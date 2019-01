Stiri pe aceeasi tema

- Ultima masura ar putea avea și efecte secundare pentru posesorii de mașini mai vechi, mai ales ca este introdusa intr-o luna de iarna, in care aceștia oricum au probleme cu pornirea motoarelor la temperaturi negative. De aceea, potrivit actului normativ, aceștia trebuie avertizați de comercianți in…

- Preturile la benzina si motorina vor creste din nou, de la 1 ianuarie, dupa o perioada in care acestea au scazut, odata cu pretul petrolului. Scumpirile vin ca urmare a faptului ca Guvernul ajusteaza accizele cu inflatia si pentru ca va creste continutul de biocombustibil din carburanti.

- Guvernul a aprobat vineri majorarea cu 9% a salariului minim brut pe economie de la 1 ianuarie și cu 23,6% pentru cei cu studii superioare. Executivul a renunțat astfel la majorarea salariului minim brut și pentru romanii cu o vechime in munca de minimum 15 ani, așa cum prevedea proiectul inițial. Totodata,…

- Salariul minim nu va mai creste la 2.350 de lei pentru persoanele cu o vechime in munca de cel putin 15 ani, asa cum anuntasera guvernantii initial. Majorarea se va face doar pentru persoanele incadrate pe functii cu studii superioare, cu o bechime de cel putin 1 an, informeaza Profit.ro.…

- Un pachet de tigari va fi mai scump, chiar de la inceputul anului viitor. Guvernul va majora acciza la 475,77 lei pe mia de tigarete, desi conform calendarului initial aceasta trebuia sa creasca la numai 457,71 lei.

- Carburantii, electricitatea, tigarile si bauturile alcoolice se vor scumpi de anul viitor. Finanțele majoreaza accizele cu 3 la suta, dupa doi ani de stagnare. Și motiveaza ca e nevoie ca aceste taxe sa fie actualizate cu inflația.

- Accizele pentru anul viitor cresc alarmant atat la benzina și motorina, cat și la bere, vin, țigari, electricitate și GPL. Potrivit Codului Fiscal acciza la benzina, care este in prezent de 1.976 lei/1000 litri, va crește la 2.038 lei/1000 de litri, cu 3,15% mai mare decat in prezent. Similar, acciza…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca ia in calcul majorarea salariului minim brut de la 1.900 de lei la 2.050 de lei pana la sfarșitul acestui an. Potrivit calculelor ziarului Libertatea, majorarea de 150 de lei la leafa inseamna doar 85 de lei in buzunar. Cum din salariul brut se scad…