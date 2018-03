Stiri pe aceeasi tema

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat astazi, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, la Palatul Culturii. Din aceasta Liga,…

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- UPDATE: Microbuzul implicat in accident este inmatriculat in Republica Moldova, iar autoturismul Renault, in care s-au aflat cele trei victime, este cu numar de Vaslui. Continua si acum, la fata locului, interventia salvatorilor de la SMURD, care actioneaza pentru descarcerarea victimelor prinse intre…

- In semn de solidaritate cu primariile din republica Moldova, badacinenii a votat documentul prin care isi exprima dorinta de a sarbatori Anul Centenatului impreuna cu fratii de peste Prut.

- Badacin din Salaj, satul lui Iuliu Maniu, a votat Declarația de Unire cu Republica Moldova, la propunerea avocatului Vasile Gil – Baroul Bucuresti. ca raspuns la votul celor peste 60 de localitați din Republica Moldova care au semnat pana acum declarații de unire. Localitatea salajeana este a doua din…

- Numeroși oameni cu suflet mare au sarit in ajutorul lui Ionel Sarghi, din satul Tarzii, a carui poveste de viața a fost facuta publica de voluntarii “Solidar”. “Parca se vad niște urme de speranța pe fața acestui om atat de incercat!”, spun reprezentanții ONG-ului, in urma vizitei pe care i-au facut-o…

- Consecventa acțiunilor de cooperare cu instituții similare din Republica Moldova, demarate acum doi ani prin semnarea acordurilor-cadru cu Inspectoratul Școlar Național și cu Institutul de Științe ale Educației din Chișinau, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a decis extinderea acestor…

- Pana la momentul actual 60 de localitați din Republica Moldova au votat Declarația simbol de Reunire cu Romania. Satul Țințareni, raionul Telenești a votat astazi documentul in acest sens.

- Acum 100 de ani elita basarabeana reusea sa se desprinda de Rusia si sa faca prima unire dintre cele care au dus, pe 1 Decembrie, la infaptuirea Romaniei Mari. Ce se intampla acum in Republica Moldova? In ce termeni se duce batalia geostrategica intre Est si Vest? Va fi marcata in vreun fel sarbatorirea…

- Inca doua localitați, astazi, au semnat Declarația de Reunire cu Romania. Este vorba despre Calimanești din raionul Nisporeni și satul Coșeni din comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni.

- Invitatii emisiunii Adevarul Live de miercuri, ora 13.00, sunt Marcel Snegur, primarul comunei Parcova, Marcel Snegur, si primarul comunei Puhoi, Petru Frunze. Cei doi edili moldoveni vor da detalii vizavi de valul de declaratii de unire cu Romania care au fost semnate in peste 30 de localitati din…

- Inca doua localitați din Republica Moldova au votat Declarația simbol de Unire cu Romania. Este vorba despre Scoreni, raionul Strașeni și satul Mereni din raionul Anenii Noi, care devine a 37-a la numar.

- Angajații serviciului de urgența din satul Pelinia, raionul Drochia, au trecut intr-un sediu nou, construit conform standardelor europene. Incaperile au fost amenajate in cladirea centrului comunitar din localitate.

- Luni, 20 februarie 2018, la ora 11:30, o delegatie a comunei Cumpana va fi prezenta la Parlamentul Romaniei, in cadrul Comisiei pentru Agricultura, Silvicultura, Industrie Alimentara si Servicii Specifice. Evenimentul are ca scop promovarea produselor traditionale cu specific dobrogean la nivel national…

- Vasile Soimaru, un reputat profesor universitar din Republica Moldova, a descoperit o fascinanta si inedita comunitate romaneasca chiar in inima Rusiei. Mai precis, este vorba despre satele romanesti de la poalele Caucazului, infiintate acum 300 de ani de banateni si de basarabeni. Acestia au reusit…

- La 20 mai, locuitorii comunie Pirlița iși vor alege un nou primar. Reamintim ca Ion Bejan, care s-a aflat in fruntea comunei respective timp de aproape trei ani, a decedat acum o luna, in urm aunei boli nemiloase. Acum, oamenii din partea locului urmeaza sa-și aleaga un nou primar, in speranța ca va…

- Accident grav, în noaptea de miercuri spre joi, în Vaslui. Un microbuz în care se aflau 13 persoane din Republica Moldova s-a rasturnat în zona localitatii Cretesti.

