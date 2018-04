Stiri pe aceeasi tema

- Painea și produsele fainoase se scumpesc cu pana la 10 la suta, anunța patronii din Morarit și Panificație. Susțin ca sunt obligați sa creasca prețurile pentru ca platesc mai mult cu peste zece procente pentru cereale și utilitați.

- Painea coapta pe vatra, pasca traditionala si cozonacii dupa reteta bunicii sunt doar cateva dintre produsele-vedeta ale targului de Pasti deschis, marti, in centrul istoric al municipiului Bistrita, in apropierea Bisericii Evanghelice. Targul este organizat de Asociatia "Produs in Bistrita-Nasaud",…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dolj, impreuna reprezentanți din cadrul D.S.V.S.A. Dolj, au organizat, ieri, o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul „morarit – panificație” pe raza judetului Dolj. La aceasta…

- Toate produsele importate in Romania ar putea avea etichete și instrucțiuni de folosire in limba romana, conform unui proiect legislativ inițiat la Senat. Proiectul face referire mai ales la mașini, calculatoare, jocuri, telefoane mobile, care vor cuprinde meniul și instrucțiunile de folosire și exploatare…

- "Vulturii rosii" ameninta "viespile"! Fotbalistii de la Milsami Orhei promit sa-i faca viata grea lui Sheriff Tiraspol in noul sezon si sustin ca vor lupta la titlu cu cea mai titrata grupare din Republica Moldova.

- Valul de frig a adus sute de apeluri și sesizari privind berzele albe aflate in pericol. Cel mai clar semn ca barza are nevoie de ajutor este atunci cand se apropie de oameni. Daca o barza coboara din cuib, pe strada, este clar ca are nevoie de hrana. Daca nu mai fuge de om, are nevoie de ajutor. Cum…

- GoPro se confrunta cu probleme la nivel financiar in ultimii cativa ani, camerele sale de actiune scazand in vanzari, in timp ce drona Karma s-a dovedit a fi un esec total, compania renuntand la produs, cat si la intreaga echipa din spatele acesteia. Intrucat produsele noi si upgrade-urile pentru cele…

- Multe gospodine, dar și producatori din domeniul panificației aleg sa foloseasca aluatul congelat, insa, specialiștii atrag atenția ca acesta este deosebit de nociv, intrucat conține aditivi artificiali fața de coca proaspata.

- Secara a devenit o cereala foarte populara in prezent, datorita studiilor care au demonstrat numeroasele ei avantaje, atunci cand o includem in dieta zilnica. Deși este strans asociata cu graul și orzul, este superioara celor doua, deoarece este mai dificil de rafinat și, astfel, se pastreaza mai mulți…

- Analistii financiari certificati (Certified Financial Analists – CFA) se asteapta ca in 2018 creditele sa se scumpeasca, indicele ROBOR la 3 luni sa urce peste pragul de 3% si inflatia in urmatoarele 12 luni sa se mentina la mai mult de 4%, arata un sondaj publicat de CFA Romania, citat de Mediafax.…

- Elevii din anii terminali susțin, miercuri, proba obligatorie a profilului, la matematica și istorie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale. Citește și: Modele de subiecte si bareme pentru simulare si examenul de BACALAUREAT 2018 la: romana, matematica, istorie, biologie,…

- Comerciantii de produse de panificatie sunt deja obligati sa scrie pe etichetele croissantelor, franzelelor si chiflelor daca au fost in prealabil congelate. Printr-un ordin nou al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, etichetele se vor schimba din nou. Vanzatorii vor fi nevoiți sa…

- Produsele de panificație și patiserie reprezinta, pentru majoritatea consumatorilor romani, o necunoscuta din punct de vedere al conținutului și al modului in care au fost obtinuțe. Din acest punct de vedere, comercianții fac ce vor, atata vreme cat autoritațile continua sa dea legi neclare. Autoritatea…

- Pe portalul instantelor constantene a fost depusa cererea de faliment formulata de creditorul SC Davi Advance Security SRL impotriva debitorului Dobrogea Grup SA. Pe data de 13 martie, pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat dosarul nr. 1569 118 2018, Sectia a II a Civila, materia faliment,…

- Donatella Versace, directorul de creatie al casei de moda, a anuntat ca va inceta practica de a utiliza blana in creatiile sale, fara a oferi, insa, alte detalii. „Blana? Am incetat cu acest lucru. Nu vreau sa omor animale pentru a crea moda. Nu este corect", a spus Versace. Potrivit…

- Se intampla des sa va ramana paine pe care apoi sa o aruncati? Puteti sa scapati de aceasta problema congeland-o. Daca veti face lucrurile cum trebuie, cand veti scoate painea de la congelator va avea o textura placuta si o...

