- NASA a dat unda verde pentru lansarea, maine, in data de 2 martie, a noii capsule a companiei SpaceX destinate transportarii astronautilor, un test crucial care se va face mai intai cu un manechin inainte de un zbor cu echipaj uman in cateva luni, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.

- Pentagonul va evalua certificarea vehiculelor de lansare ale SpaceX, compania spatiala a miliardarului Elon Musk, pentru a stabili daca U.S. Air Force a respectat anumite recomandari, potrivit unui memo citat de Reuters.

- Acum un an, in data de 6 februarie 2018, SpaceX scria istorie dupa lansarea cu succes in spațiu a rachetei Falcon Heavy. CEO-ul Elon Musk s-a gandit atunci și la o incarcatura originala pentru cea mai puternica racheta produsa pana acum de compania pe care o conduce.

- Autoritațile americane au amendat cu 900.000 de dolari o companie numita Swarm Technologies, dupa ce aceasta a lansat in spațiu un numar de patru mini-sateliți fara a avea autorizații pentru zboruri, scrie The Verge . Suma face parte din acordul incheiat de catre Swarm Technologies cu Comisia Federala…

- Lansarea de sâmbata a companiei Space X a lui Elon Musk, care trebui sa plaseze pe orbita, cu ajutorul unei rachete Falcon 9, un satelit de navigatie pentru Air Force a fost amânata din cauza vântului puternic, informeaza Reuters. Urmatoarea…

- O racheta Falcon 9 a companiei SpaceX a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, pentru a transporta pe orbita o capsula Dragon de aprovizionare a Statiei Spatiale Internationale (ISS), transmite AFP. Lansarea a avut loc la ora locala 13:16 (18:16 GMT). Aceasta este…

- SpaceX, fondata de Elon Musk, a lansat luni, de la baza din California, o racheta Falcon 9 cu 64 de sateliti de mici dimensiuni la bord pentru a fi plasati pe o orbita de joasa altitudine a Pamantului, in cadrul unei misiuni pe care compania a catalogat-o cea mai ampla plasare de sateliti realizata…

