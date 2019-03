Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un weekend geros, vremea se va incalzi treptat, maxima in țara ajungand la 10 grade. In București vor fi 6 grade ziua, iar cea minima va fi de -6...-4 grade. Presiunea atmosferica va scadea, dar la o valoare putin mai mare decat cea normala. Luni, vremea se va incalzi fata de intervalul anterior…

- Un barbat de 54 de ani i-a șocat pe medici. El a ajuns de urgența la spital, cu dureri groaznice de stomac, potrivit thesun.co.uk, citeaza realitatea.net.Doctorii i-au extras 2 kilograme de pietre, capace și monede.

- Numarul cazurilor diagnosticate cu gripa in ultima perioada a crescut considerabil, inclusiv in judetul Iasi. De asemenea, numarul deceselor in judet a ajuns deja la cinci, saptamana trecuta pierzandu-si viata doua persoane. Doctorii se tem ca, daca in perioada aceasta tinerii vor sta foarte mult afara,…

- Un accident rutier mortal a avut loc joi dimineata în judetul Iasi. Medicii ieseni au precizat ca, în dimineata zilei de joi, între localitatile Voinesti si Vorovesti, a avut loc un impact între o masina si o

- Cu frana de mana trasa, dupa ce soarta l-a inghiontit și i-a transmis, in noiembrie trecut, ca e cazul sa slabeasca ritmul, Florin Busuioc s-a intors, in a treia zi din 2019, la Știrile PRO TV. Cu frana de mana trasa, zicem, pentru ca acum, prezentatorul traiește dupa noi reguli și muncește mult mai…

- Polițiștii clujeni efectueaza, joi dimineața, o perchezitie domiciliara la un barbat banuit a fi implicat in infractiuni de furt din locuinte pe raza municipiulului Cluj-Napoca, judetul Cluj.”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au pus in aplicare un mandat de…

- O femeie de 53 de ani a ajuns luni dimineata in stare grava la spital, dupa ce ar fi fost agresata chiar de catre propriul sot. Medicii ieseni au precizat ca E.C., in varsta de 53 de ani, din localitatea Tomesti, a fost dusa de urgenta la Spitalul de Neurochirurgie, dupa ce a fost agresata cu o teava…

- Craciunul este o sarbatoare speciala pentru Ștefan Banica Junior, care nu concepe sa fie departe de familia sa de sarbatori. Ștefan Banica Junior a dezvaluit cum este Craciunul pentru el. Artistul a marturisit ca oriunde s-ar afla face tot posibilul pentru a ajunge sa fie alaturi de familia sa. „Sincer,…