Se vad rezultatele eforturilor pentru deszapezire, in sectorul 1 Zeci de utilaje si sute de muncitori au iesit pe teren inca din cursul noptii trecute, pentru a deszapezi arterele din sectorul 1. Eforturile in acest sens au continuat si marti. Primaria sectorului 1 anunta ca 74 de utilaje si 177 de muncitori au intervenit in noaptea trecuta pentru deszapezirea arterelor principale si secundare din sectorul […] Se vad rezultatele eforturilor pentru deszapezire, in sectorul 1 is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: SUBIECTE BAC MATE-INFO SUBIECTE MATE BAC PEDAGOGIC SUBIECTE MATE BAC STIINTELE NATURII SUBIECTE MATE BAC TEHNOLOGIC SUBIECTE MATEMATICA SIMULARE BAC 2018. Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 a inceput luni cu proba la Limba si literatura romana -…

- Tinand cont de mesajul meteorologilor – mai exact avertizarea cod galben de lapovita, ninsoare, polei si intensificari ale vantului, la nivelul Primariei conduse de Dan Tudorache s-a facut un plan de actiune, in vederea deszapezirii si a combaterii poleiului de pe arterele principale si secundare…

- Rezultatele partiale ale prezidentialelor din Rusia arata faptul ca Vladimir Putin a castigat categoric, cu peste 70% din voturi, alegerile din 18 martie. Actualul lider rus a fost reales, asadar, in fruntea statului rus, cu peste 76% din voturile exprimate de rusii care au mers deunazi la urne, ceea…

- Simularea probelor scrise din examenul national de Bacalaureat 2018 incepe luni cu proba la Limba si literatura romana - proba E) a) care va fi sustinuta de elevii din clasele a XI-a si a XII-a.

- Silvia Radu a convocat duminica seara ședința de urgența la Primarie. Primarul interimar a insistat și a rugat pe aceasta cale comandamentul pentru situații excepționale sa intervina pentru deszapezirea drumurilor din Capitala și cu forțe din afara primariei, pentru ca

- SIMULARE BAC 2018. Simularea se adreseaza elevilor inscriși in clasele a XI-a și a XII-a la inceputul anului școlar 2017-2018 și se desfașoara dupa urmatorul calendar: 19 martie: Limba si literatura romana - proba E) a) - clasele a XI-a și a XII-a20 martie: Limba si literatura materna…

- Conform MFP, fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii, iar selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape. Duminica va fi organizata prima etapa, care va consta in extragerea bilelor ce vor determina ziua emiterii si valoarea…

- Dan Tudorache se afla pe taram american. Scopul vizitei sale dincolo de Ocean vizeaza o colaborare medicala romano-americana. Mai multe detalii regasiti in comunicatul remis redactiei de Primaria sectorului 1: “Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a demarat, ieri, in Baltimore, Maryland, negocierile…

- Lucrurile nu au mers mai bine nici pentru favoritii de pe taboul masculin de simplu de la Indian Wells. Revenit pe teren dupa o noua interventie chirurgicala la cot, Novak Djokovic (10) a cedat in fata japonezului Taro Daniel (109 ATP), scor 7-6 3), 4-6, 6-1, fiind eliminat inca din runda a doua a competitiei…

- ''Fumatul la mana a treia'' este un tip de reziduu toxic ce persista pe suprafetele din spatii inchise si in praf mult timp dupa stingerea unei tigari obisnuite. Acesta a fost considerat un pericol la adresa sanatatii inca de acum aproape un deceniu, insa, oamenii de stiinta de la Berkeley Lab au…

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna vor sustine miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Comunicarea rezultatelor este prevazuta pentru…

- RB Leipzig și Borussia Dortmund auu terminat nedecis, scor 1-1 (1-1) derbyul rundei a XXV-a din Bundesliga. Istoria partidei s-a scris in prima repriza cand s-au și marcat cele doua goluri ale confruntarii. Gazdele au inceput mai bine jocul și au deschis scorul grație reușitei lui Augustin din minutul…

- Extinderea dialogului moldo-american, inclusiv prin realizarea unor proiecte comune in procesul de asigurare a stabilitații regionale, procesul de implementare a reformelor in țara noastra, precum și inițierea unor programe bilaterale de cooperare au fost discutate de ministrul

- A aparut “fiipregatit.ro”, o platforma gandita de catre reprezentantii Departamentului si, respectiv, ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta – doua structuri din cadrul Ministerului de Interne – si pe care se regasesc detalii ce se pot dovedi foarte utile in situatii de risc. Platforma…

- Proiectul “DOTAREA CU UTILAJE CARESTRANS SRL”, cod MySMIS 104646, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre CARESTRANS SRL și are o valoare totala de 1.295.504,09 Lei, din care 870.127,11 Lei (739.608,04 lei din fonduri FEDR și 130.519,07 lei din fonduri de la…

- Raspunzand unei intrebari de la presa, liderul social-democrat a reactionat pe un ton categoric la o parte a declaratiei primului om in stat, de la sedinta de bilant a activitatii DNA-ului pe anul trecut. “Este o declaratie falsa si, daca va continua asa, va gresi”, a replicat Liviu Dragnea. Este vorba…

