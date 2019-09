Sean Norvis a lansat o piesa noua si a primit un premiu la Sibiu DJ Awards

Sean Norvis a participat anul acesta la Sibiu DJ Awards unde si-a lansat in premiera noul videoclip al piesei “Last Forever”, featuring cu Denixe, by Cat Music. “Am primit un premiu de participare si pentru performata din acea seara, iar premiul Best DJ Awards 2019 este castigat de Andre Rizo. Pe scena au mai mixat Steff Da Campo, Optick, Adrian Eftimie, Hampu, Zara, 2 Fellas. In curand voi face public tot setul din acea seara, pentru ca cei care nu au fost prezenti sa-l poata asculta! ;)”, a spus Sean Norvis incantat. “Momentan lucrez la un nou album pe care o sa il lansez in iarna, iar in viitorul…