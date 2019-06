Sean Barnette a fost MVP-ul meciului patru El nu a putut evolua in primele trei partide din cauza unei accidentari – o contractura musculara suferita la un antrenament din zilele premergatoare finalei. Din fericire, el s-a refacut inaintea meciului patru și a fost jucatorul care a facut diferența pentru echipa oradeana. „Barnette ar fi trebuit sa joace in toata seria cu Sibiul, dar a fost accidentat. Din punct de vedere tactic, el era ideal pentru meciurile cu Sibiul, pentru ca este un jucator care se poate bate de la egal la egal cu puternicii jucatori ai acestei echipe. Ma bucur ca a putut juca in meciul de azi (marți – n.r.)… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

