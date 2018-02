Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- Președintele Senatului spune ca Traian Basescu inițial nu s-a aratat impotriva insa intr-un mod caracteristic a cerut pastrarea serviciului sub autoritate prezidențiala. "Nu cred ca in alte țari Serviciul de Protecție și Paza funcționeaza sub președinte. Cel mai normal și mai firesc ar fi…

- Iata postarea lui Mircea Draghici: ”Daca dam la o parte interpretarile partizane privind declarațiile recente ale președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre justiția din Romania, rostite la Bruxelles in contextul intalnirii cu președintele Klaus Iohannis, concluzia certa…

- Secretarii de stat ai ALDE isi vor pastra functiile “dupa cum le-o fi norocul”, evaluarea lor nefiind incheiata inca si trebuie sa isi asume ca sunt numiti politic si, daca se impune, pleaca odata cu Guvernul, a declarat, miercuri, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. “Dupa cum le-o fi norocul!…

- Calin Popescu-Tariceanu, Presedintele Senatului este de parere ca declarațiile facute de șeful statului, Klaus Iohannis, la ceremonia depunerii juramantului de spune de investitura de noul Guvern nu au decat „o pura valoare politica”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca, pe langa scrisoarea trimisa conducerii Comisiei Europene, comunicarea cu oficialii acestui for se va realiza si prin intalniri directe. Intrebat vineri, la Romania TV, despre o eventuala comunicare directa cu Comisia Europeana,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, în replica la scrisoarea Comisiei Europene (CE) privind modificarile legilor justitiei, ca mesajul de la Bruxelles este &"o pripeala“ din partea Comisiei si ca

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, l-a acuzat din nou pe presedintele Klaus Iohannis ca este un „om al sistemului paralel“, cerandu-i sa ia atitudine fata de „influenta nefasta“ a acestei presupuse structuri asupra justitiei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la magistratii-acoperiti_1241983.html">cererea exprimata de Victor Alistar…

- Nu a fost promulgata legea de aprobare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 38/2017, privind…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara 'nu este in momentul de fata un element de ingrijorare'. 'Japonia s-a luptat ani de zile…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca va propune modificarea procedurilor de achiție in domeniul inzestrarii Armatei. Liderul ALDE dorește stabilirea unui offset (producerea pe plan local a echipamentelor achiziționate) de 80% in contractele de achiziții, spre deosebire de felul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ci a trimis-o din nou in Parlamentul Romaniei. Seful statului a trimis o cerere de reexaminare…

- Calin Popescu Tariceanu, ajuns cu puțin peste cinci la suta in Parlament, procent obținut in alegeri și uns de PSD ca al doilea om in stat, a emis in zilele premergatoare Craciunului cele mai dure declarații fața de președintele Klaus Iohannis și s-a aratat nemulțumit și de prestația indulgenta a partenerilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-un interviu acordat Gandul si Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui „sistem represiv” pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment – si cred ca acesta s-a consumat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, ca ca judecatorii au devenit dependenti de magistrati, dar si de politicienii din varful statului, nominalizandu-i pe presedintele Klaus Iohannis si fostul sef al statului, Traian Basescu.

- Parlamentarii au decis ca timpii acordati dezbaterilor bugetului pe 2018 sa fie redusi, desi Opozitia a cerut prelungirea acestora. Tariceanu sustine ca s-a incercat gasirea unui echilibru. Parlamentarii au decis, in sedinta Birourilor Permanente Reunite de luni, ca timpii acordati dezbaterilor…

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicata omagierii Regelui Mihai s-a incheiat, luni, in acordurile imnului regal - "Poema Romana" de George Enescu. Sedinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a Custodelui Coroanei, principesa Margareta…

- Principesa Margareta Principesa Margareta participa, luni, la sedinta solemna dedicata omagierii Regelui Mihai, unde va tine un discurs, potrivit reprezentantilor Casei Regale a Romaniei. UPDATE 16.00: Sedinta s-a incheiat cu un fragment din Poema romana de George Enescu. UPDATE 15.41: Isi prezinta…

