

- Cui ii era dor de Sean Paul? Brr bang bang bang :)) He`s back! Și e intr-un mare feat. cu David Guetta și Becky G. Uite asta iese cand Sean Paul și David Guetta intra impreuna in studio: o ne-bu-nieeee! Mad Love – Ear Candy:

- Dupa lansarea piesei “Savior” luna aceasta, Iggy i-a pus pe fanii de pe Instagram pe ganduri cu privire la urmatorul videoclip. Videoclipul va aparea pe YouTube sambata, așa cum susține artista in descrierea postarii de pe Instagram. Clipul are puternice influențe religioase și este filmat in tema cu…

- Dupa ce a colaborat cu artisti precum What’s UP, Connect-R, Ruby, Andra, si a lansat anul trecut primul album, “Adevarul”, Shift revine cu o noua piesa insotita de videoclip, “Minciuna”. Single-ul se regaseste pe urmatorul material discografic al artistului si este primul lansat din seria ce urmeaza.…

- Filmarile au avut loc inainte ca uraganul Irma sa loveasca Miami. Irisha lanseaza cea de-a doua piesa din cariera sa: „You Lose”. Single-ul, compus de Irina Rimes si Vanotek, este insotit si de un videoclip hot filmat in Miami si regizat de Alex Ceausu. „Muzica e cea mai mare pasiune a mea si de aceea,…

- Dupa colaborarea cu Charli XCX, David Guetta vine cu un single nou-nouț in compania “sportivului” Martin Garrix. Noua ne place super mult, iar piesa asta e deja pe repeat in caștile noastre. LIKE A LOT OR NOT?

- Andreea Olaru a aparut in lumina reflectoarelor odata cu prezenta memorabila de la Vocea Romaniei. Frumoasa artista este pregatita sa cucereasca publicul cu primul ei single, “Oare o sa-ti amintesti?”, alaturi de Robert Toma. Piesa “Oare o sa-ti amintesti?” este un pansament pentru orice suflet, indiferent…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…

- La o saptamana de la lansarea single-ului „Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selectiei Nationale Eurovision. „Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie si va putea fi votata pentru a reprezenta…

- Valerie lanseaza single-ul de debut, “Sahara”, insotit de un videoclip fresh. Muzica si textul sunt compuse de catre Costel Dominteanu si Flavia Zoe, iar piesa este produsa de Soundify Media Production. “Am reusit sa-mi indeplinesc visul cand i-am cunoscut pe producatorii mei de la Soundify Media, la…

- Grimus lanseaza cel de-al doilea single si videoclip de pe noul album, Unmanageable Species. Materialul va fi disponibil din 23 februarie si se lanseaza tot atunci printr-un concert live, la Fratelli Studios. Clipul piesei „Piblokto” a fost filmat la finalul lunii ianuarie, in Cluj, si il are ca regizor…

- La doar 15 ani, Letty Roman este o artista complexa cu o voce deosebita. Astazi lanseaza single-ul “Dor de ieri”, o balada de dragoste superba in care mulți dintre noi se vor regasi! Daca nu ai auzit inca de Letty, este o fire super vesela și prietenoasa, foarte talentata și perseveranta. Cum altfel…

- Inca de la primele aparitii, AMI si-a creat o semnatura unica, cucerind publicul prin combinatia de sensibilitate si romantism. Printr-un sound care creeaza dependenta, AMI aduce in inimile noastre “Niste dragoste”, pentru ca avem nevoie de iubire nu doar de Valentine’s Day. “Dragostea e un joc fara…

- Feli Donose lanseaza videoclipul „Buna de iubit”, piesa cu care participa la Eurovision 2018. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt ele mame, sotii, iubite, care vor si pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica este foarte importanta pentru mesajul…

- Dupa 15 ani, Sore si-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi piese, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu altii cum sunt, insa pentru mine…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- Alina Eremia le daruiește fanilor ei o surpriza frumoasa, de Valentine’s Day! ea a lansat un duet surprinzator Marius Stamatin, pe numele de scena Mark Stam. Artistul are 20 de ani și este un alt cantareț venit de la Chișinau sa scrie istorie in Romania, dovedind ca Moldova este un izvor nesecat de…

- “Ne traim vietile insusindu-ne ideile altora si ne propunem scopuri ce nu sunt neaparat ale noastre, fiind invatati de mici ce e si ce e . Exista insa cei care nu se multumesc cu a merge pe cai batatorite, cei care aduc o gura de aer proaspat intr-o lume din ce in ce mai uniforma si conventionala. Piesa…

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…

- Anul 2018 inseamna pentru trupa IRIS inceputul unei colaborari cu record-label-ul MediaPro Music, alaturi de care lanseaza acum single-ul „Poveste fara sfarșit”. Este vorba despre al doilea material lansat de catre trupa, compus si produs in noua formula: Nelu Dumitrescu (tobe, membru fondator al trupei),…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- Na7halie Sade este o prezenta exotica pe scena muzicii romanesti, insa artista are origini in Franta, Scotia si Zambia si vrea sa cucereasca multe inimi din lumea intreaga cu piesa „Murda”, pe care o lanseaza, alaturi de MediaPro Music. Na7halie a devenit cunoscuta dupa ce a colaborat cu o companie…

