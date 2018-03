Stiri pe aceeasi tema

- A crescut prețul țigarilor in Franța, unde, incepand de luna aceasta se platește in medie 7,9 euro pe pachet. Ministerul Sanatații a promis ca pana in 2020 prețul unui pachet va fi de 10 euro, scrie mercurynews.com In cadrul unui plan de reducere a consumului de tutun, prețul va atinge 10 euro inainte…

- Sute de prieteni, rude si oficiali locali au participat duminica la un serviciu religios in memoria victimelor atacului islamist in care au murit un jandarm si alte trei persoane in sud-vestul Frantei, intreaga tara omagiind victimele acestui nou atentat jihadist, relateaza Reuters si AFP. In varsta…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, transmite un mesaj de solidaritate cu poporul francez in urma atacului terorist care a avut loc vineri, 23 martie."Condamn cu fermitate acțiunea terorista care a avut loc in sudul Franței și imi exprim intreaga solidaritate fața de…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:54 Ministrul de Interne confirma ca atacatorul a fost ucis Ministrul de Interne, Gerard Collomb,…

- Theresa May va anunța ce masuri va lua impotriva Rusiei dupa ce nu a primit niciun raspuns privind otravirea spionului Sergei Skripal cu un gaz neurotoxic din categoria agenților Novikoch. Luni, premierul britanic le-a dat rușilor termen pana marți noaptea sa vina cu explicații, scrie BBC News. Rusia…

- Franta si India au semnat, sambata la New Delhi, mai multe acorduri care vizeaza consolidarea cooperarii bilaterale in domenii precum apararea, securitatea si dezvoltarea energiei nucleare, transmite dpa. Cooperarea consolidata intre Paris si New Delhi include folosirea reciproca a bazelor militare,…

- Polemica in Franta dupa ce ministrul Sanatatii, Agnes Buzyn, a spus ca vinul face rau. Atat de mult a socat ce a spus doamna ministru, incat presedintele Emmanuel Macron a intervenit in apararea producatorilor de vin afirmand: Beau vin la pranz si la cina.

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian le-a solicitat, joi, Rusiei si Iranului sa-si foloseasca influenta asupra presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru a se asigura ca Damascul respecta rezolutia ONU privind o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, transmite Reuters. Le Drian a…

- Presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa, va participa astazi la Ministerul Sanatati, la o intalnire cu ministrul Sorina Pintea, in vederea stabilirii si remedierii deficientelor aparute in ceea ce priveste documentatia pentru Spitalul Regional de Urgente. "Am inteles ca, la intrevederea de azi,…

- Premierul Viorica Dancila efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. Cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa. Prim-ministrul va avea și o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu.…

- Guvernul francez prezinta vineri un nou plan de combatere a radicalizarii jihadiste, a carui necesitate a devenit evidenta dupa atentatele din ianuarie 2015 de la Paris si care se va concentra pe situatia din penitenciare, noteaza France Presse, informeaza AGERPRES . Acest ‘plan national de prevenire…

- Marea Britanie isi va alinia regulamentele la cele ale Uniunii Europene in anumite domenii, cum este industria auto, dupa ce tara va parasi blocul comunitar in 2019, a declarat vineri ministrul sanatatii britanic, Jeremy Hunt, citat de Reuters. Intr-un interviu pentru BBC, Hunt a spus…

- Dupa ce a bulversat esichierul politic francez, este Emmanuel Macron in stare sa redeseneze harta politica a Uniunii Europene? Multi din PPE (dreapta europeana) se indoiesc, PPE se vede invingatorul linistit al europenelor din 2019, dar fara a fi majoritar. Cu atat mai mult cu cat pana acum presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis vineri intensificarea eforturilor pentru a asigura bunastarea intregii comunitati asiatice din Franta, informeaza Xinhua. "In primul rand este vorba de securitate. In acest sens, vreau sa fiu foarte clar: intentiile criminale care ar face pe cineva sa atace…

- 'Vom lovi locul de unde se fac aceste transporturi sau acolo unde sunt organizate. Linia rosie va fi respectata', a afirmat presedintele francez, relateaza AFP. 'Dar astazi nu avem dovada, intr-o maniera stabilita de serviciile noastre secrete, ca arme chimice interzise de tratate sunt utilizate…

- "Serviciul national universal" in Franta, o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, va fi "obligatoriu", a afirmat marti purtatorul de cuvant al guvernului, stopand speculatiile asupra acestui subiect devenit o bataie de cap pentru executivul de la Paris, scrie AFP.

