- Veste buna pentru soferi. In cazul in care au fost prinsi circuland fara rovinieta, au sanse mari sa scape de amenda. Daca acum trece si un an din momentul savasirii contraventiei pana cand amenda ajunge la sofer, parlamentarii schimba regulile. Termenul a fost cu mult redus.

- Ioan Simion, cunoscut in principal pentru afacerile din domeniul petrolier dezvoltate sub umbrela companiei Confind Campina, a angajat 230 de oameni in spitalul construit cu 22 de milioane de euro in localitatea Poiana Campina (judetul Prahova).

- Vagit Alekperov și Leonid Fedun, cei doi oligarhi ruși care controleaza destinele Lukoil, cel mai mare grup petrolier privat din Rusia și al treilea ca marime din Romania, se afla pe lista SUA pentru viitoare sancțiuni, potrivit documentelor consultate de catre Libertatea. Alekperov este un fost ministru…

- Indicele bursier american Dow Jones a scazut pentru a doua sedinta consecutiv cu aproape 1% in conditiile in care investitorii par agitati cu privire la publicarea datelor financiare ale Apple joi, dar si pe fondul temerii de apreciere a dobanzilor in SUA, cea mai mare economie la nivel mondial.…

- Gigi Becali a vorbit despre cum sa va schimba jocul celor de la FCSB dupa venirile lui Valerica Gaman și Cristi Tanase. "Gaman este foarte bun cu mingea la picior. Mi s-a zis ca acum putem construi de pe linia de fund. Noi nu am avut fundaș care sa fie buni cu mingea la picior. Aud numai de bine de…

- Danuț Andrușca, viitorul ministru al Economiei, a afirmat in fața comisiei Economice din Senat ca legea redevențelor va fi adoptata pana la finele lunii februarie. A fost contrazis, insa, pentru ca acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic. Ulterior, Andrușca a anunțat ca pana la finele…

- Vești foarte proaste pentru profesori. Cadrele didactice ar putea ramane in acest an cu salariile neplatite, intrucat nu sunt suficiente fonduri pentru toate salariile in 2018, au precizat surse din cadrul Ministerului Educației pentru Ralitatea TV.

- Actualul șef al Consiliului Concurenței, Bogdan Chiritoiu, i-a enervat pe cei de la putere prin mai multe declarații, ultima dintre ele fiind în scandalul scumpirilor la oua, când a spus ca Guvernul a &"scapat de sub control" preturile

- Iarna și-a cam intrat, cu adevarat in drepturi, iar ca de fiecare data, consecințele se vad pe șosele. Peisajul este același, an de an: drumuri blocate sau inchise, circulație restricționata și mai multe localitați in bezna. Centrul Infotrafic a facut, in urma cu puțin timp, anunțul privind drumurile…

- OMV Petrom, BRD, Transgaz, Romgaz si Banca Transilvania sunt cinci actiuni de urmarit de investitorii de la bursa romaneasca in 2018 in contextul in care in cazul companiilor de stat rezultatele la noua luni ar putea aduce dividende cu randamente de 10-12%, evolutia pretului petrolului va ajuta Petrom…

- Bursa de la Bucuresti a deschis ziua de marti in scadere pe toata linia, cu actiunile principalelor companii cotate tot pe minus, dupa ce aseara premierul Mihai Tudose si-a anuntat demisia. Indicele principal al pietei, BET, scadea la ora 10.00 cu 0,84%, in timp ce BET-FI avea un minus de…

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune! Dupa zilele de primavara din preajma sarbatorilor, iata ca, vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile vor scadea, izolat, și pana la valori de -20 de grade Celsius. Racirea vremii vine ca urmare a intrarii pe teritoriul Romaniei…

- Au plecat mult prea devreme, lasand in sufletele celor care i-au cunoscut rani ce nu se vor vindeca poate niciodata. Catalin și Mihai au fost doi polițiști care iși faceau datoria cu multa responsabilitate. Maeștri in a aprecia oamenii abia dupa [...] citește mai mult Post-ul Catalin și Mihai au plecat…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- Din 15 ianuarie, clienții Ryanair fara prioritate vor trimite al doilea bagaj, cel mai mare, gratuit, la cala de bagaje. Compania incearca sa reduca intarzierile la imbarcare și, de aceea, propune oricum scaderea tarifelor pentru bagajele de cala.