- Ședința solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului, dedicata omagierii Regelui Mihai I, a inceput. La lucrari participa, alaturi de parlamentari, președintele Klaus Iohannis, Custodele Coroanei Române, principesa Margareta, patriarhul Daniel, premierul Mihai Tudose, membri…

- Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, apreciaza ca seful statului "are noroc", avand in vedere boomul economic care se inregistreaza in Europa, dar are si o responsabilitate uriasa in privinta pozitionarii Romaniei in interiorul UE in perioada urmatoare."Va pot spune ce am avut eu in…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, luni seara, noi critici la adresa sefului statului Klaus Iohannis, spunand ca a politizat Ziua Nationala, iar discursul pe care l-a avut de 1 Decembrie, la Cotroceni, a fost "menit sa imparta Romania in doua". "Inaintea zilei de 1 Decembrie,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat luni ca statul de drept reprezinta inca "un deziderat" pentru Romania. "Daca ar fi stat de drept, atunci multe lucruri nu s-ar fi intamplat. Nu am avea manifestatii neautorizate, nu am avea profesori batuti in scoli, nu am avea persoane…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, luni seara, noi critici la adresa sefului statului Klaus Iohannis, spunand ca a politizat Ziua Nationala, iar discursul pe care l-a avut de 1 Decembrie, la Cotroceni, a fost „menit sa imparta Romania in doua”.

- O decizie a Curtii Constitutionale in cazul sesizarii lui Calin Popescu-Tariceanu referitoare la ancheta DNA legata de modul in care au fost adoptate in Guvern hotararile referitoare la insula Belina este asteptata joi. Presedintele Senatului a cerut CCR sa constate un conflict juridic de natura constitutionala…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca nu va accepta sa stea langa președintele Klaus Iohannis la parada militara de 1 Decembrie pentru ca șeful statului este ”patronul statului paralel”.

- ”Am discutat si am hotarat impreuna cu omologul meu de la Camera Deputatilor, dl. Liviu Dragnea, sa propunem aceasta initiativa legislativa ca un gest de respect fata de rolul pe care Casa Regala a Romaniei l-a avut in decursul istoriei. Va rog sa fiti de acord cu derularea acestui proiect in procedura…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca nu a primit din partea Administratiei Prezidentiale invitatie pentru a participa la parada de 1 Decembrie sau la receptia de la Palatul Cotroceni, precizand ca si daca ar primi nu s-a duce sa stea alaturi de ”acel domn care functioneaza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, marti, un atac la adresa partidelor de opozitie si a sefului statului, Klaus Iohannis, despre care a spus ca au generat un ”climat de talibanism”, respingand orice discutie despre proiectele pe termen lung ale Romaniei.Citeste si:…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un nou atac la adresa justiției. El spune ca Romania nu s-a desprins de practicile regimului comunist și ca se fac presiuni asupra Parlamentului si Guvernului prin metode represive.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca pana la o decizie a instantei, orice persoana care e chemata in fata institutiilor de ancheta este nevinovata, afirmand ca au fost numeroase precedente care au aratat ”in mod clar o incercare de rasturnare a actualei coalitii”. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii "prezinta" sefului statului, Klaus Iohannis "un membru important al statului paralel" - sefa instantei supreme, Cristina Tarcea, si "un modus operandi al acestei grupari de putere ilegitima", el facand referire la declaratii ale Cristinei Tarcea legate…

- Scandal total intre primii doi oameni din stat. Dupa declaratiile dure ale lui Klaus Iohannis care a criticat dur revolutia fiscala a Guvernului, dar si viitoarele legi pe justitie, a venit randul lui Calin Popescu Tariceanu. Acesta l-a contrat dur pe seful statului.Vezi si: Klaus Iohannis…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii transmite un mesaj președintelui Klaus Iohannis prin care susține ca ii dezvaluie acestuia un ”modus operandi” al statului paralel.”Cu cateva zile in urma, dl președinte Iohannis a spus ca nu mai este interesat de declarațiile mele, afirmație…