- Dupa ce si-a sustinut punctul de vedere in fata ministrului Justitiei si ai reprezentantilor Sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Laura Codruta Kovesi a plecat de la CSM. Nu a mai dorit sa faca declaratii si in fata presei, la fel cum s-a intamplat, de altfel, si…

- Proiectul “ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL”, cod MySMIS 104610, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre LUNGU TRANS SRL și are o valoare totala de 1.295.504,09 Lei, din care 870.127,11 Lei (739.608,04 lei din fonduri FEDR si 130.519,07 lei din fonduri de…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 14.00, ca urmare a conditiilor meteo.Pe parcursul zilei, 23 de utilaje ale Regiei „Exdrupo” sunt antrenate la curatarea strazilor si imprastie material antiderapant.

- Efectele ninsorii sunt indepartate atat cu ajutorul utilajelor, cat si a muncitorilor de la Romprest, acestia din urma intervenind indeosebi in zona trecerilor de pietoni si a statiilor RATB, anunta Primaria sectorului 1, intr-un comunicat remis redatiei, marti la pranz. Astfel, se anunta urmatoarele…

- Desi se apropie primavara calendaristica, noul episod de ninsori, viscol si ger, cunoscut sub numele de „Moscova – Paris” sau „Bestia din Est” se va extinde pe intreg continentul european. La Roma a nins pentru prima data din 2012, iar scolile si Colosseum ( cea mai vizitata atractie turistica a Italiei)…

- Combaterea muncii nedeclarate reprezinta unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii ITM Alba, motiv pentru care, la nivel national, precum si in plan teritorial, s-a decis organizarea unei ” Divizii de control munca nedeclarata”, formata din inspectori cu experienta in domeniul relațiilor de…

- Drama intr-o familie din Deva. Copila lor a pierit in conditii greu de imaginat, dupa ce a cazut in gol, de la etajul 8 al unui bloc. Fetita avea 12 ani. In ajutorul ei s-au chemat medicii, insa, din pacate, oricat s-au straduit nu au putut face nimic pentru a o salva. Copila a fost […] O copila de…

- Sambata, 24 februarie 2018, a avut loc etapa județeana a Concursului national interdisciplinar “Cultura si spiritualitate romaneasca”, gazduit de Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, desfașurat conform prevederilor Regulamentului specific privind organizarea și desfașurarea Concursului național…

- Situata in New Jersey, aceasta locuinta din lemn, construita de colonistii finlandezi in 1638, este considerata cea mai veche casa din SUA. Proprietatea este scoasa la vanzare din iunie 2017 dar la acest pret obraznic evident ca nu a gasit cumparator. Chiar daca specialistii afirma unanim ca valoarea…

- Deodorantul natural este o alternativa sanatoasa la antiperspirantele din comerț, mai ales in cazul pielii sensibile, dar și persoanelor care doresc sa evite toxinele pe care cele din urma le conțin. Cercetarile anterioare au scos la iveala efectele daunatoare ale deodorantelor asupra țesuturilor din…

- La cateva zile de cand Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti a prelungit cu 10 ani autorizatia pentru groapa de gunoi Iridex, edilul sectorului 1 ii adreseaza Gratielei Gavrilescu, ministrul Mediului, o scrisoare deschisa. In care solicita, printre altele, demiterea conducerii APM Bucuresti.…

- In ultimul sau raport, Curtea de Conturi spune ca, anul trecut, Fiscul a dat peste 2 milioane de lei pe circa 700.000 de plicuri trimise gresit. Se spune ca, per total, mai bine de patru milioane de plicuri trimise de ANAF aiurea au fost returnate. Si, evident, distruse. Se pare ca aceata informatie…

- Prozatorul Nicolae Iliescu scrie cu aplicatie si cu drag despre Gabi Liiceanu si Marian Godina. Dar Malin Bot o fi vreun fraier sau cum? Liiceanu, Godina si Malin Bot reprezinta un pandant contemporan la Horea, Closca si Crisan. Ca sa-ti iasa un lapte gros politic, ai nevoie de Malin Bot. Baiatul turneaza…

- Sala Liceului Tehnologic “Oltea Doamna” din Dolhasca a gazduit la sfarsitul saptimanii trecute al patrulea si ultimul turneu zonal din cadrul Campionatului Judetean de Futsal. Primele doua locuri in clasamentul final au fost ocupate de Juniorul Suceava si gazdele de la Siretul Dolhasca, care si-au asigurat…

- Sectoarele de drum Criva – Blți (drumul național M5), cu o lungime de 133 km, și Blți – Florești – Gura Camencii (drumul național R13), cu o lungime de 40 km, vor fi reparate. Autoritațile planifica in acest sens s contracteze un credit de la ce la cea mai mare chineza ICBC (Industrial and Construction…