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…

- Modificare majora pentru romani. Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor papilare ale celor doua degete aratatoare, sau a unei carti de identitate simple, fara…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Proiectul de transformare a strazii Cometei intr-o artera rutiera importanta, cu legatura la Centura de Nord, a ajuns in faza licitatiei pentru atribuirea lucrarilor. Zilele trecute, anuntul de licitatie a fost publicat in Sistemul electronic de achizitii publice iar, potrivit acestuia, municipalitatea…

- Abia acum s-a aflat! O noua Ordonanta a Executivului schimba totul in 2018, iar inechitatile din sistem vor fi, in continuare, la ordinea zilei. Se pare ca Executivul a creat un soc pentru sistemul public, relateaza bugetul.ro.O regula importanta, ce urma sa fie introdusa, in sistemul de pensii,…

- Fotocredit: BMW BMW va utiliza sistemul de control al tracțiunii dezvoltat pentru noul i3s pe toate modelele sale din portofoliu, dar și pe mașinile ce poarta sigla MINI. Gandit sa optimizeze tracțiune și stabilitatea dinamica chiar și in cele mai dificile condiții de aderența, noul sistem utilizat…

- Bursa a deschis prima sedinta a noului an pe un ton optimist, principalii indici fiind pe crestere, la fel ca si majoritatea actiunilor principalelor companii listate. BET, indicele principal al pietei, era la ora 10.00 pe plus, cu 0,85%, la fel ca si BET-TR, in timp ce BET-Fi crestea cu…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Mazare , deputat PSD Constanta (n. 1972); Diana Lucaci , artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1977); Dumitru-Dian Popescu , senator PNL de Gorj (n. 1968); Florin Bratu , fotbalist (n. 1980); Gligor Hașa , dramaturg, editor,…

- Bursa a deschis ultima sedinta a anului pe o tendinta ascendenta, indicii pietei de la Bucuresti fiind pe plus, dar majoritatea actiunilor principalelor companii cotate erau la ora 10.00 in scadere usoara. BET, indicele principal al BVB, creste vineri dimineata cu 0,05%, BET-TR cu 0,06%,…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe plus, toti indicii inregistrand cresteri modeste, sub 0,2%, cu exceptia BET-NG care afiseaza un plus de 0,24%. Astfel, indicele principal al pietei, BET afiseaza o crestere de 0,12%, indicele BET-TR creste cu 0,13%, iar BET FI cu 0,10%.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- Bulgaria preia in ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului European. O tara atent monitorizata de UE trebuie sa asigure in vremuri de Brexit si probleme provocate de migratie coeziunea edificiului european. Pentru Bulgaria, presedintia Consiliului European este o mare provocare. Negocierile…

- CSA Steaua București va incepe returul din Liga a 4-a pe 2 martie, insa pana atunci unul dintre membrii stafului a surprins cand a recunoscut ca ține cu FCSB. Ștefan Iovan, directorul sportiv al CSA, spune ca urmarește meciurile lui FCSB și chiar se bucura cand formația patronata de Gigi Becali caștiga.…

- Cu zambete și voie buna, așa au dat startul sarbatorilor de iarna membrii diasporei moldave de la Viena, Austria. Copii din diaspora au avut o surpriza nemaipomenita fiind invitați la un spectacol de zile mari in limba romana.

- OMV Petrom a finalizat doua statii noi de procesare si comprimare a gazelor in judetele Vrancea si Valcea, cu o investitie de peste 130 de milioane de euro, a anuntat compania intr-un comunicat de presa. Prin intermediul noilor staţii, amplasate în localităţile Burcioaia (judeţul…

- OMV Petrom, singurul producator de petrol si gaze din Romania, a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, in urma unor investitii de peste 130 de milioane de euro incepand cu 2013 si care va permite livrarea de gaze in sistemul national de transport la presiuni…

- Fostul premier și procuror Victor Ponta a apreciat, luni, in contextul unei analize despre legile justiției aflate in dezbatere in Parlament, ca PSD și Legislativul ar fi folosite „pe post de scut al unui grup infractional care a drenat sute de milioane din bani publici sau europeni timp de peste 15…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis saptamana pe plus, toti indicii inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%, cu exceptia BET-Fi, care se mentine pe minus, cu o scadere de 0,25%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de luni cu un avans de 0,39%, la fel ca si BET-TR, in timp ce…

