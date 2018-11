Se vede tot! O nouă imagine incendiară cu Antonia FOTO Antonia este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Recent, a aparut o imagine bomba cu Antonia pe rețelele de socializare. Antonia s-a pozat topless, iar imaginile au scapat pe internet FOTO Fanii au fost in extaz cand au vazut imaginea. "Esti foarte frumoasa! / Aici nu a mai gresit Dumnezeu, a creat ceva fenomenal, o floare cu petale diamantate / Ești superba!", sunt doar cateva dintre comentariile primite de Antonia. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a jucat in timpul saptamanii 9 din 15 etape, dezavantaj total pentru ultrași, care trebuie sa iși ia concedii de la munca pentru a ajunge la stadion. Rivala FCSB a jucat toate etapele in weekend. Cluburile din Romania depind in acest moment de televiziunile care platesc milioane de euro in schimbul…

- Descoperire șocanta in Suceava, marți seara, 6 noiembrie. Un politist a fost gasit spanzurat in casa parinteasca chiar de mama sa. Cei care il cunosc sunt in stare de șoc, mai ales ca acesta nu a lasat niciun bilet de adio și nimeni nu ințelege de ce și-a pus capat zilelor. Barbatul era divorțat și avea…

- In primavara acestui an, Celia a trecut prin momente extrem de grele. Artista a pierdut o sarcina, iar casnicia ei s-a deteriorat, astfel ca vedeta și soțul ei au fost la un pas de divorț. Cu toate astea, aceștia au reușit sa iși salveze relația. Departe de Romania, Celia și soțul ei au petrecut trei…

- Proprietarii care au achitat in trecut fostele taxe auto la prima inmatriculare in Romania a mașinilor mai au timp sa depuna cererea pentru restituirea banilor doar astazi. Este vorba de banii achitați ca taxa speciala, taxa pe poluare, taxa pentru emisiile poluante sau timbru de mediu. Conform procedurii…