- Simona face inca un pas important catre revenirea pe prima treapta a podiumului mondial. Halep s-a calificat in sferturile turneului din Qatar, invingand-o, in meciul din optimi incheiat in urma cu scurta vreme, pe Anastasija Sevastova, letona aflata pe locul 15 WTA. Dupa o jumatate de ora de joc, constanteanca…

- Primaria condusa de Dan Tudorache are planuri mari, care includ, in premiera pentru Capitala, reabilitarea termica a caselor, dar si anveloparea blourilor si modernizarea lifturilor din blocurile reabilitate termic. Astfel, oficialii Primariei sectorului 1 transmit faptul ca institutia va demara in…

- BERBEC Daca intentionati sa demarati o afacere sau un proiect nou, puteti fi optimist. Aveti sanse sa gasiti cea mai buna cale de a va pune planurile in aplicare si de a obtine sustinere financiara. In ceea ce priveste sanatatea nu se intrevad probleme deosebite, dar acordati mai mult timp odihnei.…

- Fostul sef al statului major iranian, Hassan Firuzabadi, a afirmat ca puterile occidentale au utilizat aceste specii de animale pentru ca pielea loc poate ”atrage undele atomice” in scopul de a spiona programul nuclear al Teheranului. Hassan Firuzabadi, la ora actuala important consilier militar al…

- Un canadian este considerat ca fiind sportivul anului, desi a luat numai bronz la concursul de snowboard din cadul JO de iarna de la PyeongChang. Acesta este Mark McMorris. Mark McMorris (24 ani) a reusit sa ia 85,20 puncte, intrand in posesia medaliei de bronz, la fel ca la JO de la Soci, in urma […]…

- Sute de sportivi au alergat prin galeriile subterane ale cramei „Cricova” intr-o atmosfera incarcata de tradiție Peste 300 de alergatori, sportivi profesioniști dar și simpli amatori ai sportului, au participat la „Cricova Wine Run 2018” – un eveniment unic, aflat la cea de-a treia ediție. Participanții…

- Iata ca pana ce va sterge eticheta de „razgandac” dupa numirea sa „in trepte” la conducerea IGPR, chestorul Alex Ionita va scapa barem de „sula in coaste” reprezentata de adjunctul sau, chestorul Mihai Marius Voicu, cel „identificat” in tot MAI-ul ca facand parte din asa-numita „fratie a soferilor”.…

- La fel cum a facut, recent, si Carmen Dan, sefa de la Ministerul de Interne, si Mihai Fifor, ministrul Apararii, a vorbit, de aceasta data vineri, despre salariile din MApN, dupa aplicarea legii salarizarii unitare. Ministrul Fifor a amintit din start ca si in acest an, ca si in 2017, se mentine alocarea…

- Politia britanica a arestat trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel a avut un discurs transant in cadrul dezbaterii organizate ieri, in Parlamentul European. Citeste si: Victorie in Parlamentul European: Romania, un mandat IN PLUS, dupa ieșirea Marii Britanii din UE "Sa vorbim despre Justitie televizata,…

- Atat sefa Directiei Nationale Anticoruptie, cat si procurorul general Lazar au participat la o dezbatere privind “frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice”. Prilej cu care a prezentat o statistica si a adus in discutie faptul ca sunt cazuri in care procurorii sunt sesizati si dupa 7 sau 9…

- Simona a confirmat, practic, informatia aflata inca din cursul zilei precedente, si anume ca, desi va merge la Cluj, nu va juca, ci doar le va sustine din tribune pe fetele din echipa de Fed Cup. Halep a postat pe Facebook un mesaj in care explica faptul ca, dupa cateva zile in care s-a odihnit, […]…

- In dimineața zilei de 23 ianuarie 2018, Preasfințitul IOAN al Sorocii, avand binecuvantarea Inaltpreasfințitului VLADIMIR, Mitropolitul Chișinaului și al intregii Moldove, a intreprins o vizita la Inspectoratul General al Poliției.

- In Bucuresti au fost aplicat tratamente cu materiale antiderapante pe pante, rampe, poduri, dar si pe arterele cu trafic RATB, obiective sociale, institutii publice, institutii de invatamant etc. Ulterior s-au aplicat tratamente si pe strazile secundare. PMB mentioneaza ca masurile intreprinse…

- Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei, in noaptea de duminica spre luni, cele mai multe, 138, fiind in Sectorul 4, informeaza Primaria...

- In februarie 2016, Franta a devenit prima tara din lume care le-a interzis supermarket-urilor sa arunce mancarea neutilizata, printr-o reforma legislativa, potrivit Business Insider. In prezent, supermarket-urile de o anumita dimensiune, care nu doneaza mancarea neutilizata, sunt amendate.…

- Primaria sectorului 4 are un buget anual de aproape 700 de milioane de lei. Anul trecut, primarul l-a considerat insuficient ca sa sustina si paza scolilor, asa ca a renuntat la contract. In Ajun de Craciun, insa, consilierii locali au majorat lefurile angajatilor, pe motiv ca de la 1 ianuarie creste…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, document care contine si evaluarea eficientei mecanismului de reciprocitate,…