- O imagine extrem de dura despre romani este zugravita de o romanca care stie ce este munca dar si respectul vis-a-vis de amgajatii sai. Maria Mikhail este stabilita in Austria de 18 ani. Casatorita, mama a trei copii, conduce impreuna cu soțul sau un restaurant de mare succes, italian-austriac, la Viena.…

- Bolnavul in varsta de 36 de ani a fost informat ca se numara printre bolnavii carora li se va face transplant in tara, la Spitalul „Sf. Maria" din Capitala. Unitatea medicala ar putea incepe activitatea de transplant pulmonar la inceputul anului 2018. „Eu nu o sa fac operatia la Spitalul AKH din Viena.…

- ♦ Specialistii din energie prezenti ieri la conferinta ZF „Piata energiei electrice“ a trebuit sa accepte ca sursa socurilor inregistrate pe piata este lipsa capacitatilor de productie in momentele tensionate. Romania are nevoie de noi capa­ci­tati de productie de energie pen­tru a face…

- In luna iunie 2017, Consiliul Județean Argeș a transmis o solicitare catre Ministerul Sanatații care viza dotarea Spitalului Județean de Urgența cu aparatura de radioterapie. Ca urmare a acestei solicitari, luni, 11 decembrie 2017, la Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgența Argeș, a avut…

- Agresiunea Rusiei in Ucraina nu poate fi noua normalitate in Europa, a declarat ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, in cadrul celei de-a 24-a ședințe a Consiliului ministerial al OSCE de la Viena. „Rusia, prin acțiunile sale, a incalcat toate cele zece principii ale Actului Final de la…

- Pentru noi 1 decembrie este o zi mare: marcheaza unirea Transilvaniei cu Regatul Roman, care a avut loc la Alba Iulia, in anul 1918. Actul Unirii, articolele din gazete sau marturiile adunate de cronicarii vremii sunt documente care ne ajuta sa nu baiguim prin noianul istoriei pentru a afla mai multe…

- Masinile inregistrate in regiunea transnistreana ar putea fi admise, in curand, in traficul international. Anuntul a fost facut de reprezentantii politici de la Tiraspol si Chisinau dupa o noua runda de negocieri in formatul „5+2”, care se desfasoara la Viena.

- Slovenia isi reorganizeaza pana la 1 aprilie 2018 sistemul taxei de drum. Incepand din acel moment, accesul pe drumurile cu taxa de drum obligatorie nu mai este reglementat prin puncte fixe de plata, ci prin sistemul de taxare automat DarsGo. 0 0 0 0 0 0

- Administratorii hotelurilor din statiunile balneoclimaterice s-au alarmat, pe buna dreptate, dupa ce Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a introdus in Proiectul de lege a redevențelor un amendam...

- Echipa de handbal feminin HC Zalau va juca in grupa D, iar SCM Craiova in grupa A, avand adversare din Norvegia, Suedia, Cehia, respectiv din Franta, Danemarca, Rusia, potrivit tragerii la sorti de joi, de la Viena.

- Lista operatorilor economici propusi a face parte din portofoliul FSIDI contine 89 de nume. Conform expunerii de motive, ei au fost alesi in functie de urmatoarele criterii: neclasificarea in sectorul administratiei publice, conform European System of Accounts 2010; companii profitabile cu capitaluri…

- AZn luna decembrie, vestita orchestrAƒ de la Viena, aEzJohann Strauss EnsembleaE va concerta A®n mai multe oraE™e din RomA¢nia, inclusiv A®n BistriE›a. Suma plAƒtitAƒ renumiE›ilor muzicieni, care vin cu o vioarAƒ veche de 320 de ani, este A®nsAƒ consistentAƒ:

- Iata ce a afirmat Remus Borza la DCNews LIVE: ”E multa propaganda, e multa prostie și, pana la urma, e mult business. Oul, de la 0,75, a ajuns la 1,5. O creștere de 100% intr-o luna. Untul, de la un 5,5-6 a ajuns la 8,5-9 lei pachetul. O creștere de 50%! De vina cine e? Pai e de vina tot…

- Drapelul Ungariei va fi arborat miercuri, 15 noiembrie, in centrul municipiului Sfantu Gheorghe. Anunțul a fost facut luni, in cadrul unei conferințe de presa de deputatul UDMR de Covasna, radicalul Kulcsar Terza Jozsef, scrie cotidianul in maghiara Szekely Hirmondo, citat de dantanasa.ro.…