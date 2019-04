Stiri pe aceeasi tema

- Vesti deloc bune despre vremea din perioada urmatoare, inclusiv din prima zi de Pasti. Incepand de sambata, in unele zone din tara, vremea nu va mai fi la fel de insorita ca vineri. Norii vor acoperi cerul, iar ploile isi vor face simtita aparitia in peisaj. Specialistii de la Administratia Nationala…

- Prognoza meteo pentru Florii anunța vreme capricioasa in majoritatea regiunilor. Vremea se anunța rece, cu precipitații sub forma de ploaie, lapovița și chiar ninsoare. Afla unde va ninge.

- Daca va gandeati ca scapam de vremea urata v-ati inselat. Meteorologii au facut anuntul cu privire la cum va fi vremea marti, 16 aprilie, in Capitala, iar lucrurile nu stau deloc prea bine.

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata o informare meteo de ploi moderate cantitativ, manifestari de instabilitate atmosferica valabila in intervalul 11 aprilie, ora 15.00 ndash; 15 aprilie, ora 10.00. Potrivit ANM, in intervalul mentionat va ploua temporar in toate regiunile si vor fi mai ales averse,…

- Miercuri, instabilitatea creste si o sa ploua in cea mai mare parte a tarii. Vor fi si averse cu descarcari electrice si se pot acumula 15 de litri de apa pe metru patrat. Pe crestele montane, se anunta ninsori slabe si un vant intens; dar vantul devine insistent si prin Transilvania, Moldova si Muntenia.…

- Vremea va fi schimbatoare pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, iar temperaturile vor fi in scadere in majoritatea regiunilor, in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta mai ales dupa data de 5 aprilie, arata prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Meteorologii au emis, luni, o informare meteo de ploi, vant, lapovița și ninsori in aproape toata țara, in vigoare de luni seara pana marți la ora 12.00. Pe litoral, viteza vantului va ajunge la rafale de 70 de kilometri pe ora.Incepand de luni, ora 21.00, pana marți la ora 12.00, in Oltenia,…

- Dupa cateva zile cu temperaturi de primavara, vremea o ia din nou razna. Meteorologii au emis un cod galben de vant ce va intra in vigoare maine dupa amiaza și care este valabil pana sambata la ora 16.00. In acest interval vor fi intensificari ale vantului de 55-65 km/h și izolat 70 km/h. Vizata este…