- ♦ Initiativele legislative privind plafonarea dobanzilor, eliminarea caracterului de titlu executoriu pentru contractele de credit si limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate au scos din nou bancherii la atac.

- Dupa ani in care au dat tonul in piata, samsarii de masini intra in vizorul autoritatilor. 41 de deputati si senatori vor sa modifice Codul Fiscal astfel incat doar firmele sa poata sa cumpere masini la mana a doua de peste hotare. Mai mult, persoanele fizice vor avea voie să achiziţioneze…

- Primavara vine la pachet cu preturi mai mari la alimentele de baza, iar unele produse costa si cu 30 la suta mai mult decat in toamna. De vina sunt inflatia, cursul valutar si scumpirea carburantilor, sustin economistii, care ne atentioneaza ca, in curand, mai vine un val de scumpiri.

- Produsele la preturi promotionale, cadourile din partea unor magazine sau autoritati, ajutoarele din fonduri ale Uniunii Europene, ori ajutoarele sociale de la primarii continua sa reprezinte tentatii irezistibile pentru varstnici.

- Peste 18% dintre elevi sustin ca parintii lor doar cred ca stiu cu ce se ocupa ei pe Internet, dar in realitate nu stiu chiar tot, in timp ce alti 13% declara ca parintii nu stiu mai nimic din ce fac copiii cand sunt online. Acestea sunt o parte dintre concluziile unui studiu realizat de Politia Romana…

- Mai mulți politisti din cadrul I.P.J. DOLJ- Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat, vineri, in județ o acțiune pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite de comert din domeniul „ morarit – panificație ”, aplicand amenzi in valoare ...

- Se urmareste crearea a cel putin 96 de locuri de munca, fiind derulate, de asemenea, masuri de formare pentru minimum 400 de persoane. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, valoarea totala fiind de 11,84 de milioane de lei din care, 713,5 mii lei vin de la bugetul national. „Sustin…

- Deficitul balanței comerciale al Republica Moldova arata ca țara are nevoie de prudența in dezvoltarea capacitaților de producție și de export, dar și de asigurarea cu brațe calificate de munca și protecția investitorilor. Pentru Moldova este extrem de important sa-și cucereasca, in primul rind, piața…

- Anul 2017 a fost unul dificil pentru cei din industria de morarit și panificație. S-au inchis multe unitați, iar motivele care au dus la aceasta cadere sunt multe. Aurel Popescu, președintele Rompan, spune ca producatorii au inceput anul 2018 cu entuziasm, dar ca deja in prima luna scursa a anului au…

- Alimentatia bogata in produse ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer cu 12%, conform unui studiu realizat pe un numar de peste o suta de mii de persoane adulte de o echipa internationala de oameni de stiinta, relateaza Press Association. Alimentele ultraprocesate, precum bauturile…

- La nivelul judetului Constanta, 5.316 absolventi 4.570 din serie curenta si 746 din serii anterioare s au inscris la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2018.Dintre acestia, 4.636 de candidati sustin Proba A evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;…

- Ancheta de la Penitenciarul Spital Rahova, in urma careia patru angajați au fost arestați pentru 30 de zile , scoate la iveala practici cumplite. Patru pușcariași-pacienți susțin ca ar fi fost batuți crunt, pana la leșin și chiar pana au facut pe ei, nu inainte de a fi fost legați și așezați in genunchi, spun…

- Angajații Serviciului Vamal au prevenit doua tentative de scoatere ilegala din țara a bunurilor nedeclarate, fiind depistate 150 de fiole cu produse anabolizante și 6 000 de țigarete nedeclarate. Produsele anabolizante au fost reținute in dimineața zilei de astazi, la ieșirea din țara prin postul vamal…

- Piata apartamentelor la inceput de 2018 urmareste trendul ieftinirii pe segmentul locuintelor vechi si al scumpirilor pe cel nou. Contrastul intre cele doua segmente de piata a fost resimtit inclusiv in capitala Transilvaniei, unde locuintele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi.