- Pacienții care-și cumpara medicamente din banii lor pe perioada internarii iși pot recupera foarte ușor cheltuiala. Pur și simplu trebuie sa prezinte bonul fiscal la managerul spitalului. Cu toate acestea, extrem de puțini recurg la aceasta soluție.

- Franta si-a exprimat joi satisfactia de a avea din nou 'un partener solid' in Germania, dupa pactul guvernamental incheiat intre conservatorii condusi de cancelarul federal Angela Merkel si social-democrati, estimand ca acesta va permite 'punerea in aplicare a santierelor' lansate…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a respins miercuri ideea ca la urmatoarele alegeri europarlamentare un anumit numar de eurodeputati sa fie alesi pe liste transnationale, in locul celor nationale, idee sustinuta mai ales de presedintele francez Emmanuel Macron, o alta…

- Transferul lui Aymeric Laporte la Manchester City nu i-a umplut de bani doar pe șefii lui Bilbao, ci va salva de la faliment și o echipa de amatori din Franța. Mai exact, fundașul francez devenit al doilea cel mai scump aparator din istorie ii va aduce formației Sporting Union of Agen, din „Hexagon"…

- Educatia este singura solutie pentru combaterea extremismului politic si religios de la nivel global, a declarat, vineri, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugând ca Franta va aloca 200 de milioane de euro pentru a sustine fondul international de educatie, relateaza site-ul agentiei…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmind ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP, citata de Agerpres. ''Franta, si nici o alta tara, nu poate da lectii…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a criticat miercuri reducerea de pret de 70% la crema de ciocolata Nutella lansata de lantul de magazine Intermarche, care a provocat imbulzeala la rafturile magazinelor, invitand distribuitorul sa nu mai lanseze acest gen de promotii. "M-am…

- In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor dezmembrate a crescut cu circa 67%, intr-un context in care imigratia ilegala este un subiect deosebit de sensibil in Franta, noteaza France Presse. Guvernul presedintelui Emmanuel Macron si-a facut o prioritate din acest subiect si sustine ca vrea…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Sanatatii, Sorina Pintea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 19 voturi "pentru", 5 - "impotriva" si 3 abtineri. In cadrul audierilor, Sorina Pintea a aratat…

- Conducerea PSD a aprobat noua lista a miniștrilor ce vor forma cabinetul Dancila, condus de prima femeie prim ministru din istoria României. Pe lânga ministerele obișnuite, a fost înființat postul de vicepremier pentru implementarea parteneriatelor…

- Franta a demarat miercuri o procedura ce vizeaza reforma bacalaureatului, examenul infiintat in timpul lui Napoleon, care nu mai corespunde nevoilor moderne de educatie, potrivit presedintelui Emmanuel Macron, care doreste sa faca din acest proiect una dintre reformele sale majore, informeaza AFP.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza Reuters, care citeaza BBC si The Daily Telegraph.…

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb a declarat marti ca Parisul va solicita guvernului britanic, la summitul bilateral ce va avea loc joi la Londra, 'sa ajute (orasul-port) Calais sa se dezvolte', transmite AFP. 'Vom merge impreuna cu presedintele Republicii (Emmanuel Macron) joi,…

- Ministrul de interne francez, Gerard Collomb, a anuntat deschiderea a 1.300 de Centre de Primire si Orientare pentru solicitantii de azil, dar a avertizat totodata ca noua lege a imigratiei va limita sosirea imigrantilor economici, informeaza EFE, preluata de Agerpres. "Franţa trebuie să primească…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP. Statele Unite raman deocamdata…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. …

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

- Aceasta vizita, cea mai importanta a sefului statului turc intr-o tara a UE dupa puciul esuat din iulie 2016, va avea avea in centru dosarele regionale, precum conflictul sirian si statutul Ierusalimului, dar Parisul da asigurari ca problema drepturilor omului va fi de asemenea abordata. De…

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestari din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut, relateaza Reuters. 'Dreptul…