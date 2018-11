Se va putea iesi la pensie la 56 de ani! De cand se face modificarea

Noua lege a pensiilor vine cu modificari importante ce vizeaza varsta de pensionare. Astfel, femeile vor putea iesi la pensie mult mai repede decat in prezent. Potrivit actului normativ, angajatele care au realizat stagiul minim de cotizare si au nascut 3 copii, pe care i-au crescut pana la varsta de 16 ani, vor putea beneficia de o reducere a varstei de pensionare cu 6 ani. In plus incepand cu al patrulea copil, se va mai adauga cate un an in plus la reducerea varstei de pensionare. Astfel, o femeie care a realizat stagiul minim de cotizare si a nascut si crescut 4 copii se va putea pensiona…