- Iarna l-a luat prin surprindere pe soferul unui microbuz care se indrepta azi-noapte spre Chisinau si care a fost la un pas de tragedie pentru ca nu a adaptat viteza la conditiile de drum. Pe DE 581, pe raza localitatii Cretesti, in judetul vaslui, masina in care se aflau 11 persoane, s-a rasturnat…

- Chișinau, CEC – In cadrul ședinței de astazi, 13 februarie 2018, Comisia Electorala Centrala (CEC) a stabilit pentru data de 20 mai 2018 desfașurarea alegerilor locale noi ale ale primarului comunei Pirlita, raionul Ungheni.

- Consiliul local din Magurele a votat, in ziua de sambata, 10 februarie, Declarația de Unire, astfel devenind a 18-a localitate din Republica Moldova, care face acest lucru. Doar un singur consilier din cei noua a refuzat s-o semneze. Ceilalți nu doar ca au semnat-o, ci și s-au felicitat reciproc pentru…

- Sapte dintre cei 23 de copii din satul Filipeni, raionul Leova, diagnosticati cu virusul hepatic A raman in spital. Medicii sunt insa optimisti si spun ca micii pacienti vor fi externați in zilele urmatoare.

- 12 copii din satul Filipeni au fost spitalizati dupa ce au fost diagnosticati cu virusul hepatic A. Informația a fost confirmata de sefa Centrului de Sanatate din localitate, Diana Ostafii pentru presa locala. Pacienții au varstele cuprinse intre 4 si 17 ani.

- Focar de hepatita in raionul Leova. 12 copii din satul Filipeni au fost spitalizati dupa ce au fost diagnosticati cu virusul hepatic A. Informația a fost confirmata de sefa Centrului de Sanatate din localitate, Diana Ostafii. Pacienții au intre 4 si 17 ani.

- Dupa ce 12 primarii din Republica Moldova au semnat declaratii simbolice de unire cu Romania, iar in presa se vehicula ca si satul natal al sefului statului, Sadova, ar putea semna documentul, Igor Dodon a decis sa iasa primul la atac. Opt dintre cei treisprezece consilierii locali din Sadova au semnat…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut o intrevedere luni, 29 ianuarie, cu delegatia comuna a Comisiei de la Venetia si OSCE/ODIHR, care se afla intr-o vizita de informare in Republica Moldova. Vizita are loc in contextul pregatirii de Comisia de la Venetia a avizului privind legislatia electorala modificata.…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia si a Oficiului Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa pentru institutii democratice si drepturile omului OSCE/ODIHR a sosit luni la Chisinau pentru a discuta despre modificarile la legislatia electorala vizand votul mixt in Republica Moldova si…

- „Oricat nu s-ar scrie despre Marea Unire din 1918, spunea un istoric basarabean, oricate dovezi si argumente nu s-ar aduce in favoarea unor legitati, care au dus la crearea Romaniei Mari, totusi nici cea mai docta argumentare n-o sa spulbere senzatia de miracol." Intr-adevar, unirea Basarabiei cu Romania,…

- Anul Centenarului a început cu proiecte și obiective. Într-un interviu exclusiv, acordat pentru 10 TV, europarlamentara Norica Nicolai a declarat ca este timpul pentru ținte ce vor motiva atât liderii politici, cât și oamenii de rând sa acționeze. Totodata, oficialul…

- Prima delegatie sosita este a PNL, in frunte cu seful partidului, Ludovic Orban. Liberalii poarta banderole cu autostrada Iasi - Tg Mures. Incet-incet au ajuns in Piata Unirii si reprezentanti ai celorlalte partide. La festivitatI este prezent si primarul Mihai Chirica. El este insotit de o delegatie…

- SEMNARE… Alexandru Barbarosie, presedintele raionului Anenii Noi, din R. Moldova, a fost prezent, ieri, la Consiliul Judetean, pentru a semna contractul de infratire cu judetul Vaslui. Dupa ce mai multe comune din acest raion au semnat protocoale de infratire cu localitati din Vaslui, ieri a venit randul…

- Vânatoare cu final tragic în satul Nicolaevca, raionul Sângerei. Un barbat de 49 de ani a murit dupa ce arma unui coleg s-a descarcat accidental. Potrivit Inspectoratului General al Politiei, totul s-a întâmplat în timp ce barbatii se urcau…

