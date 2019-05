Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca in urmatoarele trei saptamani, pe DN1, intre Predeal și Timișul de Sus se fac lucrari de asfaltare. Lucrarile au inceput ieri și vor dura aproximativ 20 de zile. „A inceput așternerea unui covor asfaltic de 8 km pe DN 1 intre…

- Tinerii, imbracati in geci galbene, au afisat mai multe pancarde cu mesajele "Iasi, interzis PSD" si "Claxonati daca v-ati saturat de PSD!".Actiunea are loc cu cateva ore inainte de inceperea mitingului din Piata Unirii din Iasi la care sunt asteptati sa participe 40.000 de membri social-democrati,…

- 5 unitati farmaceutice au program non-stop, alte 4 vor functiona dupa program scurt In Vinerea Mare, prima si a doua zi de Paste, dar si in 1 Mai 2019 (zile libere, nelucratoare pentru majoritatea salariaților), in municipiul Brasov vor fi deschise non-stop patru farmacii. Este vorba despre…

- La 40 de ani de la moartea lui Leonard Mociulschi, nepotul lui, Adrian Mociulschi, a donat sabia-baioneta a marelui General, militarilor din Batalionul 21, care ii poarta numele cu mandrie! 40 de ani s-au implinit pe 15 aprilie 2019 de cand a murit marele general Leonard Mociulschi, al carui…

- Social - democratul Claudiu Manda a oferit detalii de ultima ora despre mitingul pregatit de PSD pentru vineri, la Craiova. Acțiunea de strada a PSD are loc chiar in aceeași zi in care președintele Klaus Iohannis a convocat partidele politice la negocieri pe tema referendumului pe justiție.Citește…

- Copiii ocrotiți in cadrul Așezamantului social „Sfantul Mucenic Ciprian” din Ocna Mureș s-au alaturat campaniei de curațenie organizata de administrația locala, mai multe asociații, școli și licee din oraș. Acțiunea s-a desfasurat sub genericul „Curațenia de primavara – Implica-te Ocna Mureș! Orașul…

- Copaci cazuti in localitatile brasovene Teliu, Harman si Moieciu, precum si pe DN 73 A, intre Predeal si Rasnov, DN 11 si DN 1, in zona localitatii Timisul de Sus, cabluri de alimentare cu energie...