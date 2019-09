Se vor tripla amenzile pentru cei care nu elimină ambrozia In plin sezon al alergiei la ambrozie, Primaria Capitalei cere masuri mai aspre pentru eradicarea acestei plante. Persoanele fizice care nu iși curața terenurile ar putea primi amenzi mai mari de la anul. In Capitala, cele mai multe probleme sunt din cauza terenurilor din Ilfov care nu au fost curatate. Iar autoritatile au dat pina acum doar 17 amenzi proprietarilor. „Trebuie sa recunostem ca legea privind eliminarea ambroziei nu a determinat o actiune foarte concreta si in continuare sunt foarte multe cazuri de persoane care ajung la spital din cauza alergiilor agresive si foarte grave provocate… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

