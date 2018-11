Stiri pe aceeasi tema

- ELCEN a solicitat Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) o majorare a pretului de productie al gigacaloriei cu aproximativ 10%, a declarat, luni, Claudiu Cretu, administratorul special al celui mai mare producator de energie termica din Romania. Acesta a precizat faptul că…

- Peste 75% dintre furnizorii din Romania incalca obligatia impusa de Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) de a transmite o oferta de pret la cererea unui consumator, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Consumatorilor si Micilor Producatori de Energie (ACMPE), remis, miercuri,…

- Niciodata, in ultimii 11 ani, n-a mai fost energia electrica atata de scumpa, pe pietele angro din Romania, la inceput de toamna. Iar asta inseamna ca atat consumatorii casnici, populatia, cat si intreprinzatorii trebuie sa se pregateasca sa achite facturi mai mari la curent. In septembrie,…