Se schimbă vârsta de pensionare! Vom ieși la pensie mai devreme Romanii primesc o noua veste buna, dupa ce marți a fost adoptat un proiect legislativ care ii vizeaza pe cei care au lucrat in condiții speciale de munca. Varsta de pensionare pentru aceasta categorie a fost schimbata, iar proiectul de lege a primit un vot decisiv din partea deputaților. Persoanele care au lucrat in condiții speciale vor putea sa iasa mai repede la pensie. Noile masuri ce vor intra in vigoare ii vizeaza pe cei care se regasesc in Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Hotararea a fost aprobata pe… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 15 octombrie, Camera Deputatilor a adoptat in unanimitate un proiect de lege care prevede reducerea varstei standard de pensionare cu patru luni. Acesta se aplica pentru fiecare an de munca lucrat in conditii speciale.

- Persoanele care, de-a lungul anilor pe care i-au petrecut in campul muncii, au lucrat și in condiții deosebite de munca vor putea beneficia mai repede de pensie, conform unui proiect legislativ ce ar putea primi in curand votul decisiv al deputaților. Masurile ce-i vizeaza pe cei ce au lucrat in condiții…

- Vesti bune pentru pensionari, punctul de pensie se va majora de la 1 septembrie de la 1.100 de lei, la 1.265 de lei. Tot de la aceasta data, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se majoreaza de la 640 lei la 704 lei. De asemenea, indemnizatia pentru insotitor in cazul pensionarilor…

- O decizie a Curții Constituționale din Romania prevede ca anumite categorii de contribuabili vor putea ieși la pensie chiar și cu 15 ani mai devreme. Astfel, potrivit legii, vor putea ieși mai devreme la pensie toți asigurații, indiferent de cand au capatat handicapul. Pana acum, de…