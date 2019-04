Se strica vremea chiar inainte de Pasti. Ce au anuntat meteorologii

Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii din Administratia Nationala de Meteorologie au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani, pana in data de 6 mai. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Paste si 1 Mai 2019. Prognoza meteo de Florii (15 – 22 aprilie 2019)Temperatura aerului va avea valori ce se vor situa…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza lunara pana in 6 mai. In minivacanta de Pasti si 1 Mai, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod obisnuit, dar vor fi si zile cu cer noros sau ploi. La Alba Iulia, de Florii si Pasti cerul va fi mai mult innorat si temperaturile maxime…

- Vremea va fi schimbatoare pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, iar temperaturile vor fi in scadere in majoritatea regiunilor, in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta mai ales dupa data de 5 aprilie, arata prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 1 – 29 aprilie 2019. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in cea de-a doua luna de primavara. Conform prognozei, luni va fi cald in toata tara, cu temperaturi ce vor atinge in sud chiar si 23 de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile tarii. Specialistii ANM au emis prognoza meteo pentru intervalul 12 – 24 martie 2019. Meteorologii spun ca vremea va fi in continuare rece, in urmatoarele trei zile, insa, din weekend,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile tarii. Specialistii ANM au emis ... The post Vremea 12 – 24 martie 2019. Surpriza la sfarsit de saptamana, noi schimbari in termometre appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie a facut o caracterizare climatica a lunii martie. Specialistii spun ca, in general, vremea in prima luna de ... The post Vremea in martie 2019. Saptamana viitoare ne asteapta temperaturi ridicate, de 22 grade Celsius appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cum va fi vremea la inceputul primaverii, in toate regiunile tarii. Specialistii ANM au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 25 februarie – 10 martie. Meteorologii spun ca vremea va fi una schimbatoare, in urmatoarele doua…