- Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Ministerul Sanatatii vor initia un control comun la nivel national pentru a verifica modul in care se prescriu si se administreaza medicamente copiilor cu afectiuni psihice institutionalizati, anunta Agepres. In judetul Calarasi funtioneaza…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, precizari de ultima ora in scandalul privind nereguli in prescrierea și administrarea de medicamente copiilor instituționalizați cu afecțiuni psihice. Concret, un ONG a semnalat ca mii de copii din astfel de centre ar fi sedați in mod abuziv."Precizari cu privire…

- Caravana pentru depistarea tuberculozei va pleca prin tara. 75.010 persoane din medii vulnerabile vor fi supuse screeningului. Ministerul Sanatații deruleaza cel mai amplu program de screening pentru tuberculoza, la nivel național :Proiectul “Organizarea de programe de depistare precoce (screening),…

- In cursul zilei de 22 Februarie 2019, in intervalul orar 14.00 22.00, lucratorii Directiei Generale Politia Locala Constanta au organizat si desfasurat o actiune de prevenire si combatere a fenomenelor antisociale din segmentul stradal in care 14 politisti locali organizati in echipe mixte au monitorizat…

- Ministerul Sanatații a facut astazi precizari in acest sens, dupa ce in spațiul public au inceput sa circule informații alarmiste generate de implementarea mecanismului se serializare și verificare a medicamentelor. Dupa cum Sanatateabuzoiana.ro a relatat la finele saptamanii trecute, Romania are,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Sanatații au elaborat normele metodologice de aplicare a legii privind combaterea risipei…

- Verificarile fac parte dintr-un program national de supraveghere, in mod special, a modului cum sunt combatute in unitatile spitalicesti periculoasele infectii nosocomiale. Controlul se va desfasura in maternitatile din toata tara si va dura circa o luna.