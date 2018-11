Stiri pe aceeasi tema

- Un controversat om de afaceri din judetul Valcea a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj pentru instigare la evaziune fiscala. Este vorba de afaceristul Nicolae Minea, care a incercat sa puna mana pe patrimoniul Alutus din Valcea, fostul OJT. Acesta a fost condamnat, in anul…

- Peste 200 de pompieri au intervenit, in timpul noptii de vineri spre sambata, pentru a stinge un incendiu izbucnit la un depozit de uleiuri si vopsea din municipiul Sibiu. Nu au existat victime, insa din cauza fumului dens s-a luat decizia avertizarii populatiei pentru a evita zona. Purtatorul de cuvant…

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 06 – 12 octombrie 2018 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI. In vederea aducerii la starea inițiala a terenului deteriorat in urma intervențiilor, s-au executat lucrari de amenajare…

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 08-14 septembrie 2018 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrari de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe strazile: Timiș și Mircea Voda. AVARII SOLUTIONATE.…

- Ca urmare a executarii lucrarilor de conectare a noii rețele de apa din strazile Știrbei Voda și Carol I cu rețeaua existenta de pe Calea lui Traian, va comunicam ca in data de 06.09.2018, intre orele 9:00 și 17:00, se va intrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii de pe strazile Știrbei Voda…

- APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a urmatorului post: 1 post economist la Biroul Aprovizionare Termenul limita pentru depunerea dosarelor de concurs de catre candidați este 24.09.2018 ora 1500, la sediul APAVIL SA, Rm. Valcea, str. Carol I nr.3-5. Concursul consta in proba scrisa și interviu…

- Street Delivery ajunge, pentru prima data, la Craiova, in perioada 7-9 septembrie. Craiovenii sunt invitati sa participe la primul manifest urban de acest gen desfasurat in Banie, pe strada Popa Șapca, intre Galeria de Arta si Colegiul National „Carol I”. ...

- APAVIL SA a desfasurat si in perioada 30 iulie – 03 august 2018 o activitate intensa in municipiul Ramnicu Valcea, in colaborare cu autoritatile locale. LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrari de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe strazile: str. Gib Mihaescu intersecție cu str.…