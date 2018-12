Stiri pe aceeasi tema

- Controalele efectuate saptamana trecuta de inspectorii din Cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța alimentelor Gorj s-au lasat cu amenzi. Reprezentanții DSVSA au luat la puricat mai multe unitați din Baia de Fier, Bengești-Ciocadia, Bumbești-Jiu, Bumbești-Pitic, Calnic, Crasna, Godinesti,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, la Targu-Jiu, cu privire la Complexul Energetic Oltenia (CEO), ca autorizatia de mediu a companiei va fi retrasa pe 1 mai 2019, din cauza neachizitionarii certificatelor de CO2, iar "daca CEO se opreste in judetul Gorj, nu o sa mai fie bani…

- Siguranța rutiera a fost pusa in pericol dupa ce zeci de placutele reflectorizante, supranumite și „ochi de pisica”, au fost furate de pe marginea DN 67 C, intre Novaci și Ranca, la o zi dupa ce au fost montate pe parapeti. Fara acestea, soferii nu vad marginea drumului, pe timp de noapte sau daca e…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu a spus ” Da” Referendumului pentru familie. Edilul a mers astazi la vot alaturi de familia sa. Acesta a votat la secția amplasata la Turcinesti in satul Rugi. Referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redef8nirii familiei ca fiind uniunea…

- Deputatul PSD Gorj, Mihai Weber, sustine ca a discutat cu senatorul Carciumaru sa se implice in primul rand in organizatia de la Targu Jiu, pentru ca o cunoaste bine. Pare a fi mai degraba o castana fierbinte pasata lui...

- Caz revoltator la Targu Jiu. Șoferii au ignorat obligația de a da prioritate unei ambulanțe SMURD aflata in misiune, cu semnalele pornite. Salvarea a ramas blocata de mai multe ori in trafic. ISU Gorj a postat pe Facebook filmarea facuta la bordul ambulanței. In imagini se poate observa cum multe mașini…

- Presedintele PNL Gorj, Dan Vilceanu, a comentat speculatiile potrivit carora primarul liberal din Targu Jiu, Marcel Romanescu, ar putea trece la ALDE in 2020, inainte de alegerile locale. „Este un subiect care apare atun...

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, in cartierul Dragoieni, din municipiul Targu-Jiu. La fața locului s-a deplasat un echipaj care a localizat și lichidat rapid incendiul limitand efectele acestuia. Cauza probabila ...