- Cel mai mare și mai important bal de caritate din Aiud s-a desfașurat in noaptea de sambata spre duminica. Participanții nu s-au sfiit sa doneze sume importante pentru ajutorarea celor nevoiași. Cu aceasta ocazie au fost sarbatorite și doua dintre participantele cu rol important in actul de caritate.…

- Specialisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu politisti din cadrul Politiei Orasului Segarcea au organizat, astazi, o actiune pentru prevenirea si combaterea actelor ilicite de comert ce se comit in domeniul morarit panificatie, in judetul Dolj. ...

- Romania risca sa devina o tara cu forta de munca nejustificat de scumpa Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei…

- "Sustin lucrul asta cu functionarul public, indiferent de ce e acuzat, pentru ca e vorba de viata unui om. Daca e acuzat de coruptie, poate fi transferat la alt loc de munca, dar un proces poate dura cativa ani si daca la final se decide ca e nevinovat? El are familie, copii, cu ce ii intretine?”,…

- Italia intra in lupta contra micro-particulelor din plastic, care se gasesc in unele cosmetice. Autoritatile au dat o lege care interzice comercializarea acestor produse din ianuarie 2020. Statele Unite si Marea Britanie au luat la rindul lor masuri similare, convinse de dovezile care arata ca bucatile…

- Farmec, cel mai mare producator român de cosmetice, anunta ca Fiolele cu Acid Hialuronic de concentrație 5% și Fiolele cu colagen se mentin în topurile preferintelor românilor, fiind în 2017 cele mai solicitate produse în magazinul online. Astfel, în clasamentul…

- Localnicii din comuna Barnova sustin ca nu au putut iesi azi din sate din cauza ca nu a trecut niciun utilaj care sa indeparteze zapada de jumatate de metru cazuta noaptea trecuta. Unii spun ca nu au avut cum sa ajunga nici la serviciu. Oamenii sustin ca singura localitate deszapezita a fost Paun, cea…

- Painea ar putea fi mai scumpa cu 10% de luna viitoare. Majorarea pretului este cauzata de cresterea tarifelor la electricitate si gaze naturale, explica producatorii. Nu este insa, singurul motiv. Costul produselor de panificatie este influentat si de majorarile salariile, decise de autoritati.

- Producatorii din industria de morarit si panificatie au inceput sa isi ajusteze preturile, ca urmare a valurilor de scumpiri la utilitati si a cresterii costurilor cu forta de munca din ultima perioada. Astfel, ca painea ”de un leu” ar putea disparea de pe piata. In magazine, clientii pot observa deja…

- Dupa mesele bogate in dulciuri și gustari tradiționale de la Sarbatori, și organismul copilului are nevoie de purificare ca sa se regenereze. Dar, pentru ca dieta lui nu poate suferi modificari drastice, programul de detoxifiere difera de al tau. Iata cum il ajuți sa elimine toxinele din ficat, colon,…

- Specialiștii in nutriție recomanda sa nu sarim peste nici o masa, iar micul dejun sa fie o veritabila porție de sanatate și de energie care sa iți ofere in același timp și senzația de sațietate pana la masa de pranz. Cerealele cu lapte Cel mai comun mic dejun se pare ca nu este tocmai…

- Inflația in Republica Moldova in 2017 s-a triplat, constituind la sfirșitul anului trecut 7,3%, comparativ cu 2,4% in 2016, raporteaza NOI.md. Dupa cum a comunicat Biroul Național de Statistica (BNS), in 2017 cel mai mult s-au scumpit produsele alimentare – in medie cu 9,7%, iar produsele nealimentare…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie.

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat, astazi, ca incepand de miercuri - 10 ianuarie prețul gazelor naturale pentru populație se va majora de la 81,48 lei MWh la 88,28 lei MWh. Astfel, ANRE va recunoaște furnizorilor un preț de achiziție mai mare cu 8,3%.

- Profesorul Gheorghe Mencinicopschi sustine ca produsele light nu contribuie la slabire, ci pot chiar incuraja ingrasarea, asa ca trebuie sa fiti informati de ce este necesar sa le evitati. Termenul „light” este speculat la maximum de firmele producatoare de bauturi racoritoare si de alimente, scrie…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat miercuri la CCN Turk ca premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele american Donald Trump sustin protestele antiguvernamentale din Iran, relateaza agentia Reuters. Cavusoglu a mai spus, potrivit canalului de televiziune,…