- Cu cele 16 goluri in anul calendaristic 2017, George Tucudean devine al doilea cel mai galonat atacant transferat de clujeni, in ultimul deceniu. Doar Kone, internationalul din Burkina Faso, adus in 2008, avea un procentaj mai bun de reusita in anul precedent transferului in Gruia. Echipa lui Dan…

- Prin aceasta acțiune, Platforma Unionista Acțiunea 2012 se alatura demersurilor autoritaților locale din proximitatea Prutului și cere guvernului sa refaca podul rutier distrus la sfarșitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. “Sa avem din nou pod rutier la Falciu nu este un moft, ci ar fi o mare șansa…

- Aproximativ doua mii de persoane au participat la desfasurarea tricolorului pe un pod feroviar dintre Romania si Republica Moldova, in dreptul localitatii Falciu din judetul Vaslui. Miile de participanti au mers cu tricolorul prin sase sate in Republica Moldova. Ei ...

- Un drapel tricolor cu o lungime record de 100 de metri a legat de Revelion cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918, arata Platforma unionista „Acțiunea 2012”, care a transmis imagini de la eveniment. Oameni din Romania și Republica Moldova au participat…

- Un drapel tricolor cu o lungime de 100 de metri a legat, duminica, cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918. Cateva sute de oameni au participat la desfasurarea tricolorului pe un pod feroviar dintre Romania si Republica Moldova, in dreptul localitatii…

- “Este un gest simbolic și omenesc. Cu sprijinul unor colaboratori de-ai noștri, am adus și cateva dulciuri, fructe, produse alimentare, care nu ar trebui sa lipseasca de sarbatori”, ne-a declarat Catalin Idriceanu, directorul Direcției Silvice. Directorul Direcției Silvice (DS) Vaslui, Catalin Idriceanu,…

- “AȘA-I DATINA LA NOI!”- Ansambluri folclorice, coruri, uratori, maști, capre, dubași, clopoței, tobe și talangi! Luni, 18 decembrie 2017, la Adjud, s-a desfașurat cea de-a VII-a Ediție a Festivalului de Tradiții și Obiceiuri Romanești - “Hristos se naște, slaviți-L!” organizat…

- Moș Craciun, insoțit de voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui au mers, zilele trecute, la copiii din satul Broșteni, comuna Ivanești, și din satul Vinețești, comuna Oltenești, carora le-au oferit cadouri de sarbatori. Pe 14 decembrie, in urma unei scrisori primite de la Luminița Ailenei, educatoare…

- Moș Craciun, insoțit de voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui au mers, zilele trecute, la copiii din satul Broșteni, comuna Ivanești, și din satul Vinețești, comuna Oltenești, carora le-au oferit cadouri de sarbatori. “Cu ajutorul dumneavoastra, inca mai putem ajunge la cațiva copilași! Ce spuneți?”,…

- Miercuri 20 Decembrie, la ora 11:00, va avea loc la o pichetare, la Ambasada uncrainei din Chișinau și București, a noii legi a educației votata de Parlamentul Ucrainei. Pentru prima oara ambasadele Ucrainei din Chișinau și București vor fi pichetate SIMULTAN, în aceeași zi și la aceeași…

- Intrarea in 2018 – Anul Centenarului Unirii va fi marcata prin intinderea unui steag de 100 de metri care va trece podul de peste Prut din zona. Pe 31 decembrie, la ora 14:00, din fața primariei din Falciu, coloana de manifestanți va porni inspre podul de la Prut, care in acest moment nu mai…

- La invitatia Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor, in Republica Moldova, in perioada 18 – 21 decembrie se va afla o delegatie a Serviciului Federal pentru Supravegherea Veterinara si Fitosanitara a Rusiei, Rosselihoznadzor, se arata intr-un comunicat emis pentru presa.

- Relațiile dintre UTA Gagauzia și România se încalzesc. Localitatea Ceadîr-Lunga s-a înfrațit cu Târgu Ocna, oraș din județul Bacau. Acordul a fost semnat pe 9 decembrie de edilul din Republica Moldova, Anatoli Topal, și de primarul din România Ștefan Șilochi. …

- Dodon s-a ales cu harta României Mari, în forma unui puzzle din lemn, la Târgul Caritabil de Craciun, la care au luat parte ambasadele acreditate la Chisinau. Autorul ineditei harti i-a sugerat presedintelui moldovean, care nu-si ascunde românofobia (la pachet cu obedienta…