- Zilele trecute, Gabi Cristea și Tavi Clonda s-au intors din vacanța, unde au fost insoțiți de cele doua fetițe, dar și de cațiva prieteni. De altfel, aceasta este prima ieșire in formpla de patru. Cei doi au explicat cum a fost experiența traita. „Suntem cam epuizati, asa si cam stresati, sa nu se intample…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea s-au intors recent dintr-o vacanța petrecuta impreuna cu cele doua fiice, Iris și Victoria, și cațiva prieteni. De altfel, este pentru prima data cand aceștia au parte de o așa experiența, de cand au devenit parinți. Artistul a postat pe contul lui de Instagram o imagine…

- Este o zi importanta in familia Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Cei doi mandri parinți marcheaza trei luni de la venirea pe lume a mezinei lor, Iris. Ca sa aniverseze, aceștia au postat o imagine superba cu fetița lor, alaturi de un scurt mesaj, in stilul in care și-au obișnuit admiratorii.

- Tavi Clonda a surprins-o pe sotia lui, Gabriela Cristea, intr-o ipostaza emotionanta. Vedeta a iesit la cumparaturi, dar nu pentru ea sau pentru sotul ei, ci pentru fiicele lor, Victoria si Iris.

- Gabriela Cristea este cea mai fericita mamica! Nu de mult timp, vedeta a adus pe lume cea de-a doua fetita a ei si a lui Tavi Clonda, pe Thea Iris Selena. Micuta seamana extrem de mult cu sora ei, Victoria, iar internautii au remarcat imediat.

- Fetița cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda este o adevarata domnișoara! De curand, aceasta le-a aratat tuturor ca este o sora extraordinara pentru micuța Iris și ca mama ei se poate baza pe ea, sa aiba grija de bebelușa.

- Dupa ce familia li s-a marit, Gabriela Cristea si Tavi Clonda au decis sa imparta sarcinile la doi. Si pentru ca micuta Iris este inca foarte mica, Gabriela Cristea ii dedica mai mult timp, iar Tavi Clonda are grija de Victoria.

- Tavi Clonda a postat pe contul de socializare o imagine cu mama lui, care o ține in brațe pe micuța Selena, in primele ei clipe de viața. Alaturi de fotografie, artistul a scris și un mesaj. „Bunica a indraznit in sfarșit sa ma ia in brațe!??✌???? @elenaclonda #buniboo #victorienii #theairisselena”,…