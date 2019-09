Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Aron Eisenberg, cunoscut pentru rolul lui Nog din seria "Star Trek: Deep Space Nine ", a murit sambata, la varsta de 50 de ani, soția lui, Malissa Longo, confirmand decesul pentru variety.com. Cauza morții nu a fost dezvaluita, dar actorul s-a confruntat pe parcursul vieții cu mai…

- O adolescenta traiește fiecare zi crezand ca se afla in data de 11 iunie din cauza unei lovituri la cap. Acum, fata spune ca viața ei este ca un film. Potrivit The Mirror , medicii au ramas uimiți de cazul lui Riley Horner, in varsta de 16 ani, a carei memorie se reseteaza la fiecare doua ore. Riley,…

- O mama a inceput sa se simta din ce in ce mai obosita, așa ca a decis sa mearga la medic ca sa ceara niște vitamine. Totuși, medicii i-au dat un verdict crunt, la care nimeni nu s-ar fi așteptat!

- Un tanar din America i-a facut o surpriza de porporții bunicii sale, in varsta de 89 de ani. Acesta a plimbat-o prin toata țara, in locuri pe care aceasta nu le vazuse niciodata. Joy Ryan are 89 de ani și și-a trait toata viața intr-un oraș din Ohio, SUA. Nu a avut posibilitatea de a face calatorii…

- Pana atunci o femeie sanatoasa, Kellee Green, din SUA a facut, dintr-o data, niște chituri ovariene foarte mare, care ii dadeau simptome extrem de neplacute. Se simțea foarte rau și niciun doctor pe care l-a consultat nu a putut gasi cauza. Pana cand o cunoștința i-a spus despre ”boala implanturilor…

- O tanara dansatoare credea ca este doar obosita și stresata și ca din aceasta cauza are și dureri abdominale. Dupa puțin timp a aflat ca sufera de cancer cervical in stare avansata. Zoe Sargent, in varsta de 30 de ani din Marea Britanie, a fost transportata de urgența la spital cand a inceput sa sangereze…

- "Eu eram foarte introvertita si timida si nu stia mama ce sa imi mai faca. Si au zis sa imi ia un animal, culmea, tot adoptat a fost. Deci, un an avea cand l-am luat și intr-adevar viata mea s-a schimbat pentru ca cainele ala era langa mine si a fost langa mine... E cu durere acolo si cu rana ca,…

- Femeia a vrut sa-si faca un cadou special, la aniversarea a 58 de ani. Sotul ei murise, așa ca a decis ca acela era momentul potrivit pentru a iesi din viata monotona impusa de barbat, de-a lungul casatoriei.