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, Poți spune orice, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- LocoDJ lanseaza primul single si videoclip din cariera – „This Is Love”, o poveste future pop dance, exotica, cu influente moderne de R&B. Piesa „This Is Love" este compusa de Alex Tabacar, Gheorghe Constantin Cristinel si Emanuela Oancea, iar producatorul oficial al acestui material este Geo Da Silva…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Multe lucruri s-au intamplat in ultima perioada pentru Migos. Noul album, Culture II, a fost lansat si nu a ramas fara mii de reactii pozitive. Revista Rolling Stone, pe coperta careia apar cei trei artisti, a punctat ca “Migos este unul dintre cele mai influente grupuri, din orice gen muzical, din…

- Jessie incepe anul cu emotii, dar si cu surprize si lanseaza primul single din cariera: “Ultima piesa de dragoste”. Single-ul este insotit de un videoclip in regia lui Silviu Mindroc, iar piesa este compusa de catre artista impreuna cu Theea Miculescu, Catalin Tamazlicaru si produsa de catre Dediu Razvan…

- Single-ul “Breathe” continua succesul pe care Jax Jones l-a avut cu hiturile ‘The Instruction’ si ‘You Don’t Know Me’, piese la care a colaborat cu Demi Lovato, Stefflon Don (“Instruction”) si cu Raye, nominalizata la BBC Sound of 2017 (“You Don’t Know Me). Ina Wroldsen este artista care a vandut peste…

- Dupa succesul international al pieselor “Vida Linda”, „All my people“, „Beautiful life“ si „Kiss U“, Sasha Lopez lanseaza, alaturi de Ale Blake si Evan, piesa „Feeling Good“. Single-ul este compus de catre Sasha Lopez, Ivan Caragia si Angelika Vee, iar de productia lui s-au ocupat Sasha Lopez, Ivan…

- 2018 inseamna un nou inceput pentru Grimus. “Carelessly” marcheaza startul intr-o noua aventura numita Unmanageable Species, cel de-al patrulea album al trupei din Cluj-Napoca. Dupa Panikon, Egretta si Emergence, anul acesta aduce pentru cei sase clujeni un album integral in limba engleza, inregistrat…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- ANTONIA incepe 2018 in forța cu un nou single, o colaborare neașteptata cu Connect-R, unul dintre cei mai talentați artiști din Romania. Piesa se anunta a fi hit! Piesa se numește „Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe…

- Kendrick Lamar iși va lansa linia de sneakers realizata in colaborare cu Nike Cortez in seara decernarii premiilor Grammy 2018. Vestea boom pentru iubitorii de sneakers și fanii rapper-ului vine in contextul in care Kendrick Lamar este nominalizat anul acesta la șapte categorii ale premiilor Grammy.…

- Piesa se numește “Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe dintre hiturile Carla’s Dreams, caștigator al premiului Grammy cu piesa “Baddest Girl in Town” a lui Pitbull. “Adio” este o piesa sensibila, emoționanta, sincera…

- Cintarețul american de gospel, Edwin Hawkins, cel care a dat naștere versiunii de succes a piesei "Oh Happy Day", s-a sins din viața la 74 de ani. Potrivit agentului sau, artistul premiat cu Grammy a avut o lunga suferința din cauza cancerului pancreatic de care suferea. Imnul religios "Oh Happy Day"…

- Cele peste 350 de milioane de vizualizari pe YouTube ale melodiei „2U”, interpretata de David Guetta ft. Justin Bieber, au convins-o pe Yamira sa realizeze un cover inedit. Artista a utilizat pentru videoclipul coverului ei filmari personale din a doua luna de miere, petrecuta la Paris. „Sunt o romantica…

- BIA, talentata artista in varsta de 13 ani, lanseaza prima sa piesa – „K.O.”. Muzica si textul sunt compuse de Serban Cazan si Vladimir Coman Popescu, iar piesa este produsa in studiourile HaHaHa Production. Videoclipul, in regia lui Dan Petcan, reda in imagini povestea a doua prietene care trec impreuna…

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

- Dupa ce au urcat alaturi de Loredana Groza pe scena Salii Palatului, doua zile consecutive, in cadrul concertelor artistei din luna noiembrie, unde au interpretat magistral celebrul cantec „Buna seara, iubite”, dar si alte melodii, Razvan, Rares si Razvan, adica The Kryptonite Sparks ne aduc intr-o…

- Avicii tocmai a lansat single-ul ”You Be Love”, iar videoclipul este ”destul de special”, spune artistul. Și asta pentru ca nu este vorba despre acțiune, ci despre un clip in care se deruleaza o serie de fotografii cu statui digitale care spun o poveste despre triumful iubirii fața de ura. Doua femei…

- Voq.ro The Kryptonite Sparks lanseaza videoclipul piesei „Noapte in Nord” Mos Craciun vine mai repede anul acesta, cu o surpriza din partea The Kryptonite Sparks, care lanseaza videoclipul piesei “Noapte in Nord”.Dupa ce au urcat alaturi de Loredana Groza pe scena Salii Palatului, doua zile consecutive,…