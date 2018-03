Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE - a aprobat, joi, preturile pentru gazelor la clientii casnici, stabilind ca de la 1 aprilie aceste costuri nu se vor schimba decat in cazul clientilor Engie - cu 10%, respectiv cu 20-25 de lei.…

- Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici raman aceleasi, de la 1 aprilie 2018, cu exceptia clientilor Engie, care vor suporta o crestere de 1,2 bani/ kWh, potrivit unei decizii luate de Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici raman aceleasi, de la 1 aprilie 2018, cu exceptia clientilor Engie, care vor suporta o crestere de 1,2 bani/ kWh, potrivit unei decizii luate de Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- Engie scumpeste gazele naturale de la inceputul lunii viitoare Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici ramân aceleasi, de la 1 aprilie, cu exceptia clientilor Engie, potrivit Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei.…

- Comitetul de reglementare al Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de joi noi preturi pentru furnizarea gazelor naturale la clientii casnici. In cazul ENGIE Romania, care are circa 1,5 milioane clienți, ANRE a acceptat o creștere a prețurilor de 1,2…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile vor contesta amenda, au declarat, marti, pentru AGERPRES, reprezentantii societatilor."E.ON…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a amendat Transgaz, E.ON, Engie si OMV Petrom pentru dezechilibrele din sistemul national de transport al gazelor de saptamana trecuta, insa companiile vor contesta amenda, au declarat, marti, pentru AGERPRES,

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei a amendat azi mai multe companii din piata de gaze, printre care Transgaz, OMV Petrom, Engie si E.on din cauza dezechilibrelor create in sistemul de transport, aparute saptamana trecuta, cand temperaturile au fost foarte scazute.

- In Romania sunt 38 de companii care detin in acest moment licente pentru activitatea de distributie a gazului natural, potrivit datelor centralizate de ZF de pe site-ul Au­toritatii Nationale de Reglementare in domeniul Ener­giei (ANRE). Nu toate aceste companii au CAEN-ul distributia combustibililor…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Iulian Iancu, a anuntat miercuri ca saptamana viitoare vor fi prezentate concluziile si propunerile acestui for."Am ajuns sa finalizam un material de 7.000 de…

- Rata anuala a inflației s-a situat la 4,3% in luna ianuarie, in condițiile in care gazle naturale, energia electrica, incalzirea, carburanții și fructele au consemnat in luna ianuarie cele mai mari scumpiri fața de decembrie, potrivit datelor transmise de catre Institutul Național de Statistica (INS).…

- Deși acest lucru se intampla peste tot in Europa, in Romania persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie și sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat vicepreședintele Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energiei (ANRE) prevede ca persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei…

- D. Chirița, ANRE: 2018, anul reformelor profunde in zona de reglementare Președintele ANRE, Dumitru Chirița. Foto: Agerpres. 2018 va fi anul reformelor profunde în zona de reglementare, pentru a aduce corectiile necesare si reguli care sa puna clientul în centrul sistemului energetic…

- Persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei pe care o livreaza, se arata intr-un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei pe care o livreaza, se arata intr-un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei pe care o livreaza, se arata intr-un proiect de ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Gazele naturale consumate de catre populatie se vor scumpi cu 10%, de la 81,48 lei/MWh la 88,28 lei/MWh incepand cu data de 10 ianuarie, a anuntat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), intr-un comunicat, dupa ce furnizorii au cerut preturi mai mari. Impactul in facturi va…

- Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna. …

- Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei a anunțat ca, începând de miercuri, 10 ianuarie, gazele naturale pentru populatie se scumpesc cu peste 8%.Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, "impactul unitar în prețurile practicate de furnizorii…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de astazi, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat ca a decis majorarea pretului…

- A fost prea cald afara iar consumul de gaze a fost redus. Din acest motiv s-au scumpit gazele pentru consumatorii casnici. Asa cum am aflat cu totii de astazi s-au scumpit gazele naturale pentru populație. Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei le-a aprobat furnizorilor o majorare…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat cresterea cu peste 8% a preturilor finale la gaze pentru consumatorii casnici. Decizia intra in vigoare incepand de astazi, 10 ianuarie 2018, scumpirea fiind operata ca urmare a solicitarilor furnizorilor. ANRE recunoaste implicit…

- Gazele livrate pentru populație se scumpesc cu 5,6% începând de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitați din energie, dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de…

- Gazele livrate pentru populatie s-au scumpit cu 5,6% incepand de ieri dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) – condusa acum de fostul deputat de Arges Dumitru Chirita – a anuntat ...

- Din 10 ianuarie, crește prețul gazelor pentru populație. Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui…

- Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna.

- Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna.…

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie.

- La stațiile de alimentare din Moldova, prețurile benzinei și motorinei vor crește și mai mult – cu aproximativ 60-70 de bani sau cu 4%. Acest lucru rezulta din noile prețuri maxime cu amanuntul pentru produsele petroliere de baza, publicate astazi de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a anuntat, ieri, ca incepand de miercuri, 10 ianuarie, pretul gazelor naturale pentru populatie se va majora de la 81,48 lei MWh la 88,28 lei MWh. Astfel, ANRE va recunoaste furnizorilor un pret de achizitie mai mare cu peste 8%. Furnizorii…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat creșterea prețului la gazului metan cu 8% de la 10 ianuarie. Astfel dupa majorarea de pret din 10 ianuarie, „impactul unitar in preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati, este de 0,68 bani/Kwh, ceea…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energetic a aprobat in urma cu puțin timp noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut furnizorilor creste cu curca 8,3 la suta, pana la valoarea de 88,28 lei kWh. Dupa majorarea…

- Gazele naturale consumate de catre populație se vor scumpi cu 10%, de la 81,48 lei/MWh la 88,28 lei/MWh incepand cu data de 10 ianuarie, a anunțat Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), intr-un comunicat, dupa ce furnizorii au cerut prețuri mai mari. Impactul in facturi va…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES. Reprezentantii…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni,...

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat creșterea prețului la gazului metan cu 8% de la 10 ianuarie 2018. Difența va fi de 0,68 de bani/kwh. Textul ANRE spune ca in urma analizei efectuate, pe baza datelor transmise de catre titularii de licenta de furnizare care…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei. Reprezentantii institutiei explica…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES. Citeste…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES. Reprezentantii…

- Preturile gazelor naturale pentru populatie vor creste, din data de 10 ianuarie, cu circa 8,3%, urmand ca impactul lunar asupra facturii sa fie de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna/loc de consum.

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) a decis majorarea pretului gazelor pentru consumatorii casnici incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat al institutiei remis, luni, AGERPRES.…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat, astazi, ca incepand de miercuri - 10 ianuarie prețul gazelor naturale pentru populație se va majora de la 81,48 lei MWh la 88,28 lei MWh. Astfel, ANRE va recunoaște furnizorilor un preț de achiziție mai mare cu 8,3%.

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei...

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

- In 2017, sistemul energetic si-a testat pragul de 10.000 MWh al puterii efective, electricitatea a atins preturi maxime, sectorul gazelor a fost complet liberalizat, dar a pornit si razboiul burselor, iar ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei) si-a schimbat conducerea.…