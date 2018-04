Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a fost laudata de fosta mare jucatoare de tenis Martina Navratilova. Caștigatoarea a 18 turnee de Mare Șlem i-a oferit și un sfat sportivei din Constanța. “Știm deja ca poate fi numarul 1 mondial, dar acum trebuie sa caștige un turneu Grand Slam pentru a intari…

- Stadion nou la Focșani! ”E dorit de microbiști”. A fost inaugurat bazinul olimpic de inot. Dupa modelul Alexandria, Turnu Magurele sau Slatina, Focșani se inscrie pe lista orașelor fara echipa de top care va dispune de un stadion nou! “Am vorbit despre stadion si stiu ca vor fi discutii, dar Focsaniul…

- Eliminata din ambele probe de la Miami, Simona Halep a revenit in aceasta seara in Romania. Liderul mondial s-a declarat nemulțumita de nivelul jocului sau de la ultimele doua turnee și spune ca va relua in cel mai scurt timp antrenamentele. "Nu a fost o perioada prea reușita, pentru ca nu m-am antrenat,…

- Grupul austriac Schweighofer, cel mai mare procesator de lemn din Romania, aflat in ultima perioada sub presiune dupa ce mai multe retele de bricolaj au anuntat ca nu mai cumpara produse ale sale, a facut public, luni, ca vinde subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri,…

- Liderul sindical sustine ca salariile au ramas la nivelul celor din 2009, astfel ca politistilor le este din ce in ce mai greu sa duca un trai decent. Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania DECUS, Bogdan Banica, atrage atentia, intr-o postare publicata marti pe…

- Sindicalistii din Sanatate ii cer socoteala Ministrului Sanatatii, Sorina Pintea. Printr-o adresa semnata de Sindicatul Independent al Medicilor Maramures, Camera Federativa a Medicilor din Romania, Cartel Alfa sindicalistii cer lamuriri despre sporurile salariale. “Doamna Ministru, Regulamentul de…

- S-a dat startul unei noi ediții a programelor de real succes – Rabla și Rabla Plus. Guvernul PSD susține activ innoirea parcului auto din Romania pentru un aer mai curat și incurajarea unei conduite active pentru protecția mediului. Sunt noutați și beneficii importante fața de anii precedenți. In premiera…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor a criticat dur, luni, decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mureș. ”Este un mesaj extrem de dur” in 2018 din partea CCR, a spus liderul UDMR, mentionand ca…

- Francmasonul Adrian Thiess este intermediarul dintre Ionuț Negoița și grupul din Marea Britanie care vrea sa cumpere echipa.Negocierile pentru vanzarea lui Dinamo sunt in toi! Ionuț Negoița a semnat un precontract cu un grup de investiții din Marea Britanie, iar intermediarul care i-a adus pe posibilii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca in data de 15 martie n-au murit nici romani si nici unguri si ca ziua care simbolizeaza inceperea Revolutiei maghiare va fi una care "ne va uni". Liderul UDMR a precizat…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile.Citește și: Bomba zilei - Eduard Hellvig, Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea,…

- Liderul partidului extremist ungar Jobbik, Gabor Vona, a anuntat marti ca, in cazul in care formatiunea sa politica va castiga alegerile parlamentare din 8 aprilie, va crea o agentie anticoruptie pe modelul Directiei Nationale Anticoruptie din Romania (DNA), va numi un nou procuror-general si va abroga…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a lansat noi acuzații, luni, la adresa „statului paralel”, scrie hotnews.ro - „o caracatița care a sugrumat Romania, a frant destine, s-a implicat in alegeri democratice, a deschis dosare, a inchis dosare”.

- T. Toader: Romania va construi doua noi penitenciare la standarde europene Tudorel Toader România va construi doua noi penitenciare la standarde europene, cu câte o mie de locuri, a anuntat ministrul justitiei, Tudorel Toader. 1.219 detinuti au iesit din penitenciar la termen,…

- Liderul social-democratilor i-a indemnat pe colegii sai sa nu le insele increderea celor care i-au desemnat la congres, dar a avut si un avertisment pentru cei care considera ca functiile obtinute sunt o oportunitate de imagine in dauna PSD."Eu va felicit pe toti pentru aceasta incredere,…

- Liderul PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a declarat marti, 27 februarie, intr-un briefing de presa, ca deputatul democrat Corneliu Dudnic a fost avertizat si preintapinat sa nu mai faca afirmatii de genul celor de la Tomai, Ceadar-Lunga, cand a spus ca va lua arma in mana in cazul unirii cu Romania.

- Proiectul pilot destinat Vaii Jiului urmeaza a fi lansat la Bruxelles. Oficialii Complexului Energetic Hunedoara au fost invitați sa ia parte la acest eveniment, programat in perioada 24-27 februarie, in cadrul caruia se deschide o axa de finanțare destinata zonelor care risca sa iși piarda producția…

- In cursul zilei de joi, politisti ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au efectuat trei perchezitii, in urma carora au gasit si ridicat 200 de grame de cannabis si trei muguri de cannabis. Potrivit anchetatorilor, drogurile ar fi fost aduse in Romania, din Spania, prin intermediul…

- Darius Cimpean a fost reales lider al sindicatului „Muntele" din Valea Jiului. Acesta a fost felicitat de colegii lui din Oltenia. „Biroul Executiv al Federatiei Nationale Mine Energie adreseaza felicitari celor alesi in...

- Liderul PMP Mures, deputatul Marius Pascan, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca a solicitat Ministerul Culturii si Identitatii Nationale sa sprijine municipalitatea din Sighisoara si sa se implice in evaluarea zidurilor Cetatii Medievale din Sighisoara, dupa ce o portiune s-a surpat, iar…

- Miron Cozma, despre condamnarea fraților Becali: ”Au luat atat din cauza judecatoarei!”. In dosarul ”Mita pentru judecatoare”, Ioan Becali a primit o condamnare de 7 ani și 4 luni de inchisoare, iar fratele sau, Victor, a fost condamnat la 5 ani și 8 luni de inchisoare, pentru dare de mita. In schimb,…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Prin reținerea lui Ionel Arsene, președintele PSD Neamț, DNA a dat o lovitura de maciuca celor din organizația județeana social-democrata. Liderul absolut și de necontestat, in același timp și președinte al Consiliului Județean Neamț, omul care a reușit rezultate electorale deosebite cu și pentru PSD,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Știre in curs de actualizare ________________________ Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, miercuri, daca asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa ceara joi revocarea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, el precizand ca asteapta ca acesta sa faca ceea ce crede, iar decizia…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- "Eu nu vreau plecat pe nimeni" Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca nu doreste ca Laura Codruta Kovesi sa plece de la conducerea DNA. "Eu nu vreau plecat pe nimeni, fiecare sa plece când îi vine sorocul si aici nu se pune problema sa plece cineva sau altcineva.…

- Lovitura dura pentru PNL, din partea lui Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE a lansat un atac dur la adresa liberalilor, in cadrul unei conferinte de presa sustinute dupa participarea la Scoala de Iarna a TLDE.Citeste si: Andrei Plesu RUPE TACEREA: Eseistul FACE LUMINA si arata cine sunt…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) au discutat vineri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre revendicarile angajatilor din penitenciare. Liderul FSANP, Sorin Dumitrascu, spune ca a primit din partea ministrului promisiunea unei intalniri…

- Liderul comunistilor de la Chisinau, Vladimir Voronin, nu se arata atat de incantat de unirea cu Romania. Fostul presedinte moldovean sustine ca pe timpul Romaniei Mari nu s-a construit nimic in Basarabia, decat case din paie.

- Liderul sindicatului CNS "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, a criticat miercuri declaratiile ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, despre cresterile salariale sustinand ca aceasta dezinformeaza. "Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand…

- Managerul celei mai mare companii metalurgice din Romania atrage atentia asupra faptului ca o companie privata nu functioneaza ca o institutie a statului si ca salariile nu se pot majora peste noapte, pe baza unor noi taxe. Cat despre solutii, acesta crede ca viitorul inseamna digitalizare. „Avem doua…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat un nou atac la adresa sefului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, spunand ca avea o practica foarte nociva – isi folosea angajatii pentru a culege informatii, apoi mergea la Parchete sau instante si transmitea anumite mesaje, transmite News.ro…

- DMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA (ABAST) a deschis procese impotriva a sute de angajati pentru recuperarea unor plati presupuse a fi nelegale. Potrivit unor surse din cadrul institutiei, angajatii nemultumiti de aceasta situatie pregatesc o greva de proportii.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, aliatul PSD la guvernare, susține ca actuala coaliție va continua sa lupte impotriva ”statului paralel”. „Am vorbit si despre necesitatea consolidarii statului de drept, a revenirii la normalitate, a continuarii acestei lupre cu statul paralel si cred ca printr-o…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb''. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor a exclus, luni, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE. Președintele UDMR a precizat si ca…

- Pleșoianu a transmis ca dupa lansare va face ”ceva ce nu a mai fost pana acum in Romania”. Astfel, el se va deplasa in zonele in care se afla susținatorii sai. Pleșoianu i-a intrebat deja pe pagina personala de Facebook, din ce zona sunt și unde doresc sa se intalneasca. ”Pe 24 ianuarie, cand…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Acesta s-a referit la faptul ca Ludovic Orban, liderul PNL, și Dan Barna, liderul USR, au mers la Palatul Cotroceni, in cadrul consultarilor cu Klaus Iohannis, cu varianta alegerilor anticipate. Remus Borza a declarat ca, daca aceasta criza s-ar fi prelungit și am fi ajuns la alegeri anticipate,…

- Sindicatele și patronatele vrancene au respins propunerea legislativa de modificare a Legii Dialogului Social. Discuțiile aprinse au avut loc, ieri, la ședința Comisiei de Dialog Social de la Prefectura. Liderii sindicali au aratat ca proiectul de lege transmis de la București nu…

- Intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid îl face pe fostul premier „un dusman al PNL”, de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor, sustine Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2. În opinia sa, logic si „de obraz” ar fi ca fostul…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila, declara în octombrie 2017, în contextul existenței mai multor miniștri din guvernul Tudose cu probleme penale, ca un functionar de la Bruxelles nu poate spune social-democratilor cine pleaca sau nu din Cabinetul de la Bucuresti. "Din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, conform Mediafax. „Este de-a dreptul revoltator…

- Liderul PSD Brasov, Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, a declarat duminica pentru AGERPRES ca asteptarile sale de la sedinta de luni a Comitetului Executiv National al formatiunii coincid cu cele ale romanilor, ca este nevoie de liniste si pace, de unitate, solidaritate si respect…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Gabriel Bujor De la HC Vaslui, selecționerul Xavier Pascual l-a pastrat in lotul Romaniei pentru meciurile din Italia din preliminariile CM din 2019 doar pe Gabriel Bujor. Naționala de handbal masculin a Romaniei va participa, in perioada 11-13 ianuarie, la turneul de calificare pentru Campionatul Mondial…

- In ultimii 4 ani, din cele 40 de milioane de euro incasate din transferuri externe de toate cluburile de Liga 1, 30 de milioane au mers la roș-albaștri, iar din top 5 jucatori vanduți "afara" 4 provin de la steliști! Steaua a ramas cea mai influenta marca din fotbalul romanesc chiar și acum, cand se…