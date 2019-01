Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, dupa discuția cu sindicaliștii, ca nu exista pericolul unor scaderi ale salariilor din sanatate, precizand totodata ca salariații carora le sunt inghetate sporurile vor obtine majorari prevazute de legea salarizarii.“Din punct de vedere al Ministerului…

- Aplicarea prevederilor Ordonantei 114 nu duce la scaderi de venituri salariale ale personalului medical si auxiliar, transmite ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. “Pentru astazi am solicitat o intalnire cu cele doua mari federatii sindicale din sanatate – Sanitas si Solidaritatea. Am avut prima runda…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca este nevoie de trimiterea unor circulare spitalelor din tara, in care sa se precizeze exact cum se aplica Ordonanta 114, aceasta fiind interpretata, iar sindicatele - ingrijorate de faptul ca ar putea avea loc diminuari ale veniturilor. "Era vorba…

- "Pentru astazi am solicitat o intalnire cu cele doua mari federatii sindicale din sanatate - Sanitas si Solidaritatea. Am avut prima runda de discutii privitoare la problemele pe care sindicatele le ridica legate de aplicarea Ordonantei 114. A fost o discutie constructiva, am luat act de problemele…

- FOTO – Arhiva De la 1 ianuarie 2019, bugetarii vor beneficia din nou de o crestere salariala. Cei care nu vor primi bani in plus la salarii sunt medicii si asistentele, care au primit de la 1 martie 2018 o crestere pana la nivelul din 2022, transmite Mediafax. „De la 1 ianuarie 2019, salariile ar trebui…

- De la 1 ianuarie 2019, bugetarii vor beneficia din nou de o crestere salariala, potrivit Legii salarizarii. Cei care nu vor primi bani in plus la salarii sunt medicii si asistentele, care au primit de la 1 martie 2018 o crestere pana la nivelul din 2022. „De la 1 ianuarie 2019, salariile ar trebui sa…

- De la 1 ianuarie 2019, bugetarii vor beneficia din nou de o creștere salariala, potrivit Legii salarizarii. Cei care nu vor primi bani in plus la salarii sunt medicii și asistentele, care au primit de la 1 martie 2018 o creștere pana la nivelul din 2022.„De la 1 ianuarie 2019, salariile ar…

- Cei care nu vor primi bani in plus la salarii sunt medicii si asistentele, care au primit de la 1 martie 2018 o crestere pana la nivelul din 2022. „De la 1 ianuarie 2019, salariile ar trebui sa creasca, potrivit Legii salarizarii, cu 25- din diferenta din ceea ce este prevazut in Legea salarizarii pentru…