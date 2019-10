Se strange latul! Politistii vor sta la coltul fiecarui bloc din Iasi! Vor fi verificati toti cei care vor avea un sac in mana. Nimeni nu mai scapa, nici macar in timpul noptii!

Stiri pe aceeasi tema

- Lukasz Szukala (35 de ani) are o iubita frumoasa, dar si posesiva! Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Hogyes, cea care il face fericit pe polonez, nu il scapa din „marcaj” pe fotbalist nici macar in timpul liber. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- O femeie a fost amendata, la Iași, pentru ca a stat intr-un leagan. Ea a depașit varsta de leagan, au constata polițiștii locali care i-au completat procesul-verbal de amenda. In iași, folosirea locului de joaca peste varsta de 14 ani este considerata contravenție. Femeia care a primit 150 de lei amenda…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, serile trecute, o serie de acțiuni de amploare pe raza orașului Huedin.”La data 30/31 august a.c., intre orele 22.00 - 01.00, zeci de polițiști din cadrul Poliției orașului Huedin, Secției 8 Poliție Rurala Huedin, sprijiniți de polițiști specializați in cercetarea infracțiunilor…

- Un barbat de 53 de ani si-a impuscat partenerul de vanatoare, in timpul unei partide de vanatoare de la fondul Vulturesti, județul Vaslui. Victima a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Vaslui și apoi la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, unde a fost operata.Politistii vasluieni fac…

- Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca polițiștii din Caracal știau locația in care se afla Gheorghe Dinca inca din noaptea de joi spre vineri, dar nu au organizat un flagrant, așa cum le permitea legea, ci au preferat sa aștepte autorizație de percheziție pentru dimineața.

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au efectuat la primele ore ale diminetii trei perchezitii. Una dintre acestea a avut loc in comuna Tibana, satul Runcu. Au fost gasite trei persoane suspecte ca ar fi dat o spargere la Primaria din Tibana iarna trecuta. De acolo au fost furati…

- Polițiștii din Iași fac, joi dimineața, percheziții in locuința unui barbat din localitatea Runcu, din comuna Țibana, intr-un dosar privind un jaf dintr-o primarie, produs in 15 ianuarie. Atunci, trei persoane au furat un seif cu 150.000 de lei și au mai sustras 10.000 de lei dintr-un alt seif.Polițiștii…

- Din informatiile detinute in prezent, o parte din universitatile din Iasi au transmis o serie de raspunsuri catre primarie conform carora isi declara interesul sa continue programul abonamentelor studentesti si pe perioada verii, dupa cum au declarat si in mesajele transmise publice